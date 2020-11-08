Секреты правильного ухода за холодильником

Бытовая техника – незаменимый друг и помощник на кухне. Особенно это касается холодильника. Однако он, в отличие от другой техники, требует особого ухода.

Полезные мелочи, о которых вы не знали

Если резиновая прокладка двери начала прилипать к холодильнику, ее нужно смазать растительным маслом.

Пыль на задней стенке холодильника увеличивает потребление электроэнергии. Поэтому стенку нужно протирать хотя бы раз в год.

Чтобы продукты не разморозились, если отключили электричество или холодильник сломался, нужно положить в морозилку металлический или медный предмет.

Эффективная очистка холодильника после разморозки

Если после разморозки в холодильнике остался неприятный запах, то его можно убрать с помощью нескольких таблеток активированного угля и кусочка ржаного хлеба. Просто положите их на несколько минут в холодильник.

После разморозки натрите заднюю стенку холодильника глицерином – тогда на ней будет меньше намерзать лед.

Вода с содой и лимонным соком или уксусом поможет быстро отмыть загрязнения и избавит от неприятных запахов.

Нашатырный спирт, разведенный в воде, пригодится для протирки стеклянных полок и блестящих поверхностей.

Тепло сократит срок службы холодильника

Холодильник нельзя ставить рядом с батареями, обогревателями, плитами и другими источниками тепла. Желательно, чтобы он стоял в проветриваемом помещении и на него не попадали солнечные лучи. Неблагоприятно сказывается на работе прибора и автоматический подогрев пола. Это может сократить срок службы холодильника.

Неприятный запах в холодильнике?

С этой проблемой помогут справиться: кусочек ржаного хлеба, репчатый лук, яблоки, пряные травы (базилик, тимьян, эстрагон, сельдерей), лимон, соль, сахар, толченый активированный уголь (их нужно поставить в открытой емкости в холодильник), открытая баночка с молотым кофе.