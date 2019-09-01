Сколько будем платить за воду и тепло: установлен тариф абонплаты за коммунальные услуги

С мая этого года, согласно новому Закону «О жилищно-коммунальных услугах», потребители должны были оплачивать абонентскую плату за коммуналку как самостоятельный платеж (сейчас абонплата входит в тариф). Но поскольку механизма расчета абонплаты не существовало, до сего момента все оставалось по-старому. Скоро все изменится – формула расчета дополнительной платы уже определена. Сколько, в каком случае и за какие услуги обяжут платить потребителей?

Будем платить больше, чем потребили

Абонентская плата – это плата за содержание и обслуживание инженерных сетей, которую потребитель уплачивает исполнителю по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме (кроме услуг по поставке и распределению природного газа и электрической энергии). Она должна возмещать расходы, связанные с заключением договоров, обеспечивать обслуживание сетей, компенсировать установку счетчиков, всевозможные эксплуатационные расходы и коммунальный сервис.

Согласно закону, потребители будут обязаны вносить абонплату за холодную и горячую воду, отопление и вывоз мусора. Так что сумму в платежке разделят на две части. Помимо стоимости отопления или воды по счетчику, появится отдельная графа – выделенная дополнительно плата за абонентское обслуживание. Причем этот платеж будет начисляться в любом случае – независимо от объемов потребления. И даже если жильцы были в отъезде и водой, к примеру, не пользовались.

Положительный момент – в том, что правительство определило максимальный размер абонплаты. Он будет привязан к прожиточному минимуму (ПМ) и рассчитываться по следующей формуле*:

2 х ПМ (на сегодняшний день – 1936 грн.) х 2,58 х 0,15 х К, где:

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Таким образом, абонплата за воду и отопление должна составлять не более 28,40 гривни в месяц, а за мусор – 13,40 гривни. При этом размер абонплаты привяжут к количеству проживающих в квартире и будут пересчитывать, по меньшей мере, дважды в год – вместе с изменением прожиточного минимума.

Что делать, чтобы не переплачивать?

Напомним, что новый закон позволил потребителям выбирать форму договора с жилищно-коммунальными организациями – индивидуальный, коллективный или договор коллективного потребителя (ОСМД).

При наличии коллективного договора поставщик отвечает только за коммуникации до входа непосредственно в дом (по индивидуальным договорам – до входа в квартиру). Абонплата с потребителей по коллективному договору взиматься не будет, но ремонт коммуникаций внутри дома жильцы будут делать за свой счет.

По словам экспертов, коллективные договоры на сегодняшний день есть у очень малого количества домов. Поэтому индивидуальные договоры светят почти всем. И по ним абонплату будут начислять, даже если счетчик показывает «ноль». Кстати, абонплата за горячую воду тоже будет насчитываться в любом случае. Даже в городах, где она физически не поступает в дома уже несколько лет. Не платить ее, как утверждает президент Ассоциации ОСМД «Развитие самоуправления» Станислав Драганов, можно только в одном случае: если собрать согласие всех жильцов дома и написать коллективное письмо-обращение к монополисту с отказом от услуги горячего водоснабжения.

Абонентская плата на воду и тепло – только первый шаг. Уже скоро отдельной строкой будет прописана и абонплата за газоснабжение. По имеющейся информации, власти обязались разделить тариф на две составляющие (абонплата и стоимость самой услуги) в подписанных меморандумах с Международным валютным фондом.

Как ОСМД бороться с должниками?

Реформы в сфере коммунальных услуг должны привести к тому, чтобы жильцы квартир создавали ОСМД и самостоятельно решали все проблемы. Но не все потребители – добросовестные плательщики, а значит, их долги за жилищно-коммунальные услуги, а в будущем и по абонплате, станут проблемой всего ОСМД. Чтобы избежать коллективных неприятностей, юристы советуют правлению ОСМД без промедлений подавать на должников в суд, если уговоры и напоминания не помогают. И ссылаться на статью 15 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома». Она предусматривает обязанность совладельцев своевременно и в полном объеме оплачивать соответствующие взносы и платежи.

*Постановление Кабмина «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг, которые предоставляются потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам».

Фото: diagnostic-immobilier-aisnediag.fr