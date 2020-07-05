Советы Натальи Земной: как снизить давление с помощью крыжовника

Целебные свойства крыжовника издавна используются в народной медицине. Эта ягода помогает регулировать обмен веществ, улучшает функции желудочно-кишечного тракта, рекомендуют ее употреблять и при воспалении почек и мочевого пузыря.

Подробно о полезных для здоровья свойствах крыжовника рассказывает Наталья Земная (Зубицкая) – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной».

Людям, склонным к ожирению (если они будут следить за собой и соблюдать меру в питании), ягоды крыжовника следует употреблять в качестве дополнения к основной диете. Также крыжовник рекомендуют и людям, предрасположенным к аллергическим заболеваниям.

Особое внимание на крыжовник стоит обратить тем, кто страдает от гипертонии. Эта ягода эффективно регулирует и снижает повышенное артериальное давление.

Кроме того, некоторые целители считают, что употребление этой чудо-ягоды препятствует образованию опухолей. В качестве лекарства можно употреблять не только свежий крыжовник. Из ягоды также готовят вкусное варенье или желе, главное – соблюдать пропорцию.

Для варенья вам понадобятся: 600 г ягод, 400 г сахара и стакан воды. Ягоды нужно очистить от семечек и положить на 3 часа в холодную воду. Затем откинуть на дуршлаг, дать стечь жидкости и снова залить холодной водой и поставить на 10 часов в холодильник. После сварить сироп, положить в него ягоды, когда он закипит – снять с огня и дать настояться 2 часа. Такую процедуру нужно повторить четыре раза. Потом вынуть ягоды, положить в банки, а сироп еще варить, пока не загустеет. После залить им ягоды.

Для желе из крыжовника выжимают сок и в эмалированной посуде, добавив сахар (850 г на 1 л сока), нагревают до полного растворения. После этого процеживают сироп через марлю, переливают в ту же эмалированную посуду и уваривают до уменьшения исходного объема приблизительно на треть. Горячее желе сразу же разливают в стерилизованные банки и закрывают. Вкусное лекарство готово.

ВНИМАНИЕ! Крыжовник противопоказан при диарее и энтеритах.

ВАЖНО! Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото из открытых источников