«Скорая» без врачей: когда к украинцам начнут приезжать парамедики?

В конце августа правительство утвердило новый состав бригад экстренной медицинской помощи. Теперь помогать больным будут не медсестры и фельдшеры, а парамедики, о которых мы пока знаем только понаслышке. Какую квалификацию будут иметь парамедики и чем они отличаются от обычных врачей?

Кто такие парамедики?

По данным Министерства здравоохранения, парамедик – это специалист с высшим медицинским образованием, который специализируется на оказании экстренной медицинской помощи (ЭМП). Такой специалист может спасти жизнь человека до его госпитализации.

В обязанности парамедика входят:

– осмотр пострадавшего;

– диагностика его состояния;

– оказание неотложной медицинской помощи;

– своевременная транспортировка в больницу.

В ведомстве отмечают, что квалификация парамедика выше, чем медицинской сестры или фельдшера. В его компетенции – сложные медицинские манипуляции. В частности, искусственная вентиляция легких. Кроме того, парамедик умеет снимать и расшифровывать кардиограмму, проводить аппаратную дефибрилляцию и другие медицинские вмешательства. Как правило, фельдшеры таких действий не предпринимают.

– Фельдшер имеет те знания, которые получил во время учебы в колледже. Они в большей степени направлены на диагностику и лечение, чем на спасение жизни. Если такой специалист выезжает на экстренный вызов, то он не может реализовать большинство протоколов по медицине неотложных состояний и жизнь пациента остается под угрозой, – отмечает один из инициаторов обучения парамедиков в Украине – профессор Арсен Гудыма. Он добавляет, что главная задача «скорой» – довезти пострадавшего в профильное учреждение живым.

Где и кого выучат на парамедика?

Профессия парамедика появилась в украинском классификаторе в 2017 году. А уже в 2018 году 50 первых студентов поступили на специальность «Парамедик» в Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского и Черкасскую медицинскую академию.

Студенты-парамедики будут учиться три года, а по завершении получат диплом бакалавра. Особенности подготовки заключаются в фундаментальных практических занятиях, кроме обязательной медицинской теории. Студентам моделируют различные неотложные состояния, чтобы они научились быстро действовать в любой ситуации. Для этого университеты используют специальные симуляторные центры.

Кроме подготовки студентов, в Украине также продолжается программа по обучению инструкторов-парамедиков, которые будут помогать переквалифицироваться фельдшерам и медсестрам в регионах. Украинцев готовят международные профессионалы экстренной помощи из США, Польши и Литвы – на базе Тернопольского государственного медицинского университета.

В проекте принимают участие медики из Одесской, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областей и города Киева. Сейчас уже 17 участников получили квалификацию «парамедик», семеро сдали экзамены на инструкторов по экстренной помощи, а еще 24 проходят подготовку.

Когда в Украине появятся парамедики?

Согласно правительственному приказу, с 1 января 2025 года фельдшеры и медсестры, которые работают в бригадах экстренной медицинской помощи, должны будут иметь квалификацию «парамедик». До указанного времени параллельно будут работать три вида бригад экстренной помощи: врачебные, фельдшерские и парамедиков.

Бригада парамедиков будет состоять из одного парамедика и экстренного медицинского техника. Медицинскими техниками станут водители «скорых». По словам специалистов, экстренный медицинский техник – это человек без медицинского образования, который прошел специальную подготовку. Он будет помогать врачу и парамедику оказывать профессиональную медицинскую помощь.

– Каждый работник сферы здравоохранения, каждый парамедик должен оперировать теоретическим и критическим мышлением – это вопрос жизни и смерти. Это фактически трехсекундные решения, основанные на ситуационной осведомленности, – убежден американский эксперт по ЭМП, парамедик Джон Кристенсен, который учит украинских медиков.

В Минздраве обещают, что парамедики будут получать более высокую зарплату, чем фельдшеры и медсестры, и смогут работать профессионально, спасая жизни пациентов.

Только факт

От 4000 до 6000 грн. с надбавками получает фельдшер (будущий парамедик) «скорой» в Украине. Это в среднем в 15 раз меньше, чем зарплата парамедика в Европе.

О чем говорят медработники?

Новая служба экстренной помощи с бригадами парамедиков может успешно заработать при условии, что до 2025 года все украинские дороги (в том числе и сельские) станут идеальными, все машины скорой помощи – как следует оборудованными и исправными, а каждая объединенная территориальная община будет иметь современную больницу.

Источник: Центр общественного мониторинга и контроля

Фото: cs7.pikabu.ru