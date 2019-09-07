Сколько надо денег на жизнь украинскому пенсионеру: отвечают эксперты

С июля у нас изменились так называемые социальные стандарты: минимальная пенсия и прожиточный минимум. В результате были пересчитаны пенсии, доплаты и надбавки к ним, а также социальные выплаты малообеспеченным, лицам с инвалидностью, семьям с детьми. Большинство пенсионеров (почти 5 млн. человек) стали получать пенсии в размере от 1500 до 2000 гривен. Можно ли прожить на эти деньги в течение 30 дней? Многие согласятся, что для нормальной полноценной жизни этого мало. Почему же наши доходы не соответствуют расходам и что с этим делать?

«У меня есть вопрос: что такое прожиточный минимум? В моем представлении, это сумма денег, которые человек тратит на питание. Но, очевидно, в толковании наших властей в прожиточный минимум входят и плата за коммунальные услуги, и расходы на лекарства и т.д. Так ли это, или я чего-то не понимаю?

Елена Викторовна, пенсионерка, Одесская обл.»

На жизнь пять долларов в день

В законодательной сфере существует несколько понятий, которые определяют качество нашей с вами жизни. Это прожиточный минимум и потребительская корзина. Они взаимосвязаны.

Прожиточный минимум – это сумма минимального дохода граждан разных категорий населения (трудоспособные, пенсионеры и лица с инвалидностью, дети), которая основывается на стоимости потребительской корзины. А потребительская корзина – это минимальный набор товаров и услуг, необходимых человеку для жизни.

Часть наших пенсионеров получает минимальную пенсию в размере 1564 гривни, которая приравнивается к прожиточному минимуму для нетрудоспособных. И, конечно, прожить на эти деньги нереально. То, что минимум не отражает реальных потребностей человека в товарах и услугах, признают даже в правительстве. Там ведется «двойной подсчет», как уверяют некоторые чиновники, – официальной потребительской корзины и реальной. Соответственно, официальный прожиточный минимум намного отстает от жизни, даже несмотря на то, что его поднимают два-три раза в год.

На сегодняшний день, по словам международного эксперта, экономиста Игоря Гарбарука, прожиточный минимум в среднем на человека в месяц должен составлять более 4000 гривен. Это те 5 долларов в день, которые, по стандартам ООН, не дают человеку чувствовать себя бедным.

Прожиточный минимум вне закона

Чтобы изменить ситуацию, необходимо, во-первых, изменить состав потребительской корзины, а во-вторых, пересматривать ее как минимум каждые пять лет, как и положено по законодательству. Этого уже несколько лет добивается правозащитник, руководитель проекта «Открытый суд» Станислав Батрин. Он неоднократно подавал судебные иски на Кабинет Министров Украины (КМУ) с целью признать потребительскую корзину не соответствующей действительности. И, как следствие, – незаконность прожиточного минимума.

Так, в 2015 году КМУ проиграл Батрину два судебных дела о необходимости пересмотра прожиточного минимума и содержания потребительской корзины. В 2016-м правительство даже пересмотрело состав корзины, приняв Постановление №780*. Тогда были внесены изменения практически во все наборы: увеличены нормы потребления некоторых продуктов, количество позиций одежды, обновлен перечень лекарств и средств гигиены и т.д. Но учитывая, что все необходимое для жизни человека заложено в расчете на год, дневные нормы получаются мизерные.

Что в нашей потребительской корзине?

Нормы продуктов давно стали притчей во языцех. Считается, что пенсионеру достаточно:

риса – 2,3 кг в год (190 г в месяц);

гречки – 2 кг (167 г в месяц);

мяса птицы – 5 кг (416 г в месяц);

сала – 2 кг (167 г в месяц);

селедки – 700 г (0,60 г в месяц );

сметаны – 4 кг (или 330 г в месяц).

Также на заслуженном отдыхе положено иметь: одну демисезонную куртку на 8 лет, трусов – 4 шт. (для мужчин) и 6 шт. (для женщин) на 2 года, одну пару туфель на 3,5–4 года.

В аптеку часто ходить не надо – пенсионеру достаточно 10 таблеток валерианы на год, по одной бутылочке корвалола и йода. Правда, расщедрились на ибупрофен – 50 таблеток на год, активированного угля и анальгина – по 30 таблеток на год.

Для ухода за телом вполне хватит 500 г шампуня на год и одной бутылки одеколона (духов, увы, нет). Посетить культурные мероприятия пенсионеры могут, по мнению Кабмина, всего шесть раз в году.

О компьютерах, мобильных телефонах в обновленной потребительской корзине по-прежнему не упоминается. Как и об оплате мобильной связи, интернета, кабельного телевидения. Не предусмотрены расходы на оплату медицинских услуг, оздоровление и многое другое.

Когда договорятся профильные министерства?

В апреле 2018 года по иску Станислава Батрина Верховный Суд признал незаконным Постановление КМУ №780 от 11 октября 2016 года, так как потребительская корзина должна включать «научно обоснованные, сбалансированные по потребностям стандарты наборов товаров и услуг… которые разрабатываются научными учреждениями и организациями соответствующего профиля».

Проще говоря, потребительскую корзину должны в совокупности формировать несколько госучреждений:

наборы продуктов питания – Министерство здравоохранения;

набор непродовольственных товаров – Министерство экономического развития;

набор услуг (жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги, услуги связи, учреждений культуры, образования, здравоохранения и другие) – центральные органы исполнительной власти в сферах предоставления соответствующих услуг.

Но на тот момент, впрочем, как и сейчас, научно обоснованных стандартов не было. А значит – потребительская корзина незаконна. И Киевский апелляционный административный суд, куда обратились чиновники Кабмина и Минэкономики, это тоже признал.

Борьба продолжается

В этом году Станислав Батрин подал новый иск к Кабмину в Окружной административный суд Киева.

В судебном иске правозащитник требует:

обязать КМУ установить прожиточный минимум на 2019 год в соответствии с законами «О прожиточном минимуме» и «О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях»;

разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украина на 2019 год» с учетом вышеуказанных требований к прожиточному минимуму.

На этой неделе Окружной административный суд города Киева проведет подготовительное заседание по иску Станислава Батрина к Кабинету Министров о пересмотре прожиточного минимума на 2019 год. А пока идут судебные разбирательства, Министерство социальной политики отчиталось. Уже создана экспертная комиссия, которая должна будет заниматься наполнением потребительской корзины. Мало того, Минсоцполитики предложило рассмотреть возможность расширения перечня лекарственных средств, а также включить в наборы мобильный телефон и услуги мобильной связи.

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Теперь уже перед новым Кабмином стоит задача изменить потребительскую корзину, а может, и сам подход к установлению социальных стандартов. Тем более что премьер-министр Алексей Гончарук в числе первоочередных задач нового правительства назвал установление реального прожиточного минимума.

Только факт

Около 40% граждан Украины живут за чертой бедности.

(По данным Госстата на начало 2019 года)

Прожиточный минимум в Украине

Категория Сумма, грн. В среднем

на человека

в месяц 1936 Для трудоспособных 2007 Для

нетрудоспособных 1564

А как за границей?

Билеты на футбол и поход в салон красоты

В потребительскую корзину для взрослого населения Украины входят около 100 наименований продуктов питания, предметов гардероба для мужчин и женщин, лекарств, посуды и мебели, коммунальных, бытовых и транспортных услуг. В Европе в списке необходимых товаров и услуг – от 300 до нескольких тысяч наименований, в зависимости от страны.

Причем питание на Западе не относится к потребностям населения, связанным с самыми большими финансовыми затратами. У европейцев есть и другие нужды, и все они учитываются в потребительской корзине.

Для сравнения: в потребительскую корзину британцев, помимо прочего, входят услуги садовника, автомеханика, а также билеты на футбол. У французов в потребительской корзине предусмотрена косметика, поход в салон красоты и продукты для домашних любимцев.

В итальянскую потребительскую корзину входят, например, лодки и моторы для лодок, покупка музыкальных инструментов, традиционных игр и электронных игр, услуги ветеринарии, питание домашних животных и товары для рисования.

И подходы к определению уровня жизни там тоже совсем другие.

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, потребительской корзины для расчета прожиточного минимума в том виде, в которой она функционирует в Украине, в Европе не существует.

В практике европейских стран потребительская корзина прежде всего служит маркером инфляции, к ней привязывается минимальная зарплата. Решение украинской проблемы Алексей Дорошенко тоже видит в привязывании зарплаты и социальных выплат к потребительской корзине. Таким образом, уверен эксперт, власть будет по умолчанию брать на себя обязательства по повышению комфортности жизни каждого украинца.

Кстати

В Западной Европе на долю продуктов питания приходится всего лишь около 20% стоимости потребительской корзины, в Украине же стоимость продуктов питания составляет примерно 50% общей стоимости необходимых товаров.

Фото: chechnyatoday.com