Школьных дежурств в Одессе больше не будет

Одесских школьников больше не будут заставлять дежурить и убирать классы после уроков.

Об этом сказано в новом санитарном регламенте для образовательных учреждений, который не менялся последние двадцать лет.

Также детям запрещено использовать любые дезинфицирующие и моющие средства, предназначенные для уборки. А вот заниматься поливом растений и протиранием поверхностей они могут, правда, ученики 5-11 классов – только в присутствии учителя или медика.

Фото: zi.ua

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