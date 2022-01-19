Свой кошелек: как изменились суммы налога на недвижимость?

В 2022 году общая сумма оплаты налога на недвижимость увеличится на 25% по сравнению с 2021 годом. Повышение налога обусловлено увеличением минимальной заработной платы.

Поскольку с 2022 года размер минимальной зарплаты составит 6500 гривен, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц — 2481 гривню, возрастет и размер сумм налога на недвижимое имущество.

Общая ставка налога на недвижимое имущество должна составлять не более 1,5% от размера минимальной зарплаты. Таким образом получаем формулу: 6500 х 1,5% = 97,5 гривни. Столько придется заплатить за каждый «лишний» квадратный метр недвижимого имущества.

Напомним, как определяются «лишние метры»:

для квартир — нужно оплачивать все, что свыше 60 квадратных метров;

для частных домов — нужно оплачивать все, что свыше 120 квадратных метров;

если в собственности и квартира, и частный дом — нужно оплачивать все, что свыше суммарных 180 квадратных метров.

Налог на недвижимость платят один раз в год. Начисляется он 1 июля за прошедший год. Для оплаты у граждан есть 30 дней с 1 июля или 60 дней с момента получения уведомления от налоговой. При просроченных выплатах сумма налога на недвижимость автоматически растет на 10%.

При этом на сумму налога никак не влияет количество людей, прописанных в доме или квартире и членов семьи.

Ранее мы рассказывали о новых налогах в 2022 году: кому придется платить больше.

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