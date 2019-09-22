Спросите у доктора: помогает ли аспирин защитить сердце?

Ваше здоровье: виноград улучшит состав крови С давних времен в народной медицине виноград использовали при лечении разнообразных заболеваний. Целители применяли все части этого растения: корни, лозу, ягоды и даже виноградные усы. ПОДРОБНЕЕ

О чем расскажут отеки и как от них избавиться: советы специалиста Каждому из нас приходилось сталкиваться с отеками – например, лица или ног. Часто они безобидны, их возникновение объясняется элементарными причинами, и они сами проходят на следующий день. Но если отеки беспокоят регулярно и подолгу не спадают – это может быть признаком серьезных сбоев в работе организма. В каких случаях стоит тревожиться и какие меры принимать, рассказала врач-терапевт Виктория Кокошко. ПОДРОБНЕЕ