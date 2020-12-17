Новости Одессы и Одесской области

Шахты с золотом Саврани выставят на аукцион

Шахты с золотом Саврани выставят на аукцион

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) планирует продать право на разработку золотоносных месторождений на севере Одесской области.

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Речь идет об участках «Квитковский» и «Майский» на окраине Саврани. Покупатель получит право на геологическое изучение и исследовательско-промышленную разработку.

Известно, что площадь участка «Квитковский» составляет 668,6 гектара – там пробурено 25 скважин. Промышленное содержание золота – 0,1-14,7 грамма на тонну породы. Перспективные ресурсы – 40 тонн.

Площадь «Майского» – 252,2 гектара, там уже есть 177 скважин и шахтный ствол глубиной 204 метра. Промышленное содержание золота – 3,4 грамма на тонну. Перспективные ресурсы – 41 тонна.

Шахты с золотом выставят на аукцион уже в следующем году.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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