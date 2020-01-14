«Со времен средневековья»: о вечной одесской угрозе — оползнях

Одесский краевед, геолог, историк Дмитрий Жданов рассказывает о давней одесской «головной боли» — оползнях. Как сообщает Дмитрий, специалисты насчитывают более 250 оползней в окрестностях Одессы только за период с 1797 года по настоящее время.

Из оползневой истории

Вот как описывает очевидец оползня 1845 года это страшное проявление природных процессов: «Испуганный, я встал и бросился бежать по дороге на гору. Дорога была уже пресечена пропастью, отделявшей ее от материка».

— Особенно крупным был оползень 1861 года, в результате которого была разрушена дача Ланжерона и фуникулер. В результате оползня участок плато, длиной 320 м и шириной 30 м опустился по наклонной вниз до 20 м. Кстати, созванная после оползня комиссия, еще тогда рекомендовала устройство в Одессе дренажных галерей, — сообщает Дмитрий.

Как рассказывает краевед, профессор, декан геолого-географического факультета Одесского университета Евгений Черкез упоминает первые попытки строительства противооползневых мероприятий, которые были предприняты в 1815 году, когда начались работы по укреплению берега в районе гавани. В результате участок протяженностью 100-150 м был укреплен забитыми и забутованными сваями. В 1820-30-х годах оползнями в Одессе занимался прославленный французский инженер, геолог и кристаллограф Жюст Гаюи.

Кстати, Потемкинская лестница — это, прежде всего, противооползневое сооружение, и уже потом только архитектурный шедевр.

В 30-е годы ХХ века в Одессе создается оползневая станция, которую возглавил профессор Яцко, который со временем возглавил кафедру общей и морской геологии Одесского университета, а в 1958 году в Одессе прошло совещание по изучению оползней на Одесском побережье. Этому предшествовали несколько крупных оползней в течении 5 лет (с 1953 по 1958 годы).

Крупные оползни произошли в Одессе в 1918 году в районе Ланжерона, Отрады и Большого Фонтана.

Крупнейшим был оползень в районе стадиона Динамо, произошедший 5 февраля 1953 года. Оползневая подвижка началась примерно с 3 часов утра и продолжалась до 6-7 часов вечера незначительные передвижения и мелкие обвалы продолжались и в последующие два дня. Оползень охватил огромную территорию. Длина перемещающегося участка составила почти 2 км, а ширина до 300 метров.

Вторым был оползень в районе 13-й станции Большого Фонтана (из-за которого пришлось перенести трамвайную линию). Первые признаки готовящегося оползневого смещения были отмечены комиссией горисполкома в 1951 году. К 1956 году на проезжей части шоссейной дороги ясно обозначилось характерные трещина закола, отчленившая массив длиной 310 метров. А 17-18 июля 1957 года над Одессой прошел сильнейший дождь, спровоцировавший 400-метровый оползень.

Оползневые места города

Согласно докладу доцента С.Т. Белозорова, сообщает Дмитрий, из Одесского университета в Приморской полосе Одесского побережья от села Санжейки до Очакова можно выделить особый приморско-оползневой тип местности. Специфическими особенностями является наличие большого разнообразия микроландшафтов, что является следствием резкого нарушения последовательности в залегания геологических напластований, проявление литологической неоднородности, нарушение гидрогеологического режима, образование значительного по сравнению с плато расчленения рельефа.

Приморско-оползневой тип местности отличается проявлением более интенсивного, чем на плато, химического выветривания и физико-механического разрушения пород с переносом их ветром, атмосферными водами вы водой. Эта территория является областью отрицательного баланса суши. По мнению И. Я. Яцко, берег Одессы за последние тысячелетия отступил на 5-6 километров. Характерной чертой приморского оползневого типа местности является крайняя неустойчивость развитых здесь микроландшафтов.

Какими они бывают

«Профессор А.М. Драников выделял три типа оползней на данной территории. Первый тип — ступенчатые оползни, когда толща пород, залегающих выше меотических глин, смещается, глубоко задевает толщу глин и заканчивается в море поднятием оползневой гряды. Такой тип оползней встречается чаще всего в районе Ланжерон — балка Ковалевского.

Второй тип оползней, выделенный профессором Драниковым: оползни-потоки, приуроченная к поверхности меотических глин. Развиты, главным образом, в районе от балки Ковалевского до Люстдорфа.

Третий тип, выделяемый профессором Драниковым, — ступенчатые оползни лессовых пород, приуроченные к горизонту красно-бурых глин.

Откуда «берутся» оползни?

Дмитрий сообщил и о факторах, приводящих к оползням:

«К факторам, приводящим к оползням первого типа, профессор Драников относил перепад давления (приводящий в одних случаях к образованию вала выпирания в море, а в других — к смещению земляных масс по поверхности скольжения), абразию, действие подземных вод и атмосферных осадков. К факторам образования оползней второго типа профессор Драников относил подземные воды (путём суффозии способствуют отколу лессовых толщ и их оползанию, а также увлажняют оползневые накопления и глинистое ложе оползня), действие атмосферных осадков, выветривание и абразии. Третий тип оползней, по версии Драникова, происходит из-за действия подземных вод (путем суффозии и увлажнения контакта лесса и красно-бурых глин), выветривание и действие атмосферных осадков.

Кандидат геолого-минералогических наук Е.П. Емельянова, посчитала основным типом оползней Одессы смещение крупных блоков коренных пород в результате деформации, происходящих в толще меотических глин и выражающихся или в образовании в них поверхности скольжения , или в их пластическом выдавливании. Но не только меотические глины являются фактором оползнеобразования. Так, по наблюдению доцента Хренникова, при уменьшении и исчезновении красно-бурых глин (которые являются водоупором, хоть и в меньшей степени, чем меотические) исчезают воды лессового горизонта, а следовательно, и оползни по красно-бурым глинам».

Как боремся?

Дмитрий Жданов сообщает в своей публикации на Facebook:

«В 60-х годах в Одессе начал реализовываться долгосрочный масштабный комплексный проект по организации инженерной защиты побережья. В это же время создается одесское противооползневое управление, которое возглавил Игорь Петрович Зелинский (будущий ректор Одесского университета).

Работы включали в себя:

Уполаживание и террасирование профиля склонов с высаживанием деревьев и кустарников. Что интересно, при этом многие санатории и дачи лишились своих территорий (до 30 метров). За утраченное имущество заде выплачивалась компенсация. Сооружение внешних водосборных лотков , подземных дренажных штолен и галерей, выводивших грунтовые воды в море. Крупномасштабные гидротехнические работы в море, направленные на предотвращения волновой эрозии. Это прежде всего строительство пирсов и волнорезов.

По подсчетам специалистов, на эти работы в свое время было потрачено 3 млрд долларов. Более чем на 40 лет они обеспечили Одессе спокойное существование. Но рекомендованный период эксплуатации противооползневых сооружений в Одессе завершился более 15 лет назад.

Как видим, оползневая проблема в Одессе с каждым годом становится все острее, но будет ли реализована новая противооползневая программа? И сколько еще разрушений должно произойти в городе для принятия такой программы?..».

Фото оползня — Дмитрий Жданов.

Фото Жданова — Мария Котова

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