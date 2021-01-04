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Спросите у доктора: в чем опасность полипов в носу?

Спросите у доктора: в чем опасность полипов в носу?

Заложенность носа при насморке – обычное явление. Однако если эта проблема возникла без каких-либо причин, да еще добавились гнусавость голоса и трудности с дыханием, то как можно скорее обратитесь за консультацией к врачу – это могут быть признаки носовых полипов.

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полипы в носу

 

Чем опасна эта патология, объяснила днепровский
отоларинголог Ирина КИЦ.

Что такое назальные полипы?

Назальные полипы – это мягкие безболезненные новообразования, которые возникают в результате отека и разрастания участков слизистой оболочки носа и придаточных пазух. Их можно сравнить с каплями или гроздьями, свисающими в полость носа или пазухи.

Это весьма распространенная патология, которая встречается у пациентов любого возраста. Причем симптомы заболевания, как правило, появляются не сразу. Человек начинает ощущать дискомфорт лишь тогда, когда полипы значительно увеличиваются в размерах, препятствуя нормальному дыханию.

Обычно носовые полипы – это доброкачественные новообразования, но при отсутствии лечения и наличии дополнительных факторов риска они могут перерождаться в злокачественные (1-3% случаев).

Причины полипов в носу

Основная причина образования полиповидной массы – длительное раздражение и/или воспаление слизистой оболочки носа. Раздражителями могут выступать разные факторы: аллергический ринит, частые простуды, сопровождающиеся насморком, грибковая
инфекция, золотистый стафилококк, наличие таких хронических заболеваний, как фронтит, гайморит, астма.

Пусковым механизмом развития полипов могут стать и наследственная предрасположенность, искривленная носовая перегородка, нарушение работы иммунной системы, чувствительность к некоторым лекарствам.

Полипы в носу: тревожные симптомы

Характерные симптомы наличия назальных полипов – это затруднение носового дыхания, заложенность носа, снижение или даже полная потеря обоняния, появление выделений из носа и стекание слизи по задней стенке глотки. Кроме того, пациента могут беспокоить головная боль, ухудшение слуха, гнусавость голоса, неприятный запах изо рта, храп во время сна, частое чихание, пересыхание слизистой полости рта.

Поскольку постоянное затруднение носового дыхания приводит к кислородному голоданию организма, в частности мозга, пациенты с полипами в носу часто жалуются на общую слабость, сонливость, повышенную утомляемость и трудности с концентрацией внимания.

Диагностика и лечение полипов в носу

Конечно, лучше не ждать появления всего «букета» симптомов, а обратиться к семейному врачу или ЛОРу уже при первых «звоночках»: затянувшемся насморке или постоянной заложенности носа. Ведь чем раньше будет поставлен диагноз, тем проще и эффективнее терапия. К тому же на начальных стадиях заболевания обычно можно обойтись без хирургического вмешательства.

Для диагностики полипов применяются визуальный осмотр, назальная эндоскопия, КТ, МРТ, тесты на аллергию, расширенные анализы крови, биопсия. Терапия может быть консервативной и оперативной. Для медикаментозного лечения используются местные гормональные препараты, антигистамины (при аллергии), антибиотики (при наличии хронического воспаления), а также физиотерапевтические процедуры (прогревания, промывания).

Если лекарственная терапия неэффективна или полипы имеют большой размер, рекомендуется их хирургическое удаление (это может быть эндоскопическая процедура или иссечение новообразований при помощи лазера, хирургических инструментов). После оперативного лечения для предупреждения осложнений также обычно назначается курс назальных кортикостероидов.

Осложнением запущенных полипов может стать хронический синусит, обострение астмы, синдром обструктивного апноэ сна (внезапная остановка дыхания во сне), менингит.

Профилактика назальных полипов

Для полипов в носу характерны рецидивы – они возникают повторно как минимум в половине случаев. Чтобы снизить вероятность их появления, откажитесь от сигарет, избегайте стрессов, укрепляйте иммунитет, контролируйте течение хронических заболеваний (в частности, астмы и аллергии), не запускайте «простудный» насморк, хорошо увлажняйте воздух в квартире.

Нужно также правильно и полноценно питаться: сократите потребление мяса и белков животного происхождения, соли и сахара, консервов, потребляйте больше рыбы, растительных жиров, кисломолочных продуктов, орехов, овощей и фруктов (особенно важен для здоровья носа витамин D). Кроме того, хотя бы раз в год профилактически посещайте ЛОРа.

Ирина Лебединец

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