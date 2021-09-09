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Кому в сентябре нужно заполнить налоговые декларации?

Кому в сентябре нужно заполнить налоговые декларации?

С 1 сентября 2021 года до 1 сентября следующего года можно подать единовременную добровольную декларацию своих активов, с которых ранее не были уплачены налоги. Так, возможно легализировать финансы, имущество, ценные бумаги и прочее, заплатив за них налоговый сбор.

Для кого декларация актуальна?

Как сообщают в Министерстве финансов, одноразовое (специальное) добровольное декларирование предусматривает одноразовый обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом исходя из стоимости принадлежащих ему активов с учетом действующих налоговых ставок.

Форму для декларирования в электронном кабинете плательщика могут заполнить физические лица — резиденты Украины, в том числе и самозанятые, а также те, кто пока не являются резидентами и налогоплательщиками, но которые были ими в момент получения объекта декларирования.

Что нужно задекларировать?

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В нулевую декларацию можно внести:

  • валютные ценности (банковские металлы, кроме тех, которые не размещены на счетах) и иностранную валюту, кроме средств в наличной форме;
  • недвижимое имущество (земельные участки, объекты жилой и нежилой недвижимости);
  • движимое имущество, в том числе транспортные средства или предметы искусства и антиквариата;
  • доли (паи) в имуществе юридических лиц или в образованиях без статуса юридического лица, другие корпоративные права, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности;
  • ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, определенные законом;
  • права на получение дивидендов, процентов или другой аналогичной имущественной выгоды;
  • другие активы физического лица, в том числе имущество, банковские металлы, не размещенные на счетах.

Сколько нужно будет заплатить?

Для нулевых деклараций предложены три основные ставки:

  • 5% — общая ставка для валютных ценностей и имущества, которые находятся в Украине;
  • 9% — для иностранных активов;
  • 2,5% — для декларирования активов в виде облигаций внутреннего государственного займа.

Также возможны ставки 6%, 11,5% и 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Ранее мы рассказывали о том, кому и какой налог на недвижимость придется платить в 2021 году.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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