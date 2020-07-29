Спросите у доктора: кому грозит лимфостаз и как с ним бороться?

Зачастую мы не придаем особого значения внезапно возникающим отекам рук и ног. Но если отечность беспокоит вас регулярно и постепенно усиливается – это говорит о проблемах с оттоком лимфы и в конечном итоге может даже привести к «слоновости» конечностей и инвалидности.

Кому грозит лимфостаз и как с ним бороться, рассказал сосудистый хирург высшей категории Николай Сафронков.

Первичный или вторичный лимфостаз

Лимфостаз – патология лимфатической системы, которая проявляется нарушением оттока лимфы и застоем лимфатической жидкости в организме. Это приводит к выраженному отеку конечностей – в большинстве случаев страдают ноги. Недуг считается довольно распространенным – по данным Всемирной организации здравоохранения, с ним сталкиваются не менее 10 процентов жителей планеты.

Лимфостаз бывает первичным (если это врожденная или наследственная патология лимфатической системы) и вторичным (возникает как следствие травм, других заболеваний или хирургических вмешательств). Причиной вторичного лимфостаза могут стать сердечная или почечная недостаточность, варикоз, ожирение, инфекции (например, флегмона, рожистое воспаление), онкопатологии. Застой лимфы также способны вызвать ожоги, переломы, операционные или спортивные травмы, вследствие которых возникает непроходимость лимфатических сосудов.

Стадии и симптомы

Помимо отечности (временной или постоянной) симптомами лимфостаза могут быть тяжесть и болевые ощущения в ногах, сухость, покраснение, уплотнение и натянутость кожи, появление на ней мелких трещинок или даже язвочек. Дополнительными признаками недуга иногда становятся головная боль, ощущение слабости, суставные боли, внезапный набор веса, проблемы с концентрацией внимания. В быту человек может обратить внимание на то, что стал с трудом застегивать привычную одежду, надевать кольца и часы.

Симптомы также зависят от стадии заболевания. Для первой стадии (лимфедема) характерно возникновение отеков и чувства тяжести в ногах вечером, но признаки сами проходят наутро, после отдыха. В то же время отечность усиливается после физической нагрузки, длительного пребывания на ногах, при сидячей работе.

Вторую стадию (фибредема) отличает постоянный отек конечностей, который распространяется все выше. Кроме того, кожа уплотняется, становится натянутой, появляется боль при нагрузках. Может стать заметной диспропорция конечностей.

Самая тяжелая стадия – это «слоновость» (слоновая болезнь). Конечность при этом значительно увеличивается в размерах, деформируется, кожа на ней грубеет, еще сильнее натягивается и приобретает синюшный оттенок, могут возникнуть трофические язвы. Больной испытывает трудности с передвижением, ухудшается состояние здоровья в целом. Эта стадия уже представляет опасность для жизни.

Диагностика и лечение

Лечить лимфостаз на этапе «слоновости» крайне сложно, поэтому важно обратиться к врачу (сосудистому хирургу, хирургу, флебологу) как можно раньше, обнаружив первые тревожные признаки.

Методы диагностики специалист выбирает после осмотра и анализа клинических данных пациента, в зависимости от пораженной области и стадии недуга. Чаще всего это УЗИ органов малого таза, компьютерная и магнитно-резонансная терапия, дуплексное сканирование вен, ЭКГ, общий анализ крови и так далее.

Лечение лимфостаза требует комплексного подхода. Для нормализации оттока лимфы применяются медикаментозные препараты (противовоспалительные средства, лекарства, улучшающие кровообращение и тонус сосудов, витамины); физиотерапевтические процедуры (ручной и аппаратный лимфодренажный массаж, гидромассаж, лазерная и магнитная терапия), а также хирургические методы (актуальны на третьей стадии заболевания).

Важное значение при лечении лимфостаза имеет также физическая активность пациента: циркуляцию лимфы улучшают плавание, ходьба, оздоровительная гимнастика. Кроме того, необходимо носить специальный компрессионный трикотаж (колготы, гольфы) и придерживаться особой диеты: минимум соли и углеводов, больше белков, овощей и фруктов.