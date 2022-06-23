Скоро чемпионский бой Усик-Джошуа: эксперт ответил на интересные вопросы о поединке

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBA в полусреднем весе, а ныне тренер ряда украинских боксеров Вячеслав Сенченко в эфире LuckyPunch.net ответил на интересные вопросы о грядущем бое чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19- 0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Реванш между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа состоится 20-го августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе 26 сентября 2021 года.

— Были сомнения, что бой все-таки состоится?

– Я был уверен, что матч-реванш будет. В этом были заинтересованы обе стороны. Была определенная затяжка, но на то были свои причины, я уверен. В том числе и война в Украине повлияла на дату реванша, но сомнений в том, что бой состоится, у меня не было.

— Усик уже давно готовится к этому бою, а Джошуа как будто только сейчас начинает. Это не недооценка?

– Нет, на таком уровне недооценки не будет. Здесь я уверен на 100%. Это очень высокий уровень. Возможно, мы не полностью владеем информацией. По всей вероятности, Джошуа уже тоже много времени планомерно готовился к этому бою. Наверное, он уже проходил первые этапы подготовки, а сейчас, когда уже есть дата поединка, начнется интенсивная подготовка, спарринги и так далее. Уверен, что оба боксера готовились друг на друга, поэтому нас ожидает очень интересный бой.

Если вспоминать первое сражение, то на реванш картинка должна измениться. Джошуа должен что-то менять, но и Усик не получится с тем же планом на бой. Александр понимает, какую работу будет выполнять Джошуа и понимает, что нужно будет противопоставить ему. Очень интересным будет тактический рисунок реванша.

– В первом бою Джошуа был неготов?

– Я считаю, что Джошуа тогда был в очень хорошей форме. Он мне понравился, но Энтони немного перестраховался. Где-то не рискнул, где-то не пошел на обострение. Он подстраивался под стиль Усика, а это было выгодно Саше. Британец не смог навязать силовой бокс. Лишь к концу боя он подсел функционально, 12-й раунд сильно смазал общее впечатление от поединка. Но в целом я считаю, что Джошуа первое сражение провел классно, он был в хорошей форме, мне он понравился.

На этот раз Джошуа, думаю, будет навязывать более агрессивный открытый бокс. Одиночными ударами, заняв центр ринга, он не победит Усика. Все равно он уступает Саше в скорости, тайминге, боксерском IQ. Какими-либо техническими навыками он не победит. Сейчас у него новый тренер – Роберто Гарсия. Это такая мексикано-американская школа, которая намекает на то, что они будут навязывать силовой бокс.

– Если Джошуа в первом бою показал классный бокс, то Усик…

– Да, Усик показал отличный бокс! Он также был в отличной форме, и так же ему придется что-то менять в реванше. Он должен прибавить. Он должен понимать, что судейские записки для реванша – это лотерея. Если выйдет равный бой, то победу могут отдать Джошуа, чтобы выйти на третий бой. Так работает бизнес. Это будет любопытно всем: промоутерам, менеджерам, организаторам.

Поэтому на этот раз Усику нужно побеждать еще более убедительно. И мне что-то подсказывает, что поединок может не пройти всю дистанцию ​​в 12 раундов.

– Как тренер, что бы вы посоветовали Усику перед реваншем против Джошуа?

– Я не ставил себя на место тренера Александра. У него никогда не было проблем с командой. Даже сейчас, когда Анатолий Ломаченко не работает с ним прямо в лагере. Хотя я уверен, что они общаются в каком-то телефонно-скайпном режиме. Думаю, они разбирают какие-то моменты онлайн, а уже потом нарабатывают их в реальном тренировочном процессе с другим тренером. Потому, думаю, Усик будет готов на все 100%.

– Как будет влиять на боксеров такое неблизкое место проведения боя, как Саудовская Аравия?

– Думаю, они все знают. Спортсменам расписывают график, как лучше пройти акклиматизацию. Через три дня, или через неделю. Команда знает, когда идет спад, когда идет подъем. Работают психологи, диетологи, тренеры по физподготовке. Повторюсь, что это бой на самом высоком уровне. Можно сказать, что при абсолютном чемпионе в сверхтяжелом весе, если вынести за скобки Тайсона Фьюри. На таком уровне не бывает такого, что боксер приехал и не акклиматизировался.

— Вопрос о весе Энтони, который очень много скинул перед первым боем против Александра…

– Думаю, на этот раз он не будет сбрасывать вес и так сушиться. Даже наоборот, если он примет более разменный и атакующий рисунок поединка, думаю, он прибавит в весе, чтобы быть более мощным и устойчивым в ринге.

— Если Джошуа нокаутирует Усика, трижды став чемпионом мира в тяжелом весе, он станет в один ряд с такими большими, как Али, Форман, Льюис…?

– Почему нет? Но при таком раскладе, если Джошуа побеждает, я уверен, что его будет ждать бой с Фьюри. И уже о победителе боя с Тайсоном можно будет говорить, что он войдет в историю. Возможно, там будет 2-3 поединка.

А если Джошуа проигрывает Усику, то я не вижу уже дальше смысла для еще одного боя Энтони против Александра. Если первый поединок британец проиграл конкурентно, мне было интересно его смотреть, будет интересен второй, то после второго поражения мне уже не будет интересен третий бой.

– Есть ли смысл набирать вес Усику?

— Я думаю, будет плюс-минус тот же вес. Если он и добавит, то совсем немного, чтобы быть немного более мощным. Думаю, Усик еще может расти, как сверхтяжеловес, в силе и мощности удара. У него еще есть потенциал, куда прибавлять. Он может еще прибавлять в силе так, чтобы не терять в скорости. Поэтому я предполагаю, что у Александра может быть досрочная победа.

– Усик на это время лучший боксер в истории украинского бокса?

— На данный момент – да. У каждого боксера есть свое время. Было время Виталия Кличко, Владимира Кличко. Они были лучшими в свое время. Сейчас время Усика и Ломаченко. Если брать вне зависимости от весовой категории, для меня больший талант – Ломаченко. Это мое мнение, но его я считаю большей величиной для истории украинского бокса в наше время. Здесь именно речь идет не о достижениях, а о том, что боксер демонстрирует в ринге. Ломаченко – это самый высокий уровень.

— Напоследок вопрос о Фьюри, говоривший о завершении карьеры, вы в это верите?

– Нет. Он точно ждет победителя поединка Усик – Джошуа. Фьюри – такой чувак интересный, который может исчезнуть на год-полтора, а затем вернуться, да и вернуться успешно. Помним, как он вообще исчез после боя с Кличко, на нем многие поставили крест, но как он вернулся. Думаю, что в следующем году победитель пары Усик – Джошуа встретится с Фьюри. По крайней мере, этого очень хочется.





Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и стал обладателем четырех чемпионских поясов в престижном супертяжелом весе. Так наш соотечественник стал абсолютным чемпионом мира по боксу.