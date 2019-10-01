«Шведский стол» в одесских школах: что почем и как работает новшество?

В некоторых школах традиционную систему питания поменяли на «Шведский стол». Теперь дети сами решают, что им есть. В целом обеды стали чуть дороже, однако, как показала практика, питаться в школьной столовой стало больше детей. Об этом нам, к примеру, рассказали в общеобразовательной школе №100, куда мы отправились, чтобы наглядно посмотреть, как работает новая система питания и в чем ее привилегии.

Провели опрос среди родителей

Впервые систему питания «Шведский стол» ввели в Европейском лицее в конце ноября прошлого года. За лицеем последовала общеобразовательная школа №125, еще чуть позже новшество заработало и в лицее №9. А уже с нового учебного года система питания «Шведский стол» радует деток общеобразовательной школы №100, о чем нам рассказала ее директор Елена Паламарчук.

– С первого сентября в нашей школе введена система питания «Шведский стол» или как ее еще называют «Шведская линия». В мае 2019 года, мэрия провела опрос среди родителей всех городских школ с целью выяснить отношение к старой и новой системах питания, а также узнать о предпочтениях. Большинство родителей удовлетворяла имеющаяся организация питания. Тем не менее, более 45% высказали желание попробовать организовать процесс питания по-новому, – вспоминает директор школы.

По данным Департамента образования и науки Одесского горсовета, на сегодняшний день еще около 10 школ подали заявки, чтобы поменять систему питания, однако какие именно это школы, в Департаменте не уточняют.

Таких очередей давно не было

– У нас система «Шведский стол» введена для старшей школы. Ученикам предлагается на выбор двойной ассортимент блюд: два первых блюда, два вторых, два гарнира, салатик либо свежие овощи, а также фрукты и компот. Ребенок может взять или полный комплексный обед или одно из блюд по своему желанию, что безусловно очень нравится детям.

Директор ОЗОШ №100 делится тем, с какими сложностями пришлось столкнуться, когда в школе заработала новая система питания.

– В первый месяц работы в школе столкнулись с большим потоком желающих пообедать, и нам было тяжело всех сразу обслужить. Детей много, очередей таких давно не видели, – говорит руководитель школы.

Тогда провели беседы с детьми и рационально распределили, когда кому удобнее посещать столовую. На сегодняшний день такой проблемы нет, успевают обслуживать всех учащихся, а процесс выдачи пищи на линии «Шведский стол» досконально отлажен.

Кроме того, так как увеличился объем пищи, которую необходимо приготовить, на кухне добавился еще одни сотрудник, теперь их четверо.

Кто составляет меню?

По словам директора школы, меню, по которому питаются дети, составляют в компании, которая организовывает процесс питания в школе, кроме этого, его согласовывают с администрацией школы. Компанию выбирают согласно тендеру.

Меню достаточно разнообразное, однако сложно организовать его таким образом, чтобы каждый день были разные блюда, поэтому их меняют по определенной схеме.

– Например, вчера на второе была гречка и пюре, значит, завтра может быть та же гречневая каша и макароны или пюре и макароны. При этом, очень часто варьируются мясные блюда, бывают тефтели, рыбные котлеты, мясные котлеты, блюда из тушенной курицы в разных соусах, – говорит Елена Николаевна

Питание полностью сбалансированно и соответствует требованиям Госпотребслужбы. Это проверяет и контролирует совет по питанию, в который входят представители родительских комитетов и ученического самоуправления. Кроме того, медики каждый день осуществляют контроль пищи и фиксируют результаты в бракеражный журнал.

Зачем талонички на питание?

Цена на обед выросла в среднем на 10 грн. Система питания «Шведский стол» предназначена для розничной торговли, то есть свободной реализации.

– Сегодня стоимость комплексного обеда составляет 25 грн. Если ребенок желает пообедать вторыми блюдами с салатом, фруктами и соком, это обойдется в 20 грн. Естественно, чем меньше заказ, тем ниже его стоимость, – подытожила глава школы.

По словам Елены Николаевны, для удобства родителей с организацией заключили договор на безналичный расчет. Что это значит? Елена Паламарчук поясняет:

– Родители имеют возможность приобрести талончики на питание, оплатив стоимость обедов за неделю или месяц. Таким образом родитель будет понимать, что деньги, которые предназначены ребенку на обед, не будут куда-то потрачены.

Кроме того, поток желающих пообедать, по сравнению с прошлым годом, увеличился в 2,5 раза.

– Если в прошлом году, горячие обеды в основном заказывали дети старших классов, у которых больше уроков и много внеклассных занятий, то в этом году у нас значительно пополнилась армия учащихся деток с 5, 6 и 7 классов. Мы захватили то звено, которое раньше почему-то не обедало, – радуется директор школы.

Также в школе №100 для учащихся 1-4 классов введена система питания по рецептам Евгения Клопотенко, который в 2017 году выпустил книгу рецептов для школьного питания, а также стал победителем гастрономического шоу «Мастер Шеф».

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