Если у вас долго не проходит обычный насморк, а к заложенности носа добавились головная боль и высокая температура, это может означать, что инфекция поднялась из носовых пазух выше и у вас развился фронтит. Чем опасно это заболевание и как его предупредить, рассказала терапевт высшей категории днепровской горбольницы №9 Снежана Ляшук.

Опасная «простуда»

Фронтит (или фронтальный синусит) – это воспаление слизистой оболочки лобных пазух. Это парные полости, расположенные в лобной кости, в непосредственной близости от глазниц и лобной доли мозга. Они выстланы слизистой оболочкой и участвуют в функциях дыхания и речи, а также защищают мозг от травм. Поэтому, хотя фронтит встречается реже гайморита и обычного синусита, он считается более опасным заболеванием и чреват серьезными осложнениями, такими как менингит, сепсис, абсцесс глазницы, остеомиелит.

Фронтит бывает острым и хроническим. Для острого характерны признаки общей интоксикации организма и резкое проявление симптомов, чаще всего в качестве «продолжения» простудных заболеваний или инфекций носоглотки. Хроническая форма обычно возникает из-за игнорирования или неправильного лечения острого фронтита, для нее типично чередование периодов ремиссии и обострения. Кроме того, различают одно- и двусторонний фронтит.

Причины развития фронтита

Основная причина воспаления – это попадание в синус инфекции (вирусной, бактериальной или грибковой) из носовой полости вследствие ринита, ОРВИ или гриппа. Реже – травмы носа, искривление носовой перегородки, врожденные аномалии строения костей, опухоли и кисты в полости носа.

Фактором, спровоцировавшим воспаление фронтальной пазухи, может стать и сильное переохлаждение организма или ослабленный иммунитет. В группе риска пациенты с аллергическим насморком и бронхиальной астмой, аденоидами, полипами, кандидозом, а также курильщики.

Как проявляется болезнь?

Наиболее характерные симптомы фронтита – это давящая или ноющая боль в области лба и глазниц, которая усиливается при наклонах, в лежачем положении, надавливании на надбровную дугу. Также пациента беспокоят общая слабость, недомогание, повышение температуры тела, слезотечение и светобоязнь. Кроме того, наблюдается заложенность носа, слизистые или гнойные выделения из носовых ходов (часто односторонние, со стороны воспаленной пазухи), снижение остроты обоняния или даже полная его утрата. Может возникнуть отечность и покраснение верхнего века и мягких тканей вокруг глаз. Иногда при фронтите появляется боль в горле и кашель, усиливающийся в ночное время.

К какому врачу обратиться?

При появлении признаков фронтита нужно оперативно обратиться к своему семейному врачу, который при необходимости направит вас к отоларингологу. Врач устанавливает диагноз на основе клинических проявлений болезни, риноскопии или эндоскопии носоглотки, а также рентгенограммы лобных пазух. Иногда назначаются компьютерная томография, УЗИ, анализ крови и другие дополнительные исследования.

Для лечения острого фронтита без осложнений применяется комплексная медикаментозная терапия: противовоспалительные, обезболивающие, антигистаминные и противоотечные препараты, сосудосуживающие капли и спреи; при подозрении на бактериальную природу воспаления – антибиотики. При отсутствии температуры и признаков общей интоксикации будут эффективны и физиопроцедуры: УВЧ, электрофорез, лазерная терапия, прогревающие компрессы, промывание пазух антисептическими растворами.

Если консервативное лечение не приносит результата и самочувствие ухудшается, применяются малотравматичные виды хирургического вмешательства в условиях стационара (прокол или вскрытие пазухи, эндоскопическая операция).

Профилактика простудных заболеваний

Чтобы предупредить заболевания носоглотки, одевайтесь по погоде и не допускайте сильного переохлаждения организма. Всячески укрепляйте иммунитет: будьте физически активны, правильно питайтесь и пейте больше жидкости. Своевременно пролечивайте сезонные ОРВИ, риниты, гаймориты, не допускайте развития осложнений. При склонности к простудам желательно также ежегодно вакцинироваться от гриппа.

Ирина Лебединец