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Как вернуть свежесть дыханию – советы стоматолога

Как вернуть свежесть дыханию – советы стоматолога

Неприятный запах изо рта – распространенная проблема. С нею сталкивается ежедневно или периодически примерно каждый четвертый человек.

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О каких заболеваниях может свидетельствовать неприятный запах изо рта и какие методы профилактики существуют, рассказала стоматолог-терапевт Наталья Головня.

Страдает каждый четвертый

Неприятный запах изо рта на медицинском языке называется галитоз (от латинского слова halitus – дыхание и греческого – osis – болезнь). Он возникает из-за размножения патогенных микроорганизмов в ротовой полости, продуктом жизнедеятельности которых становится образование летучих соединений сероводорода и аммиака, имеющих характерный неприятный запах. Но галитоз – это не самостоятельный недуг, а сигнал о различных проблемах с зубами и деснами (в большинстве случаев), патологиях желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов или других заболеваниях.

Галитоз достаточно распространен – от его эпизодических или постоянных проявлений страдает минимум четверть населения. Но есть и хорошая новость – при своевременном обращении к врачу и выявлении причины проблемы неприятный запах изо рта можно устранить.

Причины проблемы

Считается, что около 80% случаев галитоза связаны с состоянием ротовой полости. В частности, неприятный запах вызывают кариес, воспаления зубов, десен и слизистой оболочки, образование зубного камня и бактериального налета, некачественные зубные протезы и коронки, наконец, просто недостаточная гигиена полости рта. Сопутствующими симптомами при этом могут быть кровоточивость и рыхлость десен, подвижность зубов, потемнение эмали на границе с деснами, белый или желтоватый налет на языке и слизистой полости рта.

Распространенной причиной галитоза являются также заболевания органов пищеварения (в частности, гастрит, язва, рефлюкс, дисбактериоз). Спровоцировать появление проблемы могут и сахарный диабет, хронические патологии печени и почек, болезни носа и гортани (гайморит, тонзиллит), заболевания бронхолегочной системы.

Факторами риска для развития галитоза также считаются курение, стресс, особенности рациона (любовь к фастфуду, специям, сладким газированным напиткам), низкоуглеводные диеты, длительное употребление некоторых лекарств.

В то же время стоит различать галитоз как временное явление (после ночного сна или чесночного салата дыхание не отличается свежестью у всех) и как хроническое состояние, когда устойчивый неприятный запах не исчезает даже после тщательной чистки зубов.

Как проверить?

Галитоз – настолько деликатная проблема, что часто сам человек о ней не подозревает, а окружающие не решаются ему сказать. Но нередки случаи и так называемой галитофобии, когда человек изводит себя мыслями о несвежести своего дыхания, хотя на самом деле все в порядке. Иногда такое состояние возникает после лечения галитоза.

Чтобы самостоятельно проверить, не пахнет ли у вас изо рта, есть несколько простых способов. Лизните собственное запястье, а когда слюна высохнет, понюхайте руку. Если вы ощущаете запах – его замечают и окружающие. Можно также провести между зубами зубной нитью или зубочисткой, а потом понюхать ее. Наконец, протрите заднюю часть языка и внутреннюю поверхность щек ватной палочкой. Если она плохо пахнет – значит, галитоз – не выдумка.

Что делать?

Если вас беспокоит запах изо рта, но при этом явных проблем со здоровьем зубов и десен у вас нет, начните с усиленной гигиены полости рта. Чистите зубы и язык дважды в день (утром и вечером) в течение минимум двух минут. Для очистки межзубных промежутков обязательно используйте зубную нить. Можно применять и ополаскиватели для полости рта с отварами трав и эфирными маслами.

Если эти простые меры не помогли – обратитесь к стоматологу, который проведет тщательный осмотр ротовой полости и выявит причину появления неприятного запаха. В случае, когда с зубами и деснами все в порядке, придется посетить других врачей – терапевта, гастроэнтеролога, эндокринолога – и пройти назначенные ими обследования. Эти меры необходимы, так как постоянный галитоз не вылечить, не устранив его причину.

Профилактика

Чтобы сохранить свежесть дыхания, регулярно посещайте стоматолога и тщательно ухаживайте за зубами и деснами. Не пускайте на самотек хронические заболевания – гастрит, тонзиллит, бронхит. Кроме того, ешьте меньше сладостей, сдобы, твердого сыра, капусты и бобовых, пейте больше чистой воды и зеленого чая. Полезны для зубов яблоки, морковь, огурцы, зелень, орехи, кисломолочные продукты.

Ирина Лебединец

Фото: Intex-press

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