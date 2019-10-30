«Север — Юг» и электронный билет: что вскоре ждет одесситов в городском электротранспорте

Городские трамваи и троллейбусы вернули себе лидерство в пассажирских перевозках. Коммунальный электротранспорт рыночными методами начал побеждать «маршрутки». Более того, городской электротранспорт впервые за 14 лет стал лидером по перевозкам пассажиров и занял 62% одесского рынка. Это стало возможным благодаря многим факторам: и обновлению подвижного состава, и оптимизации маршрутов и графиков движения, и повышению комфорта пассажиров. Но это далеко не предел. В скором времени «Одесгорэлектронас» ждет еще несколько важных событий. О них расскажем.

Снова он

На официальном сайте Одесского горсовета был опубликовал проект новых правил пользования городским транспортом. Этот документ предусматривает внедрение в Одессе автоматизированной системы оплаты проезда, т.е. «электронного билета», о котором говорят уже несколько лет.

Согласно проекту, городской пассажирский транспорт Одессы должен полностью перейти на безналичный расчет. Для проезда будут действительны несколько форм билетов и способов оплаты:

— разовый бумажный носитель с QR-кодом для льготных категорий;

— бумажный носитель с QR-кодом;

— электронная карта со встроенным NFC-чипом;

— бесконтактная банковская карта;

— специальное приложение, установленное на мобильном устройстве пассажира.

А пассажирам-льготникам выдадут специальные именные транспортные карты. Их можно будет получить в районных управлениях социальной защиты или в других уполномоченных органах. Это необходимо для строгого учета пассажиров, имеющих право на льготный или бесплатный проезд.

Бумажные билеты будут продаваться через терминалы, которые установят на остановках общественного транспорта, а также в розничной торговой сети. Пополнить транспортные карты можно будет в терминалах самообслуживания и через Интернет.

Войти в трамвай, троллейбус или маршрутку можно будет, приложив бумажный билет, транспортную, банковскую карту или экран мобильного к специальному устройству — валидатору. Они должны появиться у всех дверей общественного транспорта.

В Одесском городском совете говорят, что новые правила пользования городским транспортом вступят в силу после того, как будет полностью внедрена система «электронный билет». Однако, когда это случится, чиновники сказать не могут. Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман сообщил, что нормативная база по внедрению «электронного билета» уже готова, но эти документы должны согласовать в Европейском банке реконструкции и развития, который выступает кредитором проекта.

Тем не менее, правила пользования городским общественным транспортом депутаты Одесского горсовета должны рассмотреть и принять на ближайшей сессии.

Легенда о «Север — Юг»

Одесситы уже окрестили планы по созданию скоростного трамвайного маршрута «Север — Юг» легендой и мифом. Уж слишком много раз откладывался этот проект.

Но дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Минфин Украины, Министерство инфраструктуры, Одесский горсовет и КП «Одесгорэлектротранс» подписали четырехсторонний договор о передаче городу 20 миллионов евро на создание этого маршрута.

Эти только первый транш из кредита Европейского инвестиционного банка на реализацию национального проекта «Городской общественный транспорт Украины». Всего Одесса должна получить 49,75 миллионов евро.

— Мы подходим к историческому событию, не побоюсь этих слов, — к реализации первой части проекта по созданию маршрута «Север — Юг», — заявил директор департамента экономического развития одесской мэрии Сергей Тетюхин.

Теперь договор о выделении средств должны поддержать депутаты горсовета на ближайшей сессию — 30 октября. Эти деньги городские власти планируют пустить именно на закупку новых вагонов — всего 37 трамваев, а не на рельсы, подстанции, контактную сеть.

Расплачиваться с банком придется 24 года, процентная ставка — 2% в год.

Напомним, общая протяженность трамвайного маршрута «Север — Юг», который соединит крайние точки поселков Таирова и Котовского, составит 68,07 километра. По задумке чиновников, от конечной до конечной по маршруту можно будет доехать за 1,5 часа.

Фото: uc.od.ua