Сколько детей в Одесской области учатся очно, а сколько дистанционно?

Сейчас более половины школ в области и 73% учащихся учатся дистанционно. Но областные власти стремятся увеличить число детей, учащихся стационарно. Для этого строят новые убежища.

Об этом сообщили пресс-службе Одесской областной военной администрации

Директор департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак рассказал, что:

очно сейчас в регионе работают 98 учебных заведений, в которых учатся 29 375 человек;

204 школы работают по смешанной форме обучения (сочетание очного и дистанционного режима). Так обучаются 44 899 человек;

больше всего — 386 школ обучают детей 192 847 дистанционно.

То есть более 50% заведений общего среднего образования области и 73% учащихся учатся удаленно.

При этом вопрос возвращения к очному обучению в ОВА считают приоритетным. Поэтому стараются оборудовать защитными сооружениями как можно большее число учебных заведений.

Также в ОВА намерены провести информационно-разъяснительную работу среди родителей, чтобы они отпускали детей в те школы, где есть укрытия.