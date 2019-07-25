Спустя три года: выгодно ли создавать ОСМД?

Все новое, как известно, пугает. Однако некоторые все же решили, что самостоятельное управление домом более выгодное, и создали ОСМД. В их числе и герои наших прошлых статей об ОСМД на «Филатова, 92». Мы снова побывали у них в гостях, чтобы посмотреть, как объединение работает сегодня и что им удалось сделать за время создания собственной управляющей компании?

Уже три года закон обязывает жителей многоэтажек избирать форму управления многоквартирным домом. У людей был выбор: создать ОСМД — объединение совладельцев многоквартирного дома, — или решением Исполкома горсовета многоэтажке назначали управляющую компанию, которая должна обслуживать дом и имеет такие же функции, как бывшие ЖЭКи. Тогда большое количество одесситов терялись и не знали, какую форму управления домом лучше выбрать. Мы выясняли, насколько выгодно жильцам самостоятельно управлять многоэтажкой?

Прошли «7 кругов ада»

Первая проблема, с которой сталкиваются ОСМДшники — это управляющие компании, которые незаконным путем пытаются захватить многоэтажку. Так было и на Филатова, 92.

— Управляющая компания подделала документы и не хотела отдавать дом в самостоятельное управление ОСМД. Мне даже угрожали расправой, — рассказывает председатель ОСМД «Филатова, 92» Лилия Гальченко.

Схема работает примерно так: в каждом доме всегда найдется небольшой процент жильцов, который «против» председателя ОСМД. Именно с такими людьми «работают» управляющие кампании.

— Как-то появилось объявление о том, что выбрано новое правление и до окончания организационных вопросов никому ничего платить не надо. У меня разрывался телефон: жильцы дома начали звонить и спрашивать, что происходит, поскольку никакого протокола никто не подписывал, — вспоминает Лилия Гальченко.

Благодаря поддержке большинства жильцов и одесских СМИ владельцы квартир отстояли свое право на управление домом.

— Были пройдены все круги ада, все инстанции, поднята вся общественность и СМИ. Суд признал документы управляющей компании недействительными. Дальше мы перешли на самостоятельное управление домом.

Две большие разницы

По словам управдома Лилии, когда она «приняла» дом, он был в ужасном состоянии. Не знали, за что хвататься в первую очередь.

— Пришлось освоить профессию сантехника, кровельщика и электрика. Я не только находила работников, но и инспектировала результат их работы, — говорит председатель ОСМД «Филатова, 92».

За три года существования ОСМД в доме заменили все стояки водопровода, застеклили окна в подъездах, вкрутили в светильники экономные лампы, починили крышу, заменили щитовые и привели в порядок подвал.

Работы выполняются и оплачиваются по договору. Поставлен общедомовой теплосчетчик, который экономит порядка трети расходов на отопление. Каждый день убирает дворник, а электрик или сантехник всегда доступны в случае необходимости. В штате ОСМД — бухгалтер и председатель с минимальным окладом.

— Сегодня жильцы дома у нас платят 3,90 за квадратный метр. Если необходимо провести срочный крупный ремонт, собираем членские взносы. А, например, соседний дом, которым заведует управляющая компания, платят порядка 5 грн. за квадратный метр и в их доме почти не проводят ремонтных работ.





За три года существования ОСМД в доме заменили все стояки водопровода.

Неплательщики и суды

По словам Лилии Гальченко, самый неприятный момент в работе — это решение вопросов с неплательщиками. Такие найдутся в любой многоэтажке. С ними приходится судиться.

– У нас в доме пять неплательщиков. Сначала пыталась решить с ними вопрос полюбовно. Предлагала работать дворником в нашем же дворе или выполнять какие-то необходимые работы по договору найма, и таким образом покрывать долги за квартплату. Они отказались. Тогда мы наняли адвоката и обратились в суд, — рассказывает Лилия.

Чтобы деятельность ОСМД была прозрачной, создали сайт.

— Каждый месяц мы публикуем финансовый отчет, чтобы каждый из жильцов мог ознакомиться, куда потрачены средства совладельцев многоквартирного дома.

Что касается расходной части по предоставлению услуг (свет, газ, вода), у каждого жильца этого дома заключен индивидуальный договор с компаниями-поставщиками. Таким образом, если у кого-то из жильцов есть долги, компании сами решают этот вопрос.

За что штрафуют ОСМД?

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и труда в последнее время засыпают штрафами украинские ОСМД. Жилищные объединения штрафуют за:

непроведенный техосмотр лифтов;

отсутствие разрешения на введение в эксплуатацию новых лифтов;

ошибки во время ремонтных работы;

отсутствие медосмотра у работников ОСМД;

непроведение инструктажей по охране труда;

неправильное оформление работников: вместо гражданско-правовых требуют заключать трудовые договоры,

если мастера, консьержи, уборщики работают в ОСМД на постоянной основе;

отсутствие противопожарной системы безопасности.

— Проводят проверки с нарушениями. Благо, я знаю, как должно быть по закону, и могу отстоять права нашего дома. Требую правильного оформления бумаг, а также выполнения определенного регламента по предписаниям, — рассказывает Лилия Гальченко.

По ее словам, доходит до абсурда: оказывается, даже дворникам необходимо каждый день проводить инструктаж и фиксировать это в журнал.

Ситуация с проверками ОСМД не новая. До сих пор в большинстве случаев им удавалось отбиваться, когда самим, когда с помощью органов местного самоуправления.

Фото: архив «ОЖ», korrespondent.net