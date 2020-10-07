Сколько одесситы заплатят за тепло в новом сезоне?

Совсем скоро начнется отопительный сезон. В связи с этим наши читатели задают разные вопросы. Но в первую очередь, конечно, их интересует – вырастут ли тарифы на тепло? Этот и другие вопросы мы адресовали директору коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анне Поздняковой.

Что влияет на сумму в платежке?

С начала этого года тариф на централизованное теплоснабжение для жителей Одессы составлял 1767,65 грн./Гкал (с НДС). Затем Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф с 18 марта — до 1474,69 грн./Гкал (с НДС).

По словам Анны Поздняковой, на сегодняшний день тариф 1474,69 грн./Гкал — единый для всех многоквартирных домов. Это значит, что стоимость отопления за один квадрат зависит от показателя теплосчетчика и температуры воздуха на улице. Кроме того, тепловая нагрузка на дом может увеличиваться из-за состояния системы централизованного отопления и самовольной реконструкции систем теплоснабжения квартир (изменение количества и типа отопительных приборов, устройство теплых полов и т.п.).

Почему образовалась переплата и как ее учтут?

Энергетики не раз говорили о том, что 80% тарифа на тепло составляет стоимость газа. Она с декабря прошлого года стабильно уменьшалась. Согласно Постановлению Кабмина №1082 от 24 декабря 2019 года, оплату за тепло с декабря прошлого года по апрель этого года пересчитали по другим коэффициентам. В результате уменьшились платежи за указанный период.

Директор «ТГО» сообщила, что одесситам уже разослали платежки с информацией о перерасчете. Если потребитель платил исправно и у него образовался излишек, он будет зачислен в счет будущих платежей. Если по какой-то причине платежка не пришла, уточнить информацию можно:

обратившись на электронную почту предприятия:

stz@teplo.od.ua;

позвонив в единый информационный центр: (048) 705-61-00;

позвонив в абонентский отдел:

Суворовский район —

(048) 705-61-33, 700-42-08, 701-32-26;

(048) 705-61-33, 700-42-08, 701-32-26; Малиновский район —

(048) 705-64-10, 705-61-05,

705-61-19;

(048) 705-64-10, 705-61-05, 705-61-19; Киевский район — (048) 705-64-07, 705-61-21, 705-61-12;

Приморский район —

(048) 705-64-09, 705-64-06,

(0482) 63-84-53.

Важно: во время карантина предприятие посетителей не принимает.

Что будет с тарифом и как получить рассрочку?

Уже несколько лет одесситы платят за тепло только в отопительный период (по одноставочному тарифу). В этом сезоне действует тот же механизм, а это серьезная нагрузка на семейный бюджет. Облегчит ситуацию рассрочка — возможность ежемесячно оплачивать половину стоимости отопления, но в течение 12 месяцев.

Для этого необходимо написать заявление (предварительно позвонив по телефону). Воспользоваться рассрочкой может только потребитель, который не пользуется субсидиями или льготами.

И самая хорошая новость: в этом отопительном сезоне увеличения тарифа на тепло для жителей Одессы не будет!

Если в доме нет теплосчетчика

Тогда объем потребления тепловой энергии рассчитывается исходя из нормы потребления с ежемесячной корректировкой с учетом фактического количества часов поставки тепла и температуры воздуха. Базой для распределения общего объема потребленного тепла является отапливаемая площадь помещения, указанная в договоре с теплоснабжающим предприятием.

Если в доме ОСМД

ОСМД самостоятельно осуществляют начисление жителям домов за отопление и рассчитываются с поставщиком по домовым приборам учета тепловой энергии также по тарифу — 1474,692 грн. за 1 Гкал.

Ольга Новикова