Сколько выделят ветеранам войны?

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что вопрос с денежной помощью ветеранам войны, которая ежегодно выплачивалась к 5 мая, не решен. А уже 7 мая Кабинет Министров принял соответствующее постановление. Когда же будут выплаты и в каком размере?

По информации Министерства социальной политики, ежегодное разовое пособие получат около миллиона пожилых людей. Деньги будут выплачивать согласно Постановлению №540 от 7 мая 2022 года*. Суммы выплат остались такими же, как и в прошлом году:

лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группа – 4421 гривну;

II группа – 3906 гривен;

III группа – 3391 гривну;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей:

1491 гривну;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной:

4421 гривну;

членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз:

966 гривен;

участникам войны, бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага:

612 гривен.

Это важно

В марте этого года на законодательном уровне у нас появилась новая категория льготников – защитники и защитницы Украины. Соответственно, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины тоже смогут получить разовую помощь.

Выплаты ветеранам-пенсионерам вместе с пенсией будет перечислять Пенсионный фонд. Ветеранам, которые проходят военную службу в ВСУ и других военных формированиях, разовое пособие будут выплачивать управления социальной защиты населения. Средства перечислят на специальные счета воинских частей по месту службы, а лицам, которые не являются военнослужащими – на текущие счета в уполномоченных банках.

Выплатить деньги должны в июне. Суммы невыплаченной по состоянию на 1 августа текущего года денежной помощи вернутся на счет Минсоцполитики.

*«Некоторые вопросы выплаты в 2022 году разовой денежной помощи, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

Ранее сообщалось, что в этом году ветераны войны не получили традиционную денежную помощь к 5 мая, которая выплачивалась ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ольга Новикова

Фото: Сегодня