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Новости Одессы и Одесской области

«Шведский стол» в одесских школах: что почем и как работает новшество?

«Шведский стол» в одесских школах: что почем и как работает новшество?

В некоторых школах традиционную систему питания поменяли на «Шведский стол». Теперь дети сами решают, что им есть. В целом обеды стали чуть дороже, однако, как показала практика, питаться в школьной столовой стало больше детей. Об этом нам, к примеру, рассказали в общеобразовательной школе №100, куда мы отправились, чтобы наглядно посмотреть, как работает новая система питания и в чем ее привилегии.

Провели опрос среди родителей

Впервые систему питания «Шведский стол» ввели в Европейском лицее в конце ноября прошлого года. За лицеем последовала общеобразовательная школа №125, еще чуть позже новшество заработало и в лицее №9. А уже с нового учебного года система питания «Шведский стол» радует деток общеобразовательной школы №100, о чем нам рассказала ее директор Елена Паламарчук.

– С первого сентября в нашей школе введена система питания «Шведский стол» или как ее еще называют «Шведская линия». В мае 2019 года, мэрия провела опрос среди родителей всех городских школ с целью выяснить отношение к старой и новой системах питания, а также узнать о предпочтениях. Большинство родителей удовлетворяла имеющаяся организация питания. Тем не менее, более 45% высказали желание попробовать организовать процесс питания по-новому, – вспоминает директор школы.

По данным Департамента образования  и науки Одесского горсовета, на сегодняшний день еще около 10 школ подали заявки, чтобы поменять систему питания, однако какие именно это школы, в Департаменте не уточняют.

В школе экспериментам только рады

В школе экспериментам только рады

Таких очередей давно не было

– У нас система «Шведский стол» введена для старшей школы. Ученикам предлагается на выбор двойной ассортимент блюд: два первых блюда, два вторых, два гарнира, салатик либо свежие овощи, а также фрукты и компот. Ребенок может взять или полный комплексный обед или одно из блюд по своему желанию, что безусловно очень нравится детям.

Директор ОЗОШ №100 делится тем, с какими сложностями пришлось столкнуться, когда в школе заработала новая система питания.

– В первый месяц работы в школе столкнулись с большим потоком желающих пообедать, и нам было тяжело всех сразу обслужить. Детей много, очередей таких давно не видели, – говорит руководитель школы.

Тогда провели беседы с детьми и рационально распределили, когда кому удобнее посещать столовую. На сегодняшний день такой проблемы нет, успевают обслуживать всех учащихся, а процесс выдачи пищи на линии «Шведский стол» досконально отлажен.

Кроме того, так как увеличился объем пищи, которую необходимо приготовить, на кухне добавился еще одни сотрудник, теперь их четверо.

На кухне в связи с нововведением появился еще один повар

На кухне в связи с нововведением появился еще один повар

Кто составляет меню?

По словам директора школы, меню, по которому питаются дети, составляют в компании, которая организовывает процесс питания в школе, кроме этого, его согласовывают с администрацией школы. Компанию выбирают согласно тендеру.

Меню достаточно разнообразное, однако сложно организовать его таким образом, чтобы каждый день были разные блюда, поэтому их меняют по определенной схеме.

– Например, вчера на второе была гречка и пюре, значит, завтра может быть та же гречневая каша и макароны или пюре и макароны. При этом, очень часто варьируются мясные блюда, бывают тефтели, рыбные котлеты, мясные котлеты, блюда из тушенной курицы в разных соусах,  – говорит Елена Николаевна

Питание полностью сбалансированно и соответствует требованиям Госпотребслужбы. Это проверяет и контролирует совет по питанию, в который входят представители родительских комитетов и ученического самоуправления. Кроме того, медики каждый день осуществляют контроль пищи и фиксируют результаты в бракеражный журнал.

Зачем талонички на питание?

Цена на обед выросла в среднем на 10 грн. Система питания «Шведский стол» предназначена для розничной торговли, то есть свободной реализации.

– Сегодня стоимость комплексного обеда составляет 25 грн. Если ребенок желает пообедать  вторыми блюдами с салатом, фруктами и соком, это обойдется в 20 грн. Естественно, чем меньше заказ, тем ниже его стоимость, – подытожила глава школы.

По словам Елены Николаевны, для удобства родителей с организацией заключили договор на безналичный расчет. Что это значит?  Елена Паламарчук поясняет:

– Родители имеют возможность приобрести талончики на питание, оплатив стоимость обедов за неделю или месяц. Таким образом родитель будет понимать, что деньги, которые предназначены ребенку на обед, не будут куда-то потрачены.

Кроме того, поток желающих пообедать, по сравнению с прошлым годом, увеличился в 2,5 раза.

– Если в прошлом году, горячие обеды в основном заказывали дети старших классов, у которых больше уроков и много внеклассных занятий, то в этом году у нас значительно пополнилась армия учащихся деток с 5, 6 и 7 классов. Мы захватили то звено, которое раньше почему-то не обедало, – радуется директор школы.

Также в школе №100 для учащихся 1-4 классов введена система питания по рецептам Евгения Клопотенко, который в 2017 году выпустил книгу рецептов для школьного питания, а также стал победителем гастрономического шоу «Мастер Шеф».

Школа №100

Школа №100

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Галина Полищук
Галина ПолищукПРОФИЛЬ

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