Новые налоги в новом 2022 году:
кому из украинцев придется раскошелиться?
30 ноября Верховная Рада приняла законопроект, который многое поменяет в налоговом законодательстве. Изменения коснутся не только богатых людей, но и мелких собственников, которым тоже придется платить налоги по-новому.
Повышение налогов на пользование недрами
Депутаты поменяли систему налогообложения железной руды. Теперь ставку будут рассчитывать от стоимости на мировых рынках. Основной принцип следующий – чем больше рыночная стоимость, тем выше будет ставка ренты. Рассчитывает индекс международное агентство Platts, которое публикует котировки на нефтепродукты, природный газ и промышленные металлы.
Основные производители железорудного сырья в Украине – группа «Метинвест» Рината Ахметова, Полтавский горно-обогатительный комбинат Константина Жеваго и «АрселорМиттал Кривой Рог».
Что касается марганцевой руды, которую депутаты тоже хотели привязать к мировому индексу, то все останется по-старому – эту поправку не приняли. Ставку ренты будут рассчитывать, как и раньше, в зависимости от договорных цен на внутреннем украинском рынке. Стоит отметить, что все основные предприятия, добывающие марганец, а также заводы ферросплавов, принадлежат Игорю Коломойскому.
Повышение акцизов на алкоголь
Депутаты поменяли систему налогообложения железной руды. Теперь ставку будут рассчитывать от стоимости на мировых рынках. Основной принцип следующий – чем больше рыночная стоимость, тем выше будет ставка ренты. Рассчитывает индекс международное агентство Platts, которое публикует котировки на нефтепродукты, природный газ и промышленные металлы.
Основные производители железорудного сырья в Украине – группа «Метинвест» Рината Ахметова, Полтавский горно-обогатительный комбинат Константина Жеваго и «АрселорМиттал Кривой Рог».
Что касается марганцевой руды, которую депутаты тоже хотели привязать к мировому индексу, то все останется по-старому – эту поправку не приняли. Ставку ренты будут рассчитывать, как и раньше, в зависимости от договорных цен на внутреннем украинском рынке. Стоит отметить, что все основные предприятия, добывающие марганец, а также заводы ферросплавов, принадлежат Игорю Коломойскому.
Налоги на недвижимость
Для продавцов недвижимости появится новый налог. Если в течение года продать три или больше объектов, то система налогообложения будет следующей:
- за первый объект (при условии, что находится в собственности не менее 3 лет) – 0%
- за второй объект – 5%
- за третий объект – 18%
- за четвертый и последующий объекты – 18%
Это касается квартир, комнат, жилых домов и дачных домиков. Исключением являются операции, когда банки отчуждают жилую недвижимость по договору ипотеки в иностранной валюте.
Налоги на землю и сельское хозяйство
В законодательство внесли новый термин – минимальное налоговое обязательство. Теперь фермеры должны будут заплатить в бюджет сумму, которая не может быть меньше 5% от стоимости земли. К примеру, если землю сельскохозяйственного назначения оценили в 26 тысяч гривен за гектар, то минимальное налоговое обязательство составит 1300 гривен с гектара. Это значит, что налоги фермера, включая налог на землю и прибыль, не могут быть ниже этой суммы. В противном случае придется доплатить в бюджет разницу.
Минимальное налоговое обязательство не коснется земельных участков в дачных и садоводческих кооперативах, а также земли, приобретенной членами этих кооперативов. Если земля не оформлена, но ей активно пользуются для сельскохозяйственных нужд, то минимальное налоговое обязательство назначат тому, кто ей раньше владел.
Новые налоги также появятся для тех, кто продает собственную сельхозпродукцию: овощи, фрукты, ягоды – 18% от дохода. Это касается обычных огородов, дачных участков и земельных паев. Если за год сумма дохода превысит 12 минимальных зарплат (это 78 тысяч гривен в 2022 году), то придется подавать налоговую декларацию и платить 18% с суммы превышения.
Налоги на экологию
Ставку налога на выбросы углекислого газа в атмосферу повысят до 30 гривен за тонну, раньше было 10 гривен.
Предприятия, которые загрязняют воздух, воду и землю вредными веществами, будут платить более высокий налог. Его рассчитывают в зависимости от объема выбросов и представляемой опасности. Дороже всего обойдутся выбросы нефтепродуктов, ртути, свинца и хрома.
Новые полномочия налоговиков
Депутаты поменяли систему налогообложения железной руды. Теперь ставку будут рассчитывать от стоимости на мировых рынках. Основной принцип следующий – чем больше рыночная стоимость, тем выше будет ставка ренты. Рассчитывает индекс международное агентство Platts, которое публикует котировки на нефтепродукты, природный газ и промышленные металлы.
Основные производители железорудного сырья в Украине – группа «Метинвест» Рината Ахметова, Полтавский горно-обогатительный комбинат Константина Жеваго и «АрселорМиттал Кривой Рог».
Что касается марганцевой руды, которую депутаты тоже хотели привязать к мировому индексу, то все останется по-старому – эту поправку не приняли. Ставку ренты будут рассчитывать, как и раньше, в зависимости от договорных цен на внутреннем украинском рынке. Стоит отметить, что все основные предприятия, добывающие марганец, а также заводы ферросплавов, принадлежат Игорю Коломойскому.