Спросите у доктора: помогает ли аспирин защитить сердце?

«В рекламе, которую постоянно показывают по телевизору, говорят, что если регулярно принимать аспирин, инсульт и инфаркт не грозят. Так ли это на самом деле?
Галина Т., г. Одесса»
Аспирин – это торговое название препарата с ацетилсалициловой кислотой. Ацетилсалициловая кислота, по информации Минздрава, считается действенной защитой от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов:
- с ишемической болезнью сердца (ИБС);
- с перенесенным инфарктом миокарда или ишемическим мозговым инсультом;
- с атеросклеротическим заболеванием периферических артерий.
Но если таких патологий у человека нет, аспирин для профилактики принимать не стоит. Результаты последних исследований показали, что у пациентов без симптомов ИБС и атеросклеротических заболеваний риск развития желудочно-кишечных кровотечений существенно больше, чем вероятность предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому только врач может решить, целесообразно ли применение этого препарата для конкретного пациента.
Автор – Мария Васильева
Фото: cdn-st1.rtr-vesti.ru
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