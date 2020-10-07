Сколько одесситы заплатят за тепло в новом сезоне?

Совсем скоро начнется отопительный сезон. В связи с этим наши читатели задают разные вопросы. Но в первую очередь, конечно, их интересует – вырастут ли тарифы на тепло? Этот и другие вопросы мы адресовали директору коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анне Поздняковой.
Что влияет на сумму в платежке?
С начала этого года тариф на централизованное теплоснабжение для жителей Одессы составлял 1767,65 грн./Гкал (с НДС). Затем Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф с 18 марта — до 1474,69 грн./Гкал (с НДС).
По словам Анны Поздняковой, на сегодняшний день тариф 1474,69 грн./Гкал — единый для всех многоквартирных домов. Это значит, что стоимость отопления за один квадрат зависит от показателя теплосчетчика и температуры воздуха на улице. Кроме того, тепловая нагрузка на дом может увеличиваться из-за состояния системы централизованного отопления и самовольной реконструкции систем теплоснабжения квартир (изменение количества и типа отопительных приборов, устройство теплых полов и т.п.).
Почему образовалась переплата и как ее учтут?
Энергетики не раз говорили о том, что 80% тарифа на тепло составляет стоимость газа. Она с декабря прошлого года стабильно уменьшалась. Согласно Постановлению Кабмина №1082 от 24 декабря 2019 года, оплату за тепло с декабря прошлого года по апрель этого года пересчитали по другим коэффициентам. В результате уменьшились платежи за указанный период.
Директор «ТГО» сообщила, что одесситам уже разослали платежки с информацией о перерасчете. Если потребитель платил исправно и у него образовался излишек, он будет зачислен в счет будущих платежей. Если по какой-то причине платежка не пришла, уточнить информацию можно:
обратившись на электронную почту предприятия:
stz@teplo.od.ua;
позвонив в единый информационный центр: (048) 705-61-00;
позвонив в абонентский отдел:
- Суворовский район —
(048) 705-61-33, 700-42-08, 701-32-26;
- Малиновский район —
(048) 705-64-10, 705-61-05,
705-61-19;
- Киевский район — (048) 705-64-07, 705-61-21, 705-61-12;
- Приморский район —
(048) 705-64-09, 705-64-06,
(0482) 63-84-53.
Важно: во время карантина предприятие посетителей не принимает.
Что будет с тарифом и как получить рассрочку?
Уже несколько лет одесситы платят за тепло только в отопительный период (по одноставочному тарифу). В этом сезоне действует тот же механизм, а это серьезная нагрузка на семейный бюджет. Облегчит ситуацию рассрочка — возможность ежемесячно оплачивать половину стоимости отопления, но в течение 12 месяцев.
Для этого необходимо написать заявление (предварительно позвонив по телефону). Воспользоваться рассрочкой может только потребитель, который не пользуется субсидиями или льготами.
И самая хорошая новость: в этом отопительном сезоне увеличения тарифа на тепло для жителей Одессы не будет!
Если в доме нет теплосчетчика
Тогда объем потребления тепловой энергии рассчитывается исходя из нормы потребления с ежемесячной корректировкой с учетом фактического количества часов поставки тепла и температуры воздуха. Базой для распределения общего объема потребленного тепла является отапливаемая площадь помещения, указанная в договоре с теплоснабжающим предприятием.
Если в доме ОСМД
ОСМД самостоятельно осуществляют начисление жителям домов за отопление и рассчитываются с поставщиком по домовым приборам учета тепловой энергии также по тарифу — 1474,692 грн. за 1 Гкал.
Ольга Новикова
1 комментарий
ТГО создаёт для потребителей целый ряд неудобств, мешающих нам нормально оплачивать за потреблённое тепло. Прежде всего это разрыв отношений с ГЕРЦем, оплата через который намного проще и дешевле, в счетах которого сразу были видны начисления. Чрезвычайно долгая бухгалтерская проводка выполненных платежей, до двух месяцев, что приводит к начислению несуществующих долгов. И, наконец, уже полгода, как не работает личный кабинет на сайте предприятия. А бумажные счета – это лотерея, пришёл-не пришёл