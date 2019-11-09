Сюрпризы для пенсионеров в 2020 году

Новый Кабмин подготовил ко второму чтению проект бюджета на 2020 год и утвердил программу деятельности правительства на следующие 5 лет. Что изменится в социальной сфере с принятием этих важных для нашей страны документов?

О повышении пенсий

Доработанный проект бюджета Украины на 2020 год многие не считают социально ориентированным. Премьер-министр Алексей Гончарук честно признался, что пенсии в Украине «вырастут, но не сильно». Индексация на уровень инфляции – это максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году.

Напомним, что с 1 декабря этого года прожиточный минимум для пенсионеров и лиц с инвалидностью вырастет с 1564 до 1638 грн. С таким показателем мы войдем в новый год. Когда же и каких повышений ждать после этого?

С 1 января 2020 года ожидается увеличение военной пенсии примерно на 750 грн. (это третий этап запланированного повышения).

С 1 марта обещают провести индексацию пенсий. Их должны пересчитать с учетом коэффициента, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы. Предполагается, что рост пенсий составит 12-13%.

Следующие перерасчеты пенсий произойдут в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц:

с 1 июля – до 1712 грн;

с 1 декабря – до 1769 грн.

Таким будет и размер минимальной пенсии. Рост прожиточного минимума также повлияет на размер надбавок и доплат к пенсиям, которые к нему привязаны.

Таким образом, в течение следующего года минимальная пенсия вырастет всего на 131 гривну. Но, возможно, ситуация кардинально изменится, если Кабмин поднимет прожиточный минимум почти в два раза – до 4251 грн. Во всяком случае такая цифра фигурирует в проекте госбюджета-2020.

Есть приятная новость и для пожилых людей 80 лет и старше. Для таких пенсионеров предусмотрено повышение надбавки на уход на 670 гривен.

Создадут базу получателей социальной помощи

В следующем году заработает централизованная база данных украинцев. Еще в июле Владимир Зеленский поручил Кабмину до февраля 2020 года провести верификацию (проверку) физических лиц в электронных информационных ресурсах и по результатам рассмотреть возможность электронной переписи населения.

Особое внимание уделят созданию единой базы социальных категорий населения. Это объясняют тем, что представители власти не имеют достоверной информации о том, сколько людей какими видами государственной помощи пользуется. Вслед за этими действиями правительство намерено изменить саму систему предоставления социальной помощи. Как это будет происходить – скоро увидим.

Ликвидируют группы инвалидности

Правительство также хочет отказаться от групп инвалидности. Социальная политика в отношении лиц с инвалидностью и выплат для них будут строиться не по группам, как ранее, а по проценту потери трудоспособности. Такой метод соответствует Международному классификатору функциональности (МКФ) и рекомендован Всемирной организацией здравоохранения.

Сейчас в Украине для лиц с инвалидностью установлены четыре таких группы:

1А – люди, которые полностью зависят от других лиц, не способны к самообслуживанию;

1Б – способны только частично выполнять социально-бытовые функции;

2-я группа – не требуют постоянного ухода, однако болезнь или врожденный порок ограничивают их в обыденной жизни;

3-я группа – люди, которые частично потеряли способность к самообслуживанию или контроль над поведением.

МКФ включает все аспекты жизни человека, в то время как группа инвалидности говорит только об ограничении функций. В связи с этим некоторые работодатели считают, что только 3-я группа является рабочей. Однако к людям с заболеваниями, при которых можно работать, относятся представители практически всех групп, начиная с 1Б (даже колясочники).

В комитете ВР по вопросам социальной политики уверены, что данные новшества позволят найти работу большему количеству украинцев с частичной потерей трудоспособности.

О реформе прожиточного минимума

По мнению экспертов, для госбюджета страны запланированное повышение прожиточного минимума до 4251 гривни станет непосильным бременем. Поэтому в целях экономии в Минсоцполитики предлагают «отвязать» прожиточный минимум от всех соцвыплат (а их более ста видов). Что это значит? Только одно: если сейчас при росте прожиточного минимума вырастают все социальные надбавки, то в будущем прожиточный минимум будет просто цифрой, от которой нам ни холодно ни жарко.

Такое нововведение не коснется только пенсий и пособий для малообеспеченных.

Виктория Сергеева

Фото: bunte.de

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