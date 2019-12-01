Сериал «Моя прекрасная няня»: продюсер вместо банкира, шубы напрокат и симферопольский акцент

15 лет назад на экраны вышел культовый сериал «Моя прекрасная няня». Он приобрел невероятную популярность, и за четыре года съемочная группа сумела выпустить семь сезонов. Сериал понравился и жителям нашей страны, которые внимательно следили за жизнью полюбившихся героев.

На главную роль пробовались звезды

До «Моей прекрасной няни» «комедий ситуаций» — ситкомов в странах СНГ почти не снимали, а те, что все же сняли, не произвели на зрителей особого впечатления. Тогда телевизионщики решили приобрести у американцев лицензию на адаптацию американского сериала «Няня». Кастинг длился больше девяти месяцев, и участие в отборе принимали не только российские режиссеры и продюсеры, но и американские. Сюжет и герои были позаимствованы из американской версии, а сценарии и шутки придумывала команда из 20 российских авторов.

В ситкоме, который с успехом прошел по американским телеканалам, было всего шесть сезонов, а вот седьмой — о семейной жизни героев — был полностью придуман российской стороной. Работа была очень напряженной — каждую серию снимали не больше двух дней, в то время как американцы тратили на серию не меньше недели.

На главную роль пробовались около 350 претенденток, и все — известные актрисы или певицы. Среди них были Нонна Гришаева, Ольга Шелест, Наташа Королева, Анастасия Стоцкая, Амалия Мордвинова, Эвелина Бледанс, Лолита, Алика Смехова. Сначала на роль Вики продюсеры утвердили Нонну Гришаеву, но она отказалась из-за занятости в театре. А затем в «финал» вышли Жанна Фриске и Анастасия Заворотнюк. Дело решил украинский акцент, который мастерски изобразила Заворотнюк. Она рассказала, что «подслушала» его у актрисы театра Олега Табакова Ольги Блок-Миримской, родственницы знаменитого поэта, которая была родом из Симферополя. Кроме того, некоторые фразы Заворотнюк придумала сама: «мама дорогая», «шоб ты знал», «та вы шо» и некоторые другие.

А вот Сергей Жигунов на главную мужскую роль Максима Шаталина попал совершенно случайно. Как-то он встретился с продюсером сериала по личным делам, и тот вдруг предложил ему сыграть в ситкоме. Правда, профессию Шаталину пришлось сменить. В американском варианте главный герой — банкир, однако в наших странах народ относится к банкирам без особой любви, поэтому Шаталина сделали продюсером, посчитав, что эта профессия не вызовет негативных эмоций у зрителей.

Имя героини Полищук сменили благодаря ошибке

Маму главной героини сыграла Любовь Полищук. Сначала продюсеры хотели взять ее на роль Жанны Аркадьевны, но из-за внешнего сходства с Заворотнюк предложили ей роль матери Вики. Первоначально по сценарию ее звали Светланой, однако во время проб Полищук машинально произнесла: «Я — Викина мама, для вас просто Любофф». Реплика настолько понравилась режиссеру, что имя персонажа тут же сменили.

В то время Любови Полищук диагностировали саркому позвоночника и съемки стоили ей неимоверных усилий — она играла, превозмогая страшную боль. Зрители даже не догадывались, каких трудов ей стоило выйти на площадку. Из-за болей актриса не могла долго стоять, поэтому в некоторых сценах ее героиня сидит. После смерти Полищук продюсеры решили не брать другую актрису.

А вот Ольга Прокофьева, которая выступила в роли помощницы Шаталина Жанны Аркадьевны, пришла пробоваться на роль Вики. Она с успехом прошла пробы, но продюсер решил, что ее комедийное дарование ярче проявится в роли экстравагантной Жанны. Актриса сама придумала для своей героини характерный «ухающий» смех, который она услышала у одной дамы в гостях у знакомых. Кстати, Прокофьева была единственной из актрис, для кого индивидуальный стиль придумывали специально. Свои услуги для нее предложил модельер Сергей Сысоев. Он и сейчас приглашает актрису на все свои показы в качестве гостьи. Остальным актерам приходилось довольствоваться костюмерной кинокомпании или сниматься в собственной одежде. Например, шубы для съемок брали «на прокат» — одну у Заворотнюк, одну у бухгалтера компании, а одна принадлежала Прокофьевой.

Сейчас вряд ли можно представить себе сериал без дворецкого Константина, которого сыграл Борис Смолкин, однако судьбу его персонажа создатели сериала долго решали. Дело в том, что дворецкий — персонаж нетипичный для постсоветских стран, но актер был настолько обаятелен в этой роли, что «вырезать» его героя ни у кого рука не поднялась.

Сцену свадьбы снимали два дня

Съемки проходили с раннего утра и до позднего вечера. Всем актерам, кроме Заворотнюк, иногда удавалось передохнуть, а ее героиня была в кадре постоянно. Из-за огромной занятости актриса очень редко видела детей, и их привозили на съемочную площадку, чтобы они могли побыть с матерью. Кстати, в «Моей прекрасной няне» «засветились» дети Анастасии Заворотнюк, Любови Полищук и Ольги Прокофьевой — они сыграли там эпизодические роли.

Сериал стал настолько популярным, что в нем были не прочь сняться и звезды первой величины. Например, Филипп Киркоров напросился участвовать в проекте. Сценаристы специально для него написали сценарий дополнительной серии, а сам певец прервал трехмесячные гастроли в Германии. На площадку он прибыл с собственным гардеробом — почти все костюмы, в которых снимался Киркоров, принадлежат ему лично.

Последний съемочный форс-мажор случился, когда снимали сцену свадьбы Шаталина и Вики. На свадебное платье героини ушло 20 метров белого шелка и французских кружев. Однако в суматохе кто-то случайно пролил на него стакан сока, и съемки пришлось отложить на сутки. На этом неприятности не закончились. Следующим днем было 8 Марта, и съемки снова едва не сорвались, так как достать необходимое количество цветов для декораций в этот день было почти нереально. Сцену не могли снять так долго, что Заворотнюк в конце концов переобулась в тапочки и снималась в них, стараясь, чтобы они не «выглянули» из-под подола.

«Няня» не принесла актрисе счастья

Во время съемок у Заворотнюк возник бурный роман с Сергеем Жигуновым, однако семейная идиллия продлилась только два года. Затем актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышова и открыла каток «Ялта Ice». Однако он принес больше убытков, и Заворотнюк вынуждена была взять в банке валютный кредит. Когда наконец все финансовые вопросы были решены, актриса решилась на процедуру экстракорпорального оплодотворения, и в 2018 году родила дочь. После этого у нее начались проблемы со здоровьем. Сейчас она борется с раком мозга и находится в тяжелом состоянии.

Фото: worldpodium.ru

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