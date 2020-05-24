Старый новый дом: что позволит уменьшить расходы на коммунальные услуги?

Лето – время, когда стоит позаботиться о своем жилье и подготовить его к зимнему периоду. В свете тенденции роста цен на энергоносители по-прежнему актуальна тема утепления жилья, установки счетчиков и перехода на альтернативные источники энергии. По мнению специалистов, такие меры помогут уменьшить платежи за коммунальные услуги на 30-50%. Какие программы работают в Украине и кому помогает государство?

«Теплые кредиты»: помогут и частникам, и ОСМД

С 2014 года в Украине действует программа «Теплые кредиты», благодаря которой государство компенсирует потребителям часть средств, которые были затрачены на проведение энергоэффективных мероприятий (установку счетчиков, замену окон, утепление дома и т.д.).

Воспользоваться «теплыми кредитами» могут владельцы частных домов, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и жилищные кооперативы. Только в этом году потребителям выделили по программе 130 млн. гривен.

В рамках программы Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению выделяет финансовую помощь в виде возмещения:

Физическим лицам – жителям частного сектора

– на установку твердотопливных котлов – 20% суммы кредита (до 12 тыс. грн.);

– на энергоэффективные мероприятия в частных домах – 35% (до 14 тыс. грн).

Для владельцев жилья – получателей субсидий компенсация на установку твердотопливных котлов, как и на энергоэффективные мероприятия в частных домах, составляет 35%.

ОСМД и ЖСК – жителям многоквартирных домов

– на энергоэффективные мероприятия для ОСМД – от 40% до 70% суммы кредита.

Конкретная сумма возмещения зависит от количества имеющихся в доме квартир, владельцы которых получают субсидии.

Обращаться за «теплыми кредитами» можно только в государственные финучреждения: «Укргазбанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «ПриватБанк».

Внимание!

«ПриватБанк» и «Укрэксимбанк» в настоящее время предоставляют «теплые кредиты» только для ОСМД и ЖСК.

Условия кредитования расписаны на сайте каждого банка, предоставляющего данную услугу. Также получить консультацию можно в любом отделении финучреждений.

Кроме государственной программы, потребители могут принять участие и в местных программах по энергоэффективности и таким образом получить больше компенсации. Узнать о подробностях кредитования можно в местных органах власти.

«Энергодом»: все для ОСМД

Когда программу «Теплые кредиты» только начали внедрять в жизнь, ее участниками могли стать и владельцы любой квартиры в многоквартирном доме. Несколько лет назад таким потребителям перестали выдавать кредиты на энергомодернизацию квартиры. Причиной послужил тот факт, что хаотичное (как говорили, «лоскутное») утепление фасадов приводило к образованию на стенах плесени, избавиться от которой очень сложно.

Теперь утеплить жилье можно только всем домом. О «теплых кредитах» для ОСМД мы уже сказали. Но это еще не все возможности для жителей многоквартирных домов.

В конце прошлого года Фондом энергоэффективности, при поддержке Германии и ЕС, была представлена новая программа «Энергодом». Отличие этой программы от «теплых кредитов» в том, что она направлена ​​только на ОСМД и финансирует комплексные мероприятия по энергоэффективности многоквартирных домов. Сейчас Фонд предлагает два варианта.

Пакет A, «Легкий», включает установку прибора учета тепловой энергии, установку или модернизацию индивидуального теплового пункта (ИТП), замену вспомогательного оборудования и т.д.

Пакет Б, «Комплексный», включает мероприятия пакета А плюс утепление фасада, кровли, подвалов, замену окон и дверей на энергосберегающие и т.д.

В этом проекте до начала работ проводится энергетический аудит дома. На его основании специалист (контакты можно найти на сайте Госэнергоэфективности) составляет перечень необходимых энергоэффективных мероприятий для конкретного дома с учетом особенностей здания, состояния инженерных систем и определения показателей потребления энергии. После проведения работ делается повторный аудит и выдается сертификат энергетической эффективности здания.

Программа «Энергодом» гарантирует потребителям компенсацию части расходов. Размер компенсации для пакета «Легкий» составляет 40% затрат, для пакета «Комплексный» – 50%. ОСМД получают компенсацию не только на оборудование и материалы, но и на услуги. Еще одна особенность проекта в том, что можно получить возмещение на энергетический аудит, разработку проектной документации и экспертизы, которые, в частности, включают обследование объектов. Размер компенсации на эти цели составляет до 70% расходов.

В прошлом году первыми участниками программы «Энергодом» стали 15 ОСМД из Львова, Ровно, Луцка, Херсона, Харькова, Одессы, Днепра. За несколько месяцев этого года Фонд получил уже 42 заявки.

85% жилого фонда Украины было построено до 1990 года. Учитывая высокий уровень физического износа конструкций, инженерных систем и низкий уровень энергоэффективности, такие дома потребляют на 40-70% больше энергии по сравнению с новостройками.

Проведение работ по энергомодернизации жилья позволит повысить комфорт, улучшить условия проживания, и, что немаловажно, значительно уменьшить размер платежей за коммунальные услуги.

Куда обращаться?

Как воспользоваться программой «Теплые кредиты» и на какие материалы и оборудование предоставляется компенсация, можно узнать в колл-центре Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по телефонам:

(050) 606-77-19; (098) 487-50-14 (звонки по тарифам вашего оператора).

Также вопросы можно отправлять на e-mail: energoefect@saee.gov.ua.

Сайт агентства: saee.gov.ua.

С деталями программы «Энергодом» можно ознакомиться на сайте Фонда энергоэффективности: eefund.org.ua.

Обращения можно отправлять на e-mail: info@eefund.org.ua, pr@eefund.org.ua.

Зачем нужен энергопаспорт?

С 1 июля 2019 года в Украине была введена обязательная энергетическая сертификация для некоторых видов зданий. Ее цель – способствовать уменьшению потребления энергии.

Сертификат энергетической эффективности здания (или энергопаспорт) включает следующие данные:

отопительный объем и площадь здания;

шкала энергетической эффективности зданий, на которой указано графическое обозначение существующих классов энергетической эффективности (от высокого уровня – «А» до низкого – «G») и

отмечен класс энергоэффективности здания;

выявленные недостатки конструкций;

годовое энергопотребление здания и т.д.

Наличие энергопаспорта является обязательным условием для получения средств государственной поддержки на реализацию комплексных мероприятий по энергоэффективности.

Только факты

400 млн. гривен выделено госбюджетом на «Теплые кредиты» в 2020 году.

Около 2,2 млрд. гривен требуется для удовлетворения спроса потребителей по данной программе.

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