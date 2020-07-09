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Что происходит на месте снесенного шлагбаума на 13-й ст. Б. Фонтана? (фото)

Что происходит на месте снесенного шлагбаума на 13-й ст. Б. Фонтана? (фото)

Охранную будку и шлагбаум на въезде на 13-й Фонтана в очередной раз снесла группа молодых людей. Обычно, свободный проезд по этой дороге рядом с набережной не сулит ничего хорошего: автохамы паркуются где хотят, занимают тротуары, из-за чего тянутся массовые пробки или происходят ДТП.Мы решили посмотреть на транспортную обстановку на этой локации сегодня.

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Вчера группа молодых людей под руководством народного депутата Артема Дмитрука пришла к пункту «стоп-контроля» на 13-й станции Большого Фонтана. По их информации, сооружения здесь находились незаконно, а персонал взымал плату за проезд в размере 50 грн. Поэтому «группа Дмитрука» решила разгромить все, что там было.

Напомним, упомянутый нардеп не первый год ведет борьбу с преграждающими устройствами у берега. В прошлом году подобный снос шлагбаума обеспечил бесплатный проезд лишь на пару часов. После восстановления шлагбаума, активисты решили вести юридическую борьбу и начался судебный процесс, который дошел до апелляционного суда. Обе инстанции стали на сторону желающих убрать преграду. Однако, решение суда никто не выполнил. Поэтому снос выполняется одесситами и активистами собственноручно по сей день. И каждый год «стоп-контроль» снова появляется.

Здесь был шлагбаум (1)
Дорога возле пляжа для людей с инвалидностью
Хаотичная парковка возле ЖК
Парковка возле пляжа для людей с инвалидностью (2)
Парковка возле пляжа для людей с инвалидностью (1)
Парковка (2)
Здесь был шлагбаум
Здесь был шлагбаум (2)
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В этом году, после разгрома, проезд к пляжу открыт уже сутки. Сегодня наш корреспондент сообщил нам, что на 13-й станции Большого Фонтана пока что никакие работы на месте снесенного поста не проводят. На «островке» остались лишь провода и мусор, но водители по привычке притормаживают возле этого участка. Парковочные места, которые никем теперь не контролируются, не забиты. Даже дорога к пляжу для людей с инвалидностью не заполонена транспортом.

Однако, так обычно и бывает в будний день. Но, судя по подобной ситуации в прошлые года, на выходных,свободный доступ автомобилей к этой территории приводит к транспортному коллапсу, так как водители паркуют машины где попало, в том числе на тротуарах. Об этом ещё в прошлом году говорил директор департамента транспорта и связи Александр Илько. И сказал, что шлагбаум там необходим.

Выходит, что одна и та же ситуация повторяется из года в год: власть хочет частично снизить нагрузку на прибрежный участок, а одесситы не хотят платить 50 гривен за проезд. Пока что чиновники не реагируют на ситуацию.

Фото: Артем Виноградов

Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ

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