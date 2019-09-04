Сколько стоит «крутой номер» для авто: теперь можно узнать онлайн

Рассчитать стоимость и узнать цены теперь можно через интерактивный помощник. Вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №663 от 24 июля 2019 года, которым расширяется перечень платных номерных знаков, которые пользуются повышенным спросом среди автовладельцев, и нормативно закрепило их рыночные цены. Теперь для украинских автомобилистов заработал онлайн-сервис, который позволяет проверить стоимость номерного знака с желаемой комбинацией цифр.

Как было раньше?

До сегодняшнего дня автовладельцам было официально довольно сложно подобрать номерной знак с «необычной» комбинацией. На уровне нормативно-правовых актов предусмотрена дополнительная плата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из четырех одинаковых цифр (типа 1111, 2222) и в пределах от 0001 до 0009.

Остальные номерные знаки выдают в простой последовательности и по обычной стоимости. Так, клиент сервисного центра МВД при регистрации или перерегистрации своего транспорта платит ориентировочно 550 гривен для техники отечественного производства и стран СНГ (услуга – 152 гривни; номерной знак – 178 гривен; бланк свидетельства – 219 гривен) и примерно 590 гривен – для иномарок.

Такая ситуация создавала условия для коррупционных проявлений, связанных с предоставлением этой услуги. Теперь же за привилегию получить «крутые» номерные знаки с определенной комбинацией придется платить — официально и строго оговоренные суммы.

При этом в МВД подчеркнули: новой услугой могут воспользоваться только владельцы легковых автомобилей.

Узнать стоимость каждого «крутого» номерного знака можно онлайн – на сайте Главного сервисного центра МВД заработал соответствующий сервис. Каждый автовладелец может воспользоваться этой услугой и выбрать номерной знак из электронного перечня имеющихся на складе сервисного центра.

«Хороший понт дороже денег»

Онлайн-сервис прост в использовании: номерные знаки сгруппированы в 8 категорий, что позволяет отсортировать их от самых дешевых до самых дорогих и наоборот. Все платные номерные знаки состоят из четырех цифр по следующим комбинациям:

– комбинации из четырех одинаковых цифр (1111) – 30 тысяч гривен;

– последовательные комбинации от 0001 до 0009 – 30 тысяч гривен;

– три одинаковые цифры подряд (0111) – 10 тысяч гривен;

– две последовательные пары одинаковых цифр (1122) – 10 тысяч гривен;

– комбинации типа 0123 и 1234 – 10 тысяч гривен;

– комбинации, начинающиеся с двух нулей, а последующие цифры неодинаковы (0032) – 8 тысяч гривен;

– три одинаковые цифры не подряд (7077) – 4 тысячи гривен;

– комбинации, в которых одинаковые первая и третья цифры или вторая и четвертая; или первая и четвертая, вторая и третья цифры (например, 1221; 1212) – 4 тысячи гривен.

Согласно информации из региональных сервисных центров МВД, бюджет Украины в 2018 году получил 49,6 миллиона гривен за выданные по желанию автовладельцев номера с «красивыми» цифровыми комбинациями. Теперь же, с упорядочиванием оплаты и устранением коррупционных рисков, поступления в бюджет за 2019 год ожидаются в 365 миллионов гривен.

«007 не SUPERMAN»

Эти платные номерные знаки не нужно путать с индивидуальными номерными знаками (ИНЗ), изготовленными по индивидуальному заказу, – типа ДЕМБЕЛЬ или SUPERMAN. Как объясняют в Государственном сервисном центре МВД, в последние два года определились несколько категорий:

именные, например, ТАНЮША, ВАСЯ,

различные случайные слова (КОТ, ХТОТАМ, БАРМАЛЕЙ),

названия компаний (GROHE, KISSFM),

англоязычные названия (MYBIKE, LOTOS, HUNTER).

Кроме того, владельцы легковушек заказывали знаки с нетипичными буквенно-цифровыми комбинациями и даже картинками: ААА777, М13М13М, БУЛЯ (плюс рисунок улитки), BJILKA (рисунок с пчелой).

По сравнению с «крутыми» госномерами индивидуальные номерные знаки обойдутся в «символическую» сумму от 500 гривен.

При этом нужно понимать, что за одним транспортным средством может быть закреплен только один индивидуальный номерной знак. Он может быть лишь дополнением к государственному номерному знаку, который выдается владельцу при регистрации авто, и ни в коем случае не заменяет «официальный» номер. После получения ИНЗ владелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать технику в сервисном центре МВД: в свидетельство о регистрации вносится примечание о наличии ИНЗ.

Такие «прикольные» номера действительны только на территории Украины, а для участия в международном движении используют номерные знаки, соответствующие требованиям Конвенции о дорожном движении.

(по материалам газеты «Гривна»)

Фото: oligarh.media