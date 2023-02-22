Семья Вовк из Любашевки: про 15 лет в браке, ранение на фронте и орден за мужество

Почти пятнадцать лет прошло с тех пор, как женился Валентин Вовк со своей избранницей Валентиной. И хотя молодожены поженились не на День влюбленных, но их небесный покровитель свято оберегает их страстную любовь.

А познакомились Валентин с Валентиной случайно. Как-то летом к его другу, с которым он вместе работал, приехала из Винницкой сестра. Не заслышался юноша, как неистово влюбился в очаровательную девушку, и через несколько дней сделал предложение руки и сердца своей избранницы. К его счастью, возлюбленная согласилась. С тех пор супруги живут в любви и согласии.

Радуют родительские сердца 12-летняя дочь Наталья и 10-летний сын Любомир. Среди семейных праздников одним из главных, кроме даты свадьбы и рождения детишек, супруги считают День святого Валентина…

Если бы не ужасная война, которая перечеркнула мирную жизнь семьи Волков и миллионов наших соотечественников!

Валентин не служил, но пошел воевать без колебаний

Отец двоих детей, 31-летний Валентин Вовк, в армии не служил, но пошел на войну, не колеблясь.

Воевал наводчиком-оператором БМП-1 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка. Вместе с собратьями освобождал от российских оккупантов Херсонщину и оборонял город-крепость Бахмут на Донетчине. Будучи искусным охотником, уничтожал врагов метко и безжалостно.

— Мы удерживали подступы к Бахмуту. Там лесопосадки и поля загромождены трупами убитых россиян. Но, несмотря на бешеные потери, враг неистово бросает в атаку «обкуренных» и пьяных мобилизованных, зеков и ПВК разного рода. Во время затишья между боями часто приходилось наблюдать в бинокль, как орки добивали своих раненых, — поделился Валентин Вовк, который за мужество и победу, проявленную в боях с рашистами, представлен к боевой награде — ордену «За мужество» III степени.

16 декабря 2022 года танкисты в очередной раз контратаковали позиции «вагнеровцев». Впереди шел танк с минным тралом, а за ним – «беха» Валентина. Наводчик-оператор внимательно контролировал периметр, уничтожая все враждебное, что попадало в прицел. Вдруг его бронемашина стала, как вкопанная. Враги беспощадно бомбили наших бойцов из минометов и пушек.

Ранение и перспектива жизни с осколком

При выходе из-под бешеного обстрела их около семи человек скопилось в одной воронке. Вдруг рядом с их укрытием взорвалась мина. Все заволокло пылью и дымом. Валентину осколком разорвало левую сторону. Командиру отделения и еще одному бойцу осколки порубили ноги, а кто-то навечно остался лежать в сырой земле…

Первую неотложную помощь раненым оказали непосредственно под огнем противника. Затем доставили в прифронтовую Курдюмовку, где в полевом госпитале Валентину сшили живот. Оттуда его доставили в Днепр. Но там не решились делать операцию, потому что минометный осколок засел неподалеку от позвоночника. В Тернополе, куда перевезли Вовка и многих раненых, тоже не решились на такой риск. Залечив раны, он отправился домой на реабилитацию.

Реабилитация дома

В Любашевке мужа и отца радостно встретили жена Валентина с сыном и дочерью.

Домашний отдых в кругу любящей семьи пошел солдату на пользу, однако осколок дает о себе знать нестерпимой болью.

Пока Валентин воевал, его жена-швея шила для бойцов экипировки и обмундирования. Сейчас мастерит бушлаты. Когда же любимый приехал после ранения домой, она ему быстро сшила военную форму, гораздо крепче фабричной. Мужественный воин надеется, что снова вернется в строй, будет воевать вместе с собратьями, защищая родную землю и любящую семью.