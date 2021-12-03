В законодательство внесли новый термин – минимальное налоговое обязательство. Теперь фермеры должны будут заплатить в бюджет сумму, которая не может быть меньше 5% от стоимости земли. К примеру, если землю сельскохозяйственного назначения оценили в 26 тысяч гривен за гектар, то минимальное налоговое обязательство составит 1300 гривен с гектара. Это значит, что налоги фермера, включая налог на землю и прибыль, не могут быть ниже этой суммы. В противном случае придется доплатить в бюджет разницу.



Минимальное налоговое обязательство не коснется земельных участков в дачных и садоводческих кооперативах, а также земли, приобретенной членами этих кооперативов. Если земля не оформлена, но ей активно пользуются для сельскохозяйственных нужд, то минимальное налоговое обязательство назначат тому, кто ей раньше владел.



Новые налоги также появятся для тех, кто продает собственную сельхозпродукцию: овощи, фрукты, ягоды – 18% от дохода. Это касается обычных огородов, дачных участков и земельных паев. Если за год сумма дохода превысит 12 минимальных зарплат (это 78 тысяч гривен в 2022 году), то придется подавать налоговую декларацию и платить 18% с суммы превышения.