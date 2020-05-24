Старый новый дом: что позволит уменьшить расходы на коммунальные услуги?

Лето – время, когда стоит позаботиться о своем жилье и подготовить его к зимнему периоду. В свете тенденции роста цен на энергоносители по-прежнему актуальна тема утепления жилья, установки счетчиков и перехода на альтернативные источники энергии. По мнению специалистов, такие меры помогут уменьшить платежи за коммунальные услуги на 30-50%. Какие программы работают в Украине и кому помогает государство?
«Теплые кредиты»: помогут и частникам, и ОСМД
С 2014 года в Украине действует программа «Теплые кредиты», благодаря которой государство компенсирует потребителям часть средств, которые были затрачены на проведение энергоэффективных мероприятий (установку счетчиков, замену окон, утепление дома и т.д.).
Воспользоваться «теплыми кредитами» могут владельцы частных домов, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и жилищные кооперативы. Только в этом году потребителям выделили по программе 130 млн. гривен.
В рамках программы Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению выделяет финансовую помощь в виде возмещения:
- Физическим лицам – жителям частного сектора
– на установку твердотопливных котлов – 20% суммы кредита (до 12 тыс. грн.);
– на энергоэффективные мероприятия в частных домах – 35% (до 14 тыс. грн).
Для владельцев жилья – получателей субсидий компенсация на установку твердотопливных котлов, как и на энергоэффективные мероприятия в частных домах, составляет 35%.
- ОСМД и ЖСК – жителям многоквартирных домов
– на энергоэффективные мероприятия для ОСМД – от 40% до 70% суммы кредита.
Конкретная сумма возмещения зависит от количества имеющихся в доме квартир, владельцы которых получают субсидии.
Обращаться за «теплыми кредитами» можно только в государственные финучреждения: «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «ПриватБанк».
Внимание!
«ПриватБанк» и «Укрэксимбанк» в настоящее время предоставляют «теплые кредиты» только для ОСМД и ЖСК.
Условия кредитования расписаны на сайте каждого банка, предоставляющего данную услугу. Также получить консультацию можно в любом отделении финучреждений.
Кроме государственной программы, потребители могут принять участие и в местных программах по энергоэффективности и таким образом получить больше компенсации. Узнать о подробностях кредитования можно в местных органах власти.
«Энергодом»: все для ОСМД
Когда программу «Теплые кредиты» только начали внедрять в жизнь, ее участниками могли стать и владельцы любой квартиры в многоквартирном доме. Несколько лет назад таким потребителям перестали выдавать кредиты на энергомодернизацию квартиры. Причиной послужил тот факт, что хаотичное (как говорили, «лоскутное») утепление фасадов приводило к образованию на стенах плесени, избавиться от которой очень сложно.
Теперь утеплить жилье можно только всем домом. О «теплых кредитах» для ОСМД мы уже сказали. Но это еще не все возможности для жителей многоквартирных домов.
В конце прошлого года Фондом энергоэффективности, при поддержке Германии и ЕС, была представлена новая программа «Энергодом». Отличие этой программы от «теплых кредитов» в том, что она направлена только на ОСМД и финансирует комплексные мероприятия по энергоэффективности многоквартирных домов. Сейчас Фонд предлагает два варианта.
- Пакет A, «Легкий», включает установку прибора учета тепловой энергии, установку или модернизацию индивидуального теплового пункта (ИТП), замену вспомогательного оборудования и т.д.
- Пакет Б, «Комплексный», включает мероприятия пакета А плюс утепление фасада, кровли, подвалов, замену окон и дверей на энергосберегающие и т.д.
В этом проекте до начала работ проводится энергетический аудит дома. На его основании специалист (контакты можно найти на сайте Госэнергоэфективности) составляет перечень необходимых энергоэффективных мероприятий для конкретного дома с учетом особенностей здания, состояния инженерных систем и определения показателей потребления энергии. После проведения работ делается повторный аудит и выдается сертификат энергетической эффективности здания.
Программа «Энергодом» гарантирует потребителям компенсацию части расходов. Размер компенсации для пакета «Легкий» составляет 40% затрат, для пакета «Комплексный» – 50%. ОСМД получают компенсацию не только на оборудование и материалы, но и на услуги. Еще одна особенность проекта в том, что можно получить возмещение на энергетический аудит, разработку проектной документации и экспертизы, которые, в частности, включают обследование объектов. Размер компенсации на эти цели составляет до 70% расходов.
В прошлом году первыми участниками программы «Энергодом» стали 15 ОСМД из Львова, Ровно, Луцка, Херсона, Харькова, Одессы, Днепра. За несколько месяцев этого года Фонд получил уже 42 заявки.
85% жилого фонда Украины было построено до 1990 года. Учитывая высокий уровень физического износа конструкций, инженерных систем и низкий уровень энергоэффективности, такие дома потребляют на 40-70% больше энергии по сравнению с новостройками.
Проведение работ по энергомодернизации жилья позволит повысить комфорт, улучшить условия проживания, и, что немаловажно, значительно уменьшить размер платежей за коммунальные услуги.
Куда обращаться?
Как воспользоваться программой «Теплые кредиты» и на какие материалы и оборудование предоставляется компенсация, можно узнать в колл-центре Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по телефонам:
(050) 606-77-19; (098) 487-50-14 (звонки по тарифам вашего оператора).
Также вопросы можно отправлять на e-mail: energoefect@saee.gov.ua.
Сайт агентства: saee.gov.ua.
С деталями программы «Энергодом» можно ознакомиться на сайте Фонда энергоэффективности: eefund.org.ua.
Обращения можно отправлять на e-mail: info@eefund.org.ua, pr@eefund.org.ua.
Зачем нужен энергопаспорт?
С 1 июля 2019 года в Украине была введена обязательная энергетическая сертификация для некоторых видов зданий. Ее цель – способствовать уменьшению потребления энергии.
Сертификат энергетической эффективности здания (или энергопаспорт) включает следующие данные:
- отопительный объем и площадь здания;
- шкала энергетической эффективности зданий, на которой указано графическое обозначение существующих классов энергетической эффективности (от высокого уровня – «А» до низкого – «G») и
- отмечен класс энергоэффективности здания;
- выявленные недостатки конструкций;
- годовое энергопотребление здания и т.д.
Наличие энергопаспорта является обязательным условием для получения средств государственной поддержки на реализацию комплексных мероприятий по энергоэффективности.
Только факты
400 млн. гривен выделено госбюджетом на «Теплые кредиты» в 2020 году.
Около 2,2 млрд. гривен требуется для удовлетворения спроса потребителей по данной программе.