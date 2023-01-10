«Смертельная атака» россии и одиночество путина: о чем писали мировые СМИ 8 и 9 января

«Одесская жизнь» предлагает вниманию своих читателей очередной дайджест ведущих мировых изданий о войне в Украине и не только.

Главные темы газет за 8 и 9 января 2023:

вдохновленные враждебностью к Кремлю, этнические группы поднимают оружие, чтобы Украина отомстила россии;

Киев видит впереди победный год, но вытеснить россию будет непросто;

россия заявляет о «смертельной атаке», а Украина говорит, что погибших нет;

проблемы для Raiffeisen Bank в Украине;

орден путину;

требования о поставке боевых танков в Украину становятся все громче;

темные сценарии для Москвы;

одиночество путина.

США. «The New York Times» – «Борьба за то, чтобы Украина отомстила россии»

Вдохновленные враждебностью Кремлю, этнические группы поднимают оружие.

…По заснеженной долине раздался резкий треск снайперского огня. Солдаты в белом камуфляже низко пригнулись, стреляя напротив холма, чтобы обеспечить прикрытие, пока четверо мужчин эвакуируют раненого.

Акция была частью учений с боевой стрельбой для новобранцев, состоявшихся недавно утром недалеко от украинской столицы Киева.

Но в этом событии был необычный элемент. Пока офицер украинской армии отдавал приказы, курсанты были членами добровольческого чеченского батальона, в котором смешались крымские татары и украинцы.

Украинские военачальники давно говорят, что им хватает солдат для войны, однако приняли в свои ряды тысячи добровольцев, в том числе иностранных граждан. Многие из них, как и чеченцы, являются беженцами из самой россии. Другие прибыли из соседних стран, таких как Грузия, которые имеют историю оппозиции к Москве и президенту владимиру путину.

«Мы видим, что происходит, – сказал Муслим Мадиев, седобородый заместитель командира чеченского батальона, надев наушники, чтобы приглушить звук выстрелов, наблюдая за учениями. – Украина не испытывает недостатка в мужчинах, но мы должны присоединиться и быть частью этой войны».

Многие добровольцы уже жили в Украине либо по работе, либо в поисках убежища от политических притеснений на родине. Некоторым волонтерам было трудно получить визы и вид на жительство, а их стремление присоединиться к борьбе вызвало подозрения у некоторых украинских чиновников и власти.

«The Washington Post» – «Обещание Украины на 2023 год дала мощный старт»

Киев видит впереди «победный год», но вытеснить россию будет непросто.

С модернизированным вооружением, жесткой решимостью Запада и украинской армией, способной перехитрить российскую армию, обещанный Украине «год победы» начался хорошо.

Если 2023 год продолжится так, как он начался, есть хорошие шансы, что Украина сможет выполнить новогоднее обещание президента Владимира Зеленского вернуть себе всю Украину до конца года, или, по крайней мере, достаточно территории, чтобы окончательно положить конец российской угрозе, говорят аналитики.

Но если Киеву не удастся добиться значительного прорыва против этой укоренившейся российской силы, существует риск того, что война превратится в затяжной конфликт в пользу путина, заявила Элизабет Шакелфорд из Чикагского совета по глобальным делам. По ее словам, пакет помощи в размере 45 миллиардов долларов, одобренный Конгрессом, продержит Украину в течение года, но с учетом президентских выборов в США в 2024 году, более долгосрочные перспективы предусмотреть сложнее.

События первой недели года говорят о том, что у Украины есть блестящие перспективы, сказал Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе. Он отметил преимущества, которые Украина сможет использовать, от высокого морального духа армии, защищающей свою родину, до замечательного руководства, сплоченности и, казалось бы, непоколебимой поддержки Запада.

«The Washington Times» – «россия заявляет о смертельной атаке, а Украина говорит, что погибших нет»

Австрия. «Der Standard» – «Неурядицы для Raiffeisen Bank в Украине»

Рекомендация по санкциям против руководителя RBI Штробля Raiffeisen Bank International (RBI) вновь испытывает давление из-за своего бизнеса в россии.

Руководитель RBI Иоганн Штробль и его коллега из правления Андреас Гшвентер оказались в украинском списке санкций под названием «война и санкции».

Для этих людей рекомендованы санкции. Проект поддержан Министерством иностранных дел Украины и Украинским агентством по предотвращению коррупции. Сайт направлен на давление на людей и компании, обвиняемые Киевом в поддержке Москвы.

Босния и Герцеговина. «Oslobodjenje» – «Орден Путина и черные списки»

Президент Республики Сербская (РС) Милорад Додик поблагодарил президента россии и пообещал лично вручить высшую награду РС.

Милорад Додик в Баня-Луке вручил награды достойным гражданам и учреждениям. Высший – орден РС на колье – был заочно вручен президенту россии владимиру путину за «особую патриотическую заботу и любовь к РС».

«Благодаря позиции путина и силе российской федерации голос и позиция РС слышны и уважаемы, и благодаря россии как гаранту Дейтонского соглашения, наша позиция была сохранена под натиском международного интервенционизма», – похвастался Додик.

Германия. «FAZ» – «Требования о поставке боевых танков становятся все громче»

После обещаний Вашингтона, Берлина и Парижа поставлять Украине бронетранспортеры и подобные транспортные средства растет давление на оказание защитникам от российского нападения основных боевых танков, в том числе немецкого производства Leopard 2.

Правительство Польши согласилось передать Украине танки Leopard со своих складов. В выходные премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ведутся переговоры с президентом Анджеем Дудой, направленные на формирование более широкой коалиции государств, которые могли бы передать современную тяжелую технику.

«La discussione» – «Темные сценарии для Москвы»

Война вредит путинской россии.

Аналитики задаются вопросом, что будет в россии в 2023 году с рублем, с ценами, с рабочими местами, с экономикой в целом. На все эти вопросы должны ответить официальные прогнозы, которые, хотя и отличаются в зависимости от создавших их органов, в основном совпадают.

Банк россии, например, обещает удержать годовую инфляцию в пределах 5–7%. Минфин составил бюджет исходя из среднегодового курса 68 рублей за доллар.

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития предполагает падение ВВП на 0,8%. Все эти цифры базируются на математических моделях, учитывающих многие факторы. Тем не менее, вероятность того, что эти прогнозы сбудутся, гораздо меньше 50 процентов.

США. «Los Angeles Times» – «Украина высоко оценивает военную помощь США»

Зеленский приветствует включение бронетехники для уничтожения танков, поскольку перемирие игнорируется.

Италия «La Stampa» – «Одиночество Путина»

Секреты Кремля в эпоху путина останутся тайнами.

Послание, которое хотел передать с помощью видео православного Рождества. На кадрах видно, как путин стоит один в Благовещенском соборе.

Канада The Free Press – Украина приветствует военную помощь; Сообщается об обстреле россиян»

Подпись под фото: Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Эпифаний совершает Рождественскую службу в Успенском соборе в Лавре в Киеве в субботу.

Подготовил Сергей Чернявский