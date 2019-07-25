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Новости Одессы и Одесской области

Спустя три года: выгодно ли создавать ОСМД?

Спустя три года: выгодно ли создавать ОСМД?

Все новое, как известно, пугает. Однако некоторые все же решили, что самостоятельное управление домом более выгодное, и создали ОСМД. В их числе и герои наших прошлых статей об ОСМД на «Филатова, 92». Мы снова побывали у них в гостях, чтобы посмотреть, как объединение работает сегодня и что им удалось сделать за время создания собственной управляющей компании?

Уже три года закон обязывает жителей многоэтажек избирать форму управления многоквартирным домом. У людей был выбор: создать ОСМД — объединение совладельцев многоквартирного дома, — или решением Исполкома горсовета многоэтажке назначали управляющую компанию, которая должна обслуживать дом и имеет такие же функции, как бывшие ЖЭКи. Тогда большое количество одесситов терялись и не знали, какую форму управления домом лучше выбрать. Мы выясняли, насколько выгодно жильцам самостоятельно управлять многоэтажкой?

Прошли «7 кругов ада»

Первая проблема, с которой сталкиваются ОСМДшники — это управляющие компании, которые незаконным путем пытаются захватить многоэтажку. Так было и на Филатова, 92.
— Управляющая компания подделала документы и не хотела отдавать дом в самостоятельное управление ОСМД. Мне даже угрожали расправой, — рассказывает председатель ОСМД «Филатова, 92» Лилия Гальченко.
Схема работает примерно так: в каждом доме всегда найдется небольшой процент жильцов, который «против» председателя ОСМД. Именно с такими людьми «работают» управляющие кампании.
— Как-то появилось объявление о том, что выбрано новое правление и до окончания организационных вопросов никому ничего платить не надо. У меня разрывался телефон: жильцы дома начали звонить и спрашивать, что происходит, поскольку никакого протокола никто не подписывал, — вспоминает Лилия Гальченко.
Благодаря поддержке большинства жильцов и одесских СМИ владельцы квартир отстояли свое право на управление домом.
— Были пройдены все круги ада, все инстанции, поднята вся общественность и СМИ. Суд признал документы управляющей компании недействительными. Дальше мы перешли на самостоятельное управление домом.

Лилия Гальченко, председатель ОСМД «Филатова, 92»

Две большие разницы

По словам управдома Лилии, когда она «приняла» дом, он был в ужасном состоянии. Не знали, за что хвататься в первую очередь.
— Пришлось освоить профессию сантехника, кровельщика и электрика. Я не только находила работников, но и инспектировала результат их работы, — говорит председатель ОСМД «Филатова, 92».
За три года существования ОСМД в доме заменили все стояки водопровода, застеклили окна в подъездах, вкрутили в светильники экономные лампы, починили крышу, заменили щитовые и привели в порядок подвал.
Работы выполняются и оплачиваются по договору. Поставлен общедомовой теплосчетчик, который экономит порядка трети расходов на отопление. Каждый день убирает дворник, а электрик или сантехник всегда доступны в случае необходимости. В штате ОСМД — бухгалтер и председатель с минимальным окладом.
— Сегодня жильцы дома у нас платят 3,90 за квадратный метр. Если необходимо провести срочный крупный ремонт, собираем членские взносы. А, например, соседний дом, которым заведует управляющая компания, платят порядка 5 грн. за квадратный метр и в их доме почти не проводят ремонтных работ.

За три года существования ОСМД в доме заменили все стояки водопровода. 

Неплательщики и суды

По словам Лилии Гальченко, самый неприятный момент в работе — это решение вопросов с неплательщиками. Такие найдутся в любой многоэтажке. С ними приходится судиться.
– У нас в доме пять неплательщиков. Сначала пыталась решить с ними вопрос полюбовно. Предлагала работать дворником в нашем же дворе или выполнять какие-то необходимые работы по договору найма, и таким образом покрывать долги за квартплату. Они отказались. Тогда мы наняли адвоката и обратились в суд, — рассказывает Лилия.
Чтобы деятельность ОСМД была прозрачной, создали сайт.
— Каждый месяц мы публикуем финансовый отчет, чтобы каждый из жильцов мог ознакомиться, куда потрачены средства совладельцев многоквартирного дома.
Что касается расходной части по предоставлению услуг (свет, газ, вода), у каждого жильца этого дома заключен индивидуальный договор с компаниями-поставщиками. Таким образом, если у кого-то из жильцов есть долги, компании сами решают этот вопрос.

За что штрафуют ОСМД?

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и труда в последнее время засыпают штрафами украинские ОСМД. Жилищные объединения штрафуют за:

  • непроведенный техосмотр лифтов;
  • отсутствие разрешения на введение в эксплуатацию новых лифтов;
  • ошибки во время ремонтных работы;
  • отсутствие медосмотра у работников ОСМД;
  • непроведение инструктажей по охране труда;
  • неправильное оформление работников: вместо гражданско-правовых требуют заключать трудовые договоры,
  • если мастера, консьержи, уборщики работают в ОСМД на постоянной основе;
  • отсутствие противопожарной системы безопасности.

— Проводят проверки с нарушениями. Благо, я знаю, как должно быть по закону, и могу отстоять права нашего дома. Требую правильного оформления бумаг, а также выполнения определенного регламента по предписаниям, — рассказывает Лилия Гальченко.

По ее словам, доходит до абсурда: оказывается, даже дворникам необходимо каждый день проводить инструктаж и фиксировать это в журнал.
Ситуация с проверками ОСМД не новая. До сих пор в большинстве случаев им удавалось отбиваться, когда самим, когда с помощью органов местного самоуправления.

 

Фото: архив «ОЖ», korrespondent.net

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Галина Полищук
Галина Полищук
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