Итоги первых 10 месяцев войны в Украине: часть вторая

Всем привет!

Извините за очередную задержку: это «Часть 2» того, что я начал писать 5 декабря, но потом сделал вынужденный перерыв.

Во всяком случае, я дал вам понять, что я как зол, так и расстроен этой трагедией, известной как «Война в Украине» или «Война на Украине» (или как вы хотите это назвать).

И есть еще коррумпированность и некомпетентность Владимира Путина (что главная причина начала его агрессии против Украины). Кроме этого и коррумпированность + измена некоторых украинских силовиков, коррумпированность и некомпетентность коллективной западной олигархии и политиков, которых они контролируют. Разогрев свой мозг в «Части 1», теперь позвольте мне взглянуть на события последних дней в этой «Части 2»…

Заранее предупреждаю, и я заранее извиняюсь за то, что, наверное, пропустил несколько важных событий на прошлой неделе. Простите, но у меня действительно много работы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ

Да, да…. Мы все это слышали: Путин «заказал» на 36-часовое прекращение огня на православное Рождество. Ничего необычного, с данными, показывающими, что более 50% россиян хотят прекращения его войны в Украине, ему пришлось продемонстрировать свою «добрую волю», показать себя «человеком мира», и что «это украинцы хотят войны».

Чтобы убедить их: я не «хочу больше драться», но это почти все время и энергию, вынужден тратить на эту проблему.

Если Путин серьезно хочет мира, он может в любой момент начать вывод своих полчищ с Украины вместо того, чтобы претендовать что бы Россия захватила до 40% Украины, отказывая украинцам в праве на существование и обещая им истребление, продолжая терроризировать их ракетными ударами, массовыми арестами, пытками, коллективными казнями и тому подобное…

С моей точки зрения, более интересным оказалось то, что теперь у Шойгу появилась собственная частная военная компания (ЧВК). Она называется «Патриот», и его первая «батальонная тактическая группа» дислоцируется в районе Угледара — и, таким образом, находится далеко от конкуренции с Вагнером Пригожина.

Это важно, потому что двое терпеть не могут друг друга, т.е. могут начать ссориться.

Я присоединяюсь к клубу тех, кто не может дождаться появления Медведева со своим частным ополчением.

В долгосрочной перспективе это просто неизбежно, учитывая инициированный Путиным процесс вырождения российских вооруженных сил и забвение (ВСРФ) как «расплата за их неудачу на нем»…

Ведь проблем не существует: правда ВСРФ тем временем теряет даже «переназначенные» Т-90С, произведенные для Индии… Теперь я с нетерпением жду новостей от всех индийцев, «гордящихся» этим.

Кстати, пока гвардейские механизированные соединения ВСРФ сейчас перевооружаются на 30-летние Т-80, а то и похуже, Вагнер ездит на «суперсовременных» Т-90М.

Потому что, по крайней мере, по мнению Путина, его частные ополчения оказались гораздо более преданными и лояльными к его целям, чем регулярные российские вооруженные силы, и потому что ВСРФ — «и ГенШтаб в частности» — «все потерпели неудачу против него… потому что, вы знаете, Путин непогрешим, и если кто и ошибается, то не он.

Не менее интересным было заявление «Кронштадтских предприятий» о поставке восьми комплексов «Орлан» по шесть БПЛА в каждом, а также о плане поставок 12 комплексов (т.е. 72 дополнительных БПЛА) в период с января по февраль этого года.

Сможет ли компания действительно сделать столько же — не уверен: мне это кажется «несбыточными планами».

Но точно, что все то, что осталось от подконтрольного Путину российского оборонного сектора, стремится улучшить свою производительность.

Из-за плохой способности Орлана-10/20/30 работать при низких температурах это может показаться «неактуальным» сейчас, но потенциально это «нехорошие новости для весны»…

Наконец-то.

30 или 31 декабря Путин официально объявил: «1-й Донецкий армейский корпус» (т.е. «вооруженные силы Донецкой Народной Республики»), и «2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейский корпус» (т. Луганская Народная Республика») и Донецкое высшее общевойсковое командное училище — для «частей Вооружённых Сил России».

В официальном заявлении говорилось что-то вроде «восемь лет их боевого опыта» в качестве основания считать их «боеспособными подразделениями Российской Армии». Другими словами: Путин продолжает свой аншлюс значительной части Украины Россией.

С другой стороны, США и несколько союзников объявили о следующем раунде поставок оружия в Украину.

Среди прочего, это будет включать что-то вроде «около батальона» тяжелых бронированных автомобилей AMX-10RC французского производства (де-факто «легкие танки на колесах». Кстати, возможно, несколько из них уже сфотографировали во время разгрузки в Польше. БТР M113 (и их подварианты в виде БМП) и БМП M2 Bradly и Marder (без «танков», дамы и господа из СМИ!),

Это, вероятно, позволит либо создать еще одну механизированную бригаду ЗСУ, либо полностью перевооружить то или иное существующее соединение. Это неизбежный процесс: в долгосрочной перспективе Запад не сможет обеспечить пополнение запасов ЗСУ без полной замены всего вооружения советской/российской разработки. Она не производит данное оборудование, боеприпасы и запасные части к нему, и не может продолжать закупать все это в достаточном количестве из вторичных источников (даже если бы это было чем-то иным, чем надежным). Однако этого объема поставок вооружений будет недостаточно, чтобы «оперативно» устранить существующее неравенство между существующими частями ЗСУ: в настоящее время никакие две «механизированные» бригады не имеют одинакового состава тяжелого вооружения, и, следовательно, их боеспособность не та. Этот процесс займет гораздо больше времени.

С отрицательной стороны: просто не перестаю удивляться, сколько еще РАЗНЫХ систем вооружений НАТО хочет поставить Украине? Одно дело, если армия США, британская армия, французская армия и немецкая армия используют совершенно разные системы вооружения. Но к настоящему времени ЗСУ имеет ДЕСЯТКИ РАЗНЫХ самоходных и буксируемых гаубиц, бронемашин и т.д., почти каждая из которых требует разного комплекта запчастей (даже разные шины!), не говоря уже о разных боеприпасы. Это как с автомобилями: если наш канцлер ездит на «Мерседесе», ваш парень/девушка на «Сеате», а я на «КИА», каждому из нас нужны разные запчасти и разные шины. Ведь разные автомеханики тоже. Таким образом, не может не задаться вопросом: какие ИДИОТЫ там в Брюсселе, Вашингтоне, Париже, Берлине, Лондоне и т. д. думают, что ЗСУ может продолжать поддерживать и эксплуатировать все эти ДЕСЯТКИ РАЗНЫХ систем в долгосрочной перспективе…?!?

…вздох…

Возможно, более важное значение имеет тот факт, что Германия собирается поставить Украине полный комплекс ПВО PAC-2/3 Patriot. Это будет вторая такая система, сразу после той, которую поставили США.

Не менее важно: по данным RUMINT, ведутся работы по сопряжению американских ЗРК RIM-7 Sea Sparrow с украинскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) «Бук» советского производства.

По сути, никаких «новостей» как таковых: соответствующие испытания проводились — по частной/коммерческой инициативе (особенно в Чехии) — уже более десяти лет назад.

Правда, тогда не было заинтересованности в реализации идеи: т.е. она не нашла платежеспособных клиентов. Технически «Си Спэрроу» (бывший основной ЗРК малой дальности ВМС США), его итальянская версия («Аспид») и «Бук» относительно схожи: их системы наведения основаны на так называемом полуактивном радиолокационном самонаведении. (SARH, что означает: радар системы наводит ракеты на радиолокационные эхо-сигналы цели).

Таким образом, должно быть относительно просто настроить головки самонаведения ракет американского и итальянского производства на рабочие частоты радаров советского производства.

Все это будет чрезвычайно важно, поскольку запасы «Си Воробьев» позволят сохранить в строю около 72 украинских «Буков М1» — «возможно, самое эффективное средство противовоздушной обороны страны»: их запасы оригинальных ракет при этом критически малы.

В конце этого раздела два интересных момента для «фанатов оружия»:

— эта ветка Твиттера об украинских ЗРК С-300В1,

This is the Ukrainian S-300V1 air defense system thread that nobody asked for. Admittedly much less is known about this system compared to the S-300P. However it is not quite the enigma-wrapped-in-a-mystery-wrapped-in-a-(pixel coloured)-vest that it has been made out to be.

1/ pic.twitter.com/gHTDKFCrYs — Alex (@magictouch190) December 30, 2022

и — Украинское расследование в отношении российских операторов БПЛА Shahed-131/136 иранского производства:

ВОЗДУШНАЯ / РАКЕТНАЯ ВОЙНА

…что подводит меня к моему, пока обычному, обсуждению воздушно-ракетной войны.

Вначале: энергосистема Украины.

Ситуация даже не «стабильная». Система довольна «шаткая» и «хрупкая». Она повреждена до такой степени, что простое неправильное/недисциплинированное использование миллионами ее клиентов может привести к краху системы, а плановое отключение питания не только предопределено, но и гарантировано на 1000%.

Каждый день.

То есть: если слишком много людей включает слишком много электромашин одновременно (перезагружая смартфон и одновременно смотря телевизор, плюс стиральная машина и готовка одновременно…) и тому подобное, то это «так же опасно» для больших участков украинской энергосистемы, как и дополнительные российские ракетные удары.

Однако энергосистема держится, и некоторые элементы за последнюю неделю были восстановлены.

Причина, по которой украинцы смогли это сделать, заключается в том, что совершенно неожиданно 31 декабря 2022 года Путин и Суровикин решили изменить свою стратегию. Вместо того, чтобы продолжать разрушать энергосистему, они начали нацеливаться на то, что, по словам главного полицейского Клоуна в Москве — Конашенкова, называлось ударами по «украинскими предприятиями по производству дронов».

Более конкретно…

30 и 31 декабря русские нанесли около 80 ракетно-артиллерийских обстрелов (БМ-27 и БМ-30), 29 авиаударов и поток из 10–16 БПЛА «Шахед-136» по северо-востоку Украины. Список мишеней читался как в апреле-мае: большинство было вдоль линии фронта, от Сум, через Лиман и Бахмут, до южного Запорожья и Херсона.

В большинстве случаев Украина не смогла ответить взаимностью, за одним известным исключением: российская батарея, обстрелявшая Херсон 31 декабря, не смогла вовремя сменить позицию и получила ответный удар, при этом украинцы заявили об уничтожении 6 артиллерийских орудий и 12 орудий поддержки. транспортные средства.

За те же два дня русские заявили о трех сбитых украинских вертолетах, а украинцы заявили об одном российском.

Затем, около 13 часов 31 декабря, бомбардировщики Ту-95МС ВКС выпустили около 20 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Как обычно, системы раннего предупреждения НАТО , включая самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry, совершавший полет над Румынией , своевременно сделали предупреждение.

Шесть ракет были сбиты над Киевской областью, пять над Житомиром и одна над Хмельницкой областью. Возможно, что некоторые из них были сбиты поставленными из Польши 9К33 «Оса-АКМ» (по классификации НАТО «SA-8 Gecko»), которые недавно появились в Украине, но не менее вероятно, что они развернуты ближе к линии фронта. К сожалению, за исключением здания, «предположительно» используемого спецназом ЗСУ в Хмельницком, большинство из тех ракет, которые все же пробились, поразили мирных жителей — особенно в районах Киева

Соломянский, Голосеевский район, Днепр и Печерск: 16 человек, как известно, были убиты.

На следующий день (1 января 2023 г.) русские активизировали развертывание своих БПЛА иранского производства Shahed-131/135:

В тот же вечер украинцы заявили о сбитии 45 из них за последние 48 часов: 13 за предыдущие два дня и 32 на первые сутки 2023 года, из них шесть над Николаевом и девять над Днепром и Запорожьем.

Последующие украинские отчеты увеличили количество «Шахедов», сбитых только 1 января 2023 года, до 40 (плюс один «Орлан-10» и один Х-59).

Налеты с воздуха и удары Шахед-131/136 по Киевской, Запорожской и Херсонской областям продолжались до 2 января. По имеющейся информации, украинцы зафиксировали 6 ракетных, 52 авиационных и 77 РСЗО, из которых 6 ракетных, 30 авиационных и 27 «Шахидов» были нацелены преимущественно на мирных жителей. Украинцы заявили, что сбили не менее пяти «Шахедов»: из тех, что пробились, два или три попали в объект, связанный с украинской электросетью в районе Станислава.

Этот 6-дневный «поток» российских атак был подавлен к 4 января, но даже тогда украинцы заявили о сбитии одного Су-25 (очевидно, над восточными пригородами Бахмута), одного Ка-52 и одного Орлана-10. Вагнер утверждает, что это был украинский Су-25.

Верно только одно: что-то было сбито, но место крушения находится за пределами досягаемости, и поэтому никто не может дать четких доказательств чего.

С другой стороны, украинские HIMARS-операции значительно активизировались на прошлой неделе.

Около 01:00 1 января 2023 года ЗСУ М142 нанесли удар по складу боеприпасов и близлежащему зданию школы №16 в Макеевке Луганска, в котором размещались мобики ВСРФ: склад боеприпасов взорвался, сметая все вокруг.

Российские социальные сети начали заявлять о потерях от 300 до 600 человек (все военнослужащие), Клоуны в Москве сначала сообщили о 60, затем Суровикин увеличил это число до 89….

Как бы то ни было, число жертв было таким, что даже путинская пропагандистская машина не смогла это скрыть, вызвав бурное обсуждение в соцсетях — действительно, жалобы на то, что это «циничное убийство десятков российских солдат в новогоднюю ночь не может быть проигнорировано».

Но, может, и не стоило их туда посылать, в первую очередь…

Я и мои неприятные вопросы…

Как бы то ни было… В конце концов, украинцы объявили, что в школе №16 находятся:

24 военнослужащих 20-го отряда специального назначения ВКС

20 военнослужащих 360-го учебного полка связи МВД, и

242 военнослужащих 631-го регионального учебного центра артиллерийского корпуса ВСРФ.

Последние отчеты указывают на обнаружение 196 тел (и частей тел, если их можно опознать как таковые) и в общей сложности около «270 пропавших без вести».

Разумеется, Клоуны в Москве обещали привлечь к ответственности «ответственных чиновников» — особенно за «несанкционированное использование мобильных телефонов», потому что, знаете ли, «они» виноваты, а не Путин в полном провале реформ и модернизации ВСРФ,

А затем отправить ВСРФ на войну, в которой они не монут победить…

Не менее интересно, что примерно в то же время и/или к 3 января украинские М142 разбили в пыль:

детский сад в Шахтерске, также используемый русскими для размещения своих войск. По слухам еще 20–50 погибших у ВСРФ;

базу отдыха, используемую ВСРФ в качестве военной базы в Олешках (южный Херсон) — сообщается о более чем 50 погибших;

основная база снабжения ВСРФ в Сватово;

два других склада снабжения ВСРФ (один в Кострогрызово, другой в Великом Копани) и еще что-то, подбитое 92-м мехом, в районе Сватово.

… на что Клоуны в Москве отреагировали, заявив об уничтожении двух, затем трех, затем четырех, а затем шести пусковых установок M142 HIMARS, а также обстреляли склад гуманитарной помощи в Дружковке с помощью ЗРК С-300, используя их как баллистические ракеты.

Конечно, если я буду жаловаться на отсутствие доказательств того, что ВСРФ пока уничтожил хотя бы одну украинскую пусковую установку М142… то я необъективен, даже русофоб…

… кроме того, кто вообще сказал, что все эти удары должны были быть нанесены ХИМАРCОМ? Некоторыми на самом деле нанесли M270, как этот бывший французский образец, который сейчас находится на вооружении ЗСУ…

БИТВА ЗА ДОНБАСС

Вначале: погода. После нескольких недель дождливой погоды температура уже замерзает и находится в процессе «стабилизации» на уровне от -5°C до -10°C. Значит, почва станет твердой.

… и «впереди нет. 2’: уже сутки идут артиллерийские дуэли по всей линии фронта в Донбассе, от Купянска на севере до Угледара на юге.

Купянск-Сватово… Бои последних дней были сосредоточены на участке между Тавильжанкой и Лиманом Первим, т.е. вопрос о том, смогут ли украинцы расширить свой плацдарм у Дворичного, или русские смогут оттеснить их на реку Оскол. Достаточно сказать, что в отношении позиций там ничего не изменилось.

К западу от Сватово…

Украинцам (включая полк «Кракен») удалось немного расширить и углубить прорыв первой линии российской обороны восточнее Стельмаховки:

овладели Коломычихой, затем освободили то, что осталось от Подкуйчанска (10 км северо-западнее Сватово), наступали на Новоселовское (западная сторона Куземовки) и, наконец, дошли до того, что русским приходится обстреливать их на подступах к Змиевке, 2,5– 3 км от Сватово.

Действительно, русские не только обстреляли там части ЗСУ, но и ответили массированными авиаударами и налетами ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52 еще 29–31 декабря , что, как правило, свидетельствует о реальном развитии событий в наихудший из мыслимых способов, по крайней мере, для Путина.

При этом, насколько мне известно, на этом участке линии фронта с 29–30 декабря серьезных изменений не произошло.

Вероятной причиной является (или была) погода: тогда было «мокро», а для этого лучше «заморозки».

Северск-Соледар и Бахмут… Вообще… некоторые утверждают, что ЗСУ имеет в общей сложности 13 бригад с 90 000 военнослужащих, дислоцированных в городе и вокруг него.

Я хотел бы спросить любого из персонажей, приходящих к таким идеям, задумывался ли он когда-нибудь о том, как украинцам разместить столько войск на такой маленькой площади: как сардины в банке, и горизонтально или вертикально?

А теперь серьезно: вообще-то там ЭЛЕМЕНТЫ каких-то 15 разных бригад ЗСУ.

В основном один батальон из другой бригады , но НЕТ 13 полных бригад.

Раз уж я сегодня начал с примеров «обсуждения машин» — это как с любой автостоянкой рядом с тобой.

Всегда есть предел тому, сколько машин можно в него впихнуть. В Бахмуте ЗСУ просто не может втиснуть 90 000 солдат на такую маленькую территорию (по крайней мере, не рискуя погибнуть сотнями от каждого попадания российской артиллерии).

Вернемся к действительно важным вещам:

примерно до 31 декабря 2022 года не имело значения, какой сегодня день недели: русские нападали «волна за волной» и тоже теряли по 400–600 человек в день.

Обычный «поток» действий был примерно таким:

в 8–9 из 10 случаев украинцы засекли очередную российскую атаку заблаговременно (и то с помощью БПЛА, о чем Asia Times, опираясь на многочисленные сообщения западных СМИ за апрель и другие сми, сообщают, что русские «атакуют толпами»), и разносили атаку на куски своей артиллерией задолго до того, как противник смог достичь досягаемости своих штурмовых винтовок.

В тех одном или двух случаях, когда русские приближались, вопрос заключался в том, смогут ли они сообщить о своих находках относительно украинских позиций вовремя, чтобы их артиллерия оказала поддержку, прежде чем их разнесет на куски украинский пулеметно-минометный огонь. …или как быстро могла украинская артиллерия (при этом: включая танки 4-й танковой дивизии, развернутые как самоходные артиллерийские установки) вести эффективный контрбатарейный огонь по российской артиллерии.

Кульминацией таких практик стал штурм Подгородного, в котором они потеряли около 50% задействованных сил, абсолютно не получив взамен (действительно, по сообщениям, которые есть, ЗСУ не понесла ни одной потери).

Т-64 4-й танковой бригады ЗСУ, «где-то» в районе Бахмута…

Затем, примерно 31 декабря, «Вагнер» , тем временем усиленный ВСРФ, перебросили дополнительную артиллерию , и снова сменили тактику. Использует постоянную нехватку у украинсцев артиллерийских снарядов. Они (вагнеровци) действуют очень небольшими группами войск, которые проникают на украинские позиции. Результат тройной:

— А) украинские БПЛА не могут отследить все небольшие группы российских войск;

— Б) украинская артиллерия не может поразить «каждых 2–3 российских военнослужащих вокруг»; и

— C) бои регулярно заканчивались на ближней дистанции, что, в свою очередь, приводит к росту числа украинских солдат от огня из стрелкового оружия — и потере нескольких позиций.

3 января Вагнер заявил о завоевании Бахмутского и «успехе к востоку от Соледара». К настоящему времени точно известно, что он захватил как минимум Бахмутское.

В течение последних трех дней они продолжают неустанно продвигаться аналогичным образом к северу и югу от Соледара, в направлении Краснополивки и Красной Горы, а также в южный Соледар, плюс на Подгородное.

К 5 января положение украинского гарнизона в Соледаре было, мягко говоря, «критическим» (и да: человеческие потери с обеих сторон были «как минимум тяжелыми»).

Теперь город Соледар удерживается (в основном) 46-й воздушно-десантной дивизией, и это, как сообщалось, стабилизировало ситуацию.

Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что по состоянию на 5 января они (46 ВДД ЗСУ — прим С.Ч.) были «де-факто окружены с трех сторон», и что заявления русских о том, что они взяли центр города, были «по крайней мере частично правдой».

Неудивительно, что последним вечером было подтверждено, что 46-я дивизия отошла с южной стороны города на север: она не могла рисковать быть окруженной русскими, наступающими севернее города.

Подгородное еще держится, но поскольку русским удалось вернуться к обломкам этой заправки к юго-востоку от него, на нее давят и с трех сторон.

Неудивительно, что большинство описаний ситуации в Бахмуте за последние три дня звучит примерно так: «спокойно, но напряженно и мрачно»: если русским удастся прорваться к Т0513 севернее города, украинский гарнизон собирается потерять одно из своих соединений питания. Это тем более важно, что недавно русская артиллерия разрушила мост в центре города, соединявший восточную его часть с западной.

При этом украинские позиции на восточной и юго-восточной стороне Бахмута даже улучшились за последние несколько дней.

Между прочим, ЗСУ очистили улицу Патриса Лумумбы и восстановили большую часть мусорной свалки. Но ситуация в Опытном оставалась критической, и «Вагнер» выдвинул свои небольшие группы для атаки в северный сектор села.

Из других мест с «необычной» застройкой:

Марьинка… Всю последнюю неделю 1-я ЦА ВСРФ (читай: остатки «Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики») продолжала штурмовать центр села.

Могли занять несколько домов, в обмен на тяжелые потери, прежде всего свои, хотя и украинские тоже.

Гулайполье… 3 января русские штурмовали деревню Дорожнянка, южнее Гулайполья.

Украинцы сначала отошли, потом вернулись, выгнав русских.

Херсон… ситуация с Олешками тем временем достаточно прояснилась, чтобы я мог сказать: извините, это место все еще находится под контролем России. Русские стабилизировали там свою линию фронта, развернув 10-ю бригаду спецназа.

Менее успешным был штурм Потемкинского острова на Днепре, объявленный в соцсетях чем-то вроде «еще одного славного российского наступления» около недели назад.

Там украинцы контратаковали и, похоже, уничтожили все что там было. А там были русские и в первую очередь из спецназа и ВДВ.

Не могу отделаться от впечатления, что это была очередная совершенно бесполезная русская операция, предпринятая ни с того ни с сего и закончившаяся катастрофой.

При этом не сомневайтесь: «Потемкинский» наверняка еще какое-то время останется местом дальнейших подобных действий. То есть: атаки и контратаки русского спецназа.

Это потому, что ни у одной из сторон нет достаточного количества войск и средств для их снабжения на этом острове, и, следовательно, они не могут «защитить его на 100%».

Итак, думаю, на сегодня это все.

Читайте также первую часть итогов первых 10 месяцев войны в Украине от Тома Купера.

Редакторский перевод Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ

Первоисточник: https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-7-january-2023-part-2-67a12db31c03