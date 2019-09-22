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Новости Одессы и Одесской области

Спросите у доктора: помогает ли аспирин защитить сердце?

Спросите у доктора: помогает ли аспирин защитить сердце?

«В рекламе, которую постоянно показывают по телевизору, говорят, что если регулярно принимать аспирин, инсульт и инфаркт не грозят. Так ли это на самом деле?
Галина Т., г. Одесса»

Аспирин – это торговое название препарата с ацетилсалициловой кислотой. Ацетилсалициловая кислота, по информации Минздрава, считается действенной защитой от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов:

  • с ишемической болезнью сердца (ИБС);
  • с перенесенным инфарктом миокарда или ишемическим мозговым инсультом;
  • с атеросклеротическим заболеванием периферических артерий.

Но если таких патологий у человека нет, аспирин для профилактики принимать не стоит. Результаты последних исследований показали, что у пациентов без симптомов ИБС и атеросклеротических заболеваний риск развития желудочно-кишечных кровотечений существенно больше, чем вероятность предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому только врач может решить, целесообразно ли применение этого препарата для конкретного пациента.

Автор – Мария Васильева

Фото: cdn-st1.rtr-vesti.ru

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