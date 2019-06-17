Халявщикам здесь не место, или Как обслуживают одесситов на пляжах?

В нашу редакцию обратилась постоянная читательница и рассказала о ситуации, которая с ней произошла на одном из местных пляжей. По словам Марии Григорьевны, она не один год отдыхает в районе «Отрады». А в этом году ее первый отдых превратился в кошмар. При входе пенсионерку предупредили, что ложиться на шезлонги бесплатно запрещено. Однако, зная о правах льготников, женщина все же воспользовалась лежаком. Увидев «нарушение», охранник подошел к ней и стал требовать освободить шезлонг, но пенсионерка не отступала. Тогда мужчина в громкоговоритель стал скандировать: «Халявщикам здесь не место». Из-за такого поведения пляжной «власти» женщина покинула пляж, так и не отстояв свои права.

Корреспонденты «Одесской жизни» решили проверить, как на самом деле соблюдают законы арендаторы одесских пляжей, и узнать какие на самом деле условия предоставляют отдыхающим.

Наше право!

По распоряжению городских властей с 8:00 до 11:00 арендаторы пляжей обязаны предоставлять малообеспеченным, ветеранам и пенсионерам бесплатный шезлонг и зонт. Также все одесситы бесплатно имеют право пользоваться туалетами и душем на арендованных пляжах. А еще помните о том, что вход на пляж, проход к морю, купание, загорание на песке — это конституционное право граждан.

Ланжерон

Свое небольшое расследование, мы начали со знаменитого «Ланжерона». На главном пляже Одессы почти вся территория уставлена пустыми шезлонгами. Чистота пляжа оставляет желать лучшего. А отдыхающие возмущены хамоватым персоналом и самовольным правилом отдыха для льготных категорий — с 7:00 до 10:00. После всех просят покинуть пляж или разместиться у воды.

Пляж «ОЛД ТАЙМ»

Первый пляж на Ланжероне оказался самым критичным. Все пространство занимают шезлонги. Льготникам можно разместиться только на двух первых рядах, к тому же у них забирают матрасы. На территории есть душ, который стоит 5 гривен.

Татьяна Николаевна (75 лет):

– Происходит просто безобразие. Пенсионеров здесь обижают. Разрешают размещаться на топчанах всего до 10:00. Свободных шезлонгов полно, а нам предлагают лежать на сыром и холодном песке у воды.

Пляж «Asteria»

Третий пляж по счету на Ланжероне — аккуратен. Шезлонги не занимают много места, песок чистый и сухой, доступ к морю свободный. У каждого лежака есть зонты, которыми при необходимости можно воспользоваться. Пенсионеры имеют право размещаться на любом выбранном шезлонге. А вот туалета и душа нет.

Владимир (80 лет):

– Хожу на этот пляж каждый день. Никаких проблем не возникало. Все сдают бесплатно. Матрас оставляют на лежаке и даже предлагают зонт. И чистота пляжа устраивает. Здесь к людям относятся с уважением.

Михаил Иванович (80) и Светлана Семеновна (74):

– К пенсионерам относятся с уважением. Приносят матрасы для шезлонгов, предлагают зонтики. Парни, которые следят за порядком — молодцы. И песок здесь чистый, с этим здесь строго.

Пляж «Violet beach club» (бывший «Робинзон»)

Посетители считают этот пляж одним из лучших. Сейчас здесь в разгаре стройка — планируют открыть кафе. По общему мнению, арендатор соблюдает все нормы — песок чистый, шезлонги размещены за 5 метров от воды, есть специальные тропинки, бесплатный душ и спасательная служба.

Сергей Владимирович (74), Галина (70) и Таисия (63):

– Мы живем рядом, поэтому на этот пляж ходим регулярно. Пенсионерам позволяют отдыхать по положенному времени. Нам даже разрешают задерживаться: предупредили, что никто выгонять не будут. А вот зонты нам тут не выдают, просят 50 грн. Чистота пляжа, туалеты и душ в порядке.

Отрада

Многие пляжи здесь заставлены не только лежаками, но и бунгало. Поэтому разместиться на песке будет проблематично. А на «Горпляже» нам вовсе запретили снимать.

Бывший пляж «Локомотив»

Пляж чистый и даже просторный. Доступ к морю свободный. Но шезлонги размещены практически по всей территории. Есть конструкции для бунгало.

Ирина Владимировна (68) и Георгий (71):

– На этом пляже количество бесплатных топчанов ограниченное — десять, не больше. Песок чистый, условия неплохие. О своих правах мы знаем, однако почему-то на некоторых пляжах законы не соблюдают.

Юрий Борисович (72):

– Я хожу отдыхать на этот пляж с 10 лет. Я как ветеран труда и пенсионер имею право на бесплатную аренду шезлонга. На этом пляже проблем у меня не возникало. И с чистотой в порядке. Вижу, как по утрам здесь молодые парни просеивают песок.

Пляж «Leo»

Пляж — без лишнего оборудования и кафе. Шезлонги размещены по правилам. К воде ведет удобная лестница. Песок чистый, есть отдельная зона для курения.

Людмила Анатольевна (74):

– Раньше я ходила отдыхать на 14-ю станцию. Но сейчас там невозможно разместиться. Арендаторы вообще ничего не делают. На этом пляже никогда не возникает проблем с обслуживанием, шезлонгами. Хотела как-то предложить деньги, но с меня ничего не взяли.

Алла Герасимовна (68):

– В этом году я впервые пришла отдыхать на этот пляж, и мне нравится. Ничего неприятного со мной пока не происходило. Так что, только положительные отзывы.

Пляж «Канатная дорога»

Недавно в социальных сетях появилось видео, как арендаторы на этом пляже требуют от людей деньги за вход. Однако, когда мы инспектировали эту зону, вход был свободный, но услуги — платные. Шезлонги — на удобном расстоянии друг от друга, при этом с соблюдением нормы расположения у воды. На территории есть бассейн, туалет, душ, детская площадка. Имеется место для курения, камера хранения и беседка в тени. Проход к морю свободный. Детям до 7 лет услуги пляжа бесплатные.

Белла (75) и Леонид (82):

Этот пляж хороший. Впускают без каких-либо проблем. Мы здесь уже давно. Песок идеальный, туалет чистый и душ неплохой. Можем даже прийти в 6 утра, нас без проблем пропускают. Для пенсионеров даже специальные льготы действуют. Нас, к примеру, бесплатно угощают фруктами и выдают талоны на канатную дорогу, всем кому больше 73-х лет.

Что говорят в «Отраде»?

Юрий Резников, директор ООО ПКД и арендатор пляжа «Отрада»:

– Новая истерия на пляжах Одессы связана с беспредельной коррупцией и предстоящими выборами. Большинство арендаторов пляжей в нашем городе не только наполняют бюджет, создают рабочие места, платят налоги, проводят обследования акватории моря (хотя по условиям аренды не имеют к ней никакого отношения), но также вместо государства и городских властей организовывают спасательные посты и службы, оказывают при необходимости медицинскую помощь. Кроме этого, арендаторы за свой счет организуют бесплатное обслуживание на части арендуемой территории.

Какая награда их ждет? Круглогодичная арендная плата, которая с 2001 года выросла в 100 раз. А в летний период чиновники увеличили эту цифру еще на 30%.

Многие арендаторы еще не закончили оформление «Паспорта пляжа», но это связано отнюдь не с нарушениями, а с многократно возросшей ценой за каждую подпись в документе.

На пляже «Отрада» выполняются все законы Украины и Правила обустройства и эксплуатации пляжей. Для отдыхающих созданы 5 участков: общий бесплатный пляж (30% территории), для людей с инвалидностью, участников ВОВ и АТО, для молодежи, пляжи, где предоставляются дополнительные платные услуги: Эконом, Стандарт и VIP. Я готов все это показать независимым журналистам, которые дорожат своей профессиональной честью. Они смогут увидеть то, что проплаченные активисты и поддерживающие их чиновники не видят уже много лет.

Аркадия

«Аркадия» считается самым востребованным пляжем Одессы. Но почти вся территория занята ночными клубами и ресторанами, поэтому на пляжах особо не разгуляешься. Места практически нет. Да и чистоты не наблюдается. Ну а душ и туалет — вообще редкость. Лежаки и бунгало размещены у самой воды. У южного крыла ночного клуба «Ибица» могут разместиться льготные категории. Есть старые, но бесплатные лежаки, душ, раздевалка, медпункт.

Лидия Николаевна (72):

– О том, что я имею право как пенсионер бесплатно размещаться на шезлонгах, слышу впервые. Новость конечно приятная, но не думаю, что арендаторы нас так просто пустят. Потому приходиться размещаться на бесплатных топчанах. Это все, что нам положено. Что касается чистоты, в «Аркадии» стало немного лучше, но посмотрим, как будет через пару недель.

Валентина Ивановна (73):

– Я на этом пляже отдыхаю каждый год. Хочется попросить больше бесплатных лежаков для пенсионеров. В этом году уменьшили территорию пляжа и количество лежаков. А еще здесь нет питьевой воды и туалета.

Чего требуют одесситы?

На сайте президента Украины одесситы опубликовали петицию с просьбой освободить городские пляжи от платных лежаков. Дело в том, что 70% территории общественного пляжа становятся недоступными для бесплатного отдыха из-за ее аренды, а на оставшихся 30% территории пляжа, которая является бесплатной, нереально разместиться всем желающим.

Фото Артёма Виноградова