Где подработать подростку летом в Одессе?

Выбор вариантов, оказывается, довольно большой.

– Мама, дай на мороженое, кино, кроссовки, айфон… – канючит чадо. И мама, конечно, дает, обязав при этом посуду помыть, квартиру убрать, с младшим погулять… Тогда и появляется у подростка желание зарабатывать деньги самостоятельно. Правда, в современной Украине нередка и другая ситуация – семье необходима материальная поддержка подрастающего ребенка.

Как заработать школьнику или студенту, не попав на удочку аферистов и соблюдая законодательные нормы, пыталась разобраться «Одесская жизнь».

Курьер за десять тысяч

Работу, если нет протекции взрослых и друзей, ищут, как правило, по объявлениям. А среди них, рассказывают очевидцы, встречаются и такие: «Работа курьера. Зарплата 10 тыс. грн». Что за продукт будет доставлять такой курьер по городу – понятно. О закладчиках, расписавших граффити-рекламой чуть ли ни весь город, известно всем. И чтобы не вляпался ребенок в очень плохую историю, советуем родителям обсудить проблему его трудоустройства вместе.

На столбах тоже пишут

Летом, в высокий туристический сезон подработать не сможет только ленивый. Неофициально, во всяком случае. А это имеет определенную степень риска. Например, не стоит искать работу по объявлениям на столбах. Официальные договоры в этом случае работодатели, как правило, заключать не намерены, следовательно — за работу могут и не заплатить. Но если уж решил подросток работать по устной договоренности — пусть требует, чтобы рассчитывались с ним ежедневно.

Официально — мойщиком посуды

В идеале, конечно, следует обратиться в Центр занятости. В этом случае и официальное оформление гарантировано, и есть уверенность в том, что на деньги «не кинут». Заработная плата в таких случаях, как правило, минимальная — 4173 гривны. И легальных вакансий на сегодняшний день Одесский городской Центр занятости желающим потрудиться подросткам предложить может немного — официантами в кафе на Ленпоселке, официантами и мойщиками посуды в курортном пансионате в Черноморке. Естественно, при наличии письменного разрешения от родителей (требование Кодекса Украины о труде), паспорта или свидетельства о рождении и идентификационного кода.

Согласно Кодексу, прием на работу лиц моложе шестнадцати лет не допускается. Исключение составляют пятнадцатилетние, для устройства которых в особых случаях кто-то из родителей или опекун должны подписать специальное согласие.

Без испытательных сроков и сверхурочных

Продолжительность рабочего дня для подростков закон строго ограничивает.

Для 14-16-летних — не более 24 часов в неделю. Во время учебного процесса эти сроки составляют 12 часов. В ночных, сверхурочных, работах подростки моложе 18 лет участвовать не могут. Работодатель должен безоговорочно предоставлять по их просьбам отпуски или выходные за свой счет. И ни в коем случае не должен устанавливать для своего юного работника испытательный срок. Отработав его, подросток рискует, порой, быть просто выброшенным на улицу, так и не получив причитающуюся оплату.

Сахарная кукуруза и свежая креветка

Ну, а без официального оформления можно кукурузой и креветками в Лузановке и Затоке торговать. Неутомимо прочесывающие пляжи юные торговцы с рюкзаками, наполненными одесскими деликатесами, востребованы всегда. Работодатели обещают 500 грн. в сутки и ежедневный расчет. Думается, в этом сегменте рынка труда сохраняется острая конкуренция. Хотя работа не из легких.

Впрочем, вредной ее тоже не назовешь — все же на свежем воздухе целый день. Существует, кстати, и перечень вредных работ, на которые несовершеннолетние заведомо не принимаются.

Кроме того, в Украине лица, не достигшие 18 лет, не могут быть материально ответственными. Если что — вся ответственность ложится на плечи их родителей или опекунов.

Распространители листовок и звезды рекламы

Конечно, работодателям выгодней брать 18-летних. Но при желании найти работу подросткам все же можно. Чаще всего их берут на нетяжелую работу с почасовой оплатой, где необходимы избыток энергии, общительность и оптимизм. Так что наиболее популярные варианты подростковой трудовой деятельности: участие в промо-акциях, работа в колл-центрах, анимации в зонах отдыха, съемки в массовках клипов и рекламных роликов.

Самый простой и доступный вариант — раздача рекламных листовок. На сайтах по трудоустройству в объявлениях с пометкой «готовы взять школьника» им обычно предлагают порядка 300 гривен в день. Но платят, зачастую, до 30 гривен в час. Так что получить обещанную сумму, практически нереально. Помню, как таким образом хотела улучшить финансовое положение дочка. Поэтому всегда у всех юных промоутеров беру флаеры, и даже — не по одному.

Впрочем, на массовых мероприятиях — дегустациях, например — раздача листовок иногда оплачивается выше: 50-100 грн. в час.

Человек собаке – друг?

Еще один вариант подработки — выгул и передержка собак. Стоимость выгула, согласно прайсу на сайте — от 50 грн. в час. Казалось бы – замечательно. Подростки животных любят, многие о своей собаке мечтают. Но…собака собаке – рознь. С иной поладить непросто. А держать в доме незнакомое животное чревато не всегда приятными сюрпризами. А если с собакой, не дай Бог, что-то случится…

Застывшие в гриме

Самые стойкие могут попробовать карьеру «живой статуи». Берут на должность «памятника нерукотворного» ребят с 14 лет. Без оформления. Платят за день на жаре, в густом гриме и тяжелом костюме 300 гривен.

Фиалки Приморского бульвара

Милые девушки 16-17 лет могут податься в так называемую «костюмированную торговлю» — нарядившись в старинные платья и шляпки, продавать туристам карамель, пряники и цветы. Платят 30% от выручки. И, судя по сайтам трудоустройств, работа эта достаточно востребована.

Туристы и голуби

Можно и голубями заняться – то есть предлагать туристам сфотографироваться с этими птичками. По словам подростков, хозяева — уличные фотографы — на работу берут любого. Платят половину выручки. Насколько это законно — вот вопрос? Статью «жестокое обращение с животными» никто не отменял.

Срок за обучение ремеслу

Подростков старше 17 лет довольно охотно берут на должности официантов и бариста. Оплата и условия работы — самые разные. Заработок, в первую очередь, зависит от личных качеств персонала. Чаевые в некоторых заведениях оставляют официанту, в некоторых — делят на всех. А вот если совсем ничего не платить юному работнику, дело может кончиться статьей уголовного кодекса.

Не так давно в Одессе в отношении работодателя было открыто уголовное производство по статье «эксплуатация детей». Наказание предусмотрено в виде ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Почти два месяца у предпринимателя без договора работал баристой 15-летний подросток, не получая за это никакой оплаты. Его рабочий день длился 10 часов. Отправила сына на эту работу к своему знакомому его мать — считала, что приобретенный опыт понадобится ему в будущем. И ее привлекли к ответственности — административной, за неисполнение обязанностей по воспитанию сына.

«Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом»

Зачастую заставляет ребят работать бедственное положение их семей. Порой — за гроши, в ущерб учебе.

Так, в прошлом году, по информации прокуратуры Одесской области, труд 11-летнего мальчика использовали на свиноферме в Окнянском районе, в Овидиопольском — 13-летний мальчик ухаживал за животными в фермерском хозяйстве. В Килийском, Татарбунарском, Подольском районах подростки работали по 8 часов в день на базах отдыха.

Эксплуатация детского труда? А если есть хочется, надеть нечего, погулять охота? Согласитесь, сегодня это случается. Что тогда — по чужим карманам шарить?

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