Сегодня День летнего солнцестояния – самый длинный в году и природное начало лета

Сегодня, 21 июня в 12:13 по Киевскому времени Земля достигнет так называемой «точки лета» — летнего солнцестояния. Это первый день астрономического лета и самый длинный световой день года в Северном полушарии.

Подробности об этой астрономической дате опубликовала facebook-группа «Природно-географическое общество».

Что значит – солнцестояние?

В этот день солнечный диск достигает максимально высокого положения над горизонтом в нашем полушарии (стоит), а потому, чтобы ему пройти весь небосклон, нужно больше времени (в Украине это 16 часов 33 минуты).

Северный тропик – это условная линия на карте, которая и показывает, где солнечный диск достигает своей максимальной высоты над горизонтом в Северном полушарии. В 12:13 по Киевскому времени Солнце будет прямо над ним.

Если Вы в это время будете находиться в Гаване, Асуане или Тайване, то заметите, как флагштоки, колонны или ровные сооружения не будут отбрасывать тень Солнца, потому что оно будет вертикально над ними.

В Южном полушарии на этот раз все наоборот: ночи становятся длинными, а дни – короткими, и начинается астрономическая зима. Антарктида практически полностью погружается в полярную ночь, в то время как в Арктике наоборот наступает долгий полярный день.

Где наступают «белые ночи»

Для Северного полушария день летнего солнцестояния – это еще и период «Белых ночей» – очень интересного астрономического явления, когда вечером Солнце хоть и садится за горизонт, но его лучи достаются верхним слоям атмосферы и освещают их. При этом освещенность очень высока. Белые ночи наблюдают в Северном полушарии между 66 и 58 северными параллелями.

Правда, на широте 58-59° с.ш. «белые ночи» значительно темнее, и являются скорее подобием тех, настоящих, которые можно наблюдать севернее 59 северной параллели. Лучше всего их можно наблюдать именно в тех городах, которые лежат в этом промежутке – Хельсинки (Финляндия), Осло (Норвегия), Стокгольм (Швеция), Рейкьявик (Исландия), Анкоридж (Аляска, США) и Готгоб (Гренландия).

Самая короткая ночь

На широте Киева, Праги, Калгари и Ванкувера (50° с.ш.) «белых ночей» не бывает. Но вы сможете убедиться в том, настолько мигающая ночь была короткой. В Киеве солнце взошло в 4:46 утра, а зайдет в 21:14. Но вычтите из этого времени два часа сумерек (перед восходом и перед заходом Солнца), и вы заметите, что ночь с 20 на 21 июня длилась на самом деле не более 5 часов.

Следующая ночь, с 21 на 22 июня, уже будет на 48 секунд длиннее, а день 22 июня соответственно короче.

Но всегда ли летнее солнцестояние было 21 июня? В старых советских учебниках по географии и астрономии можно найти дату 22 июня, которую часто перепечатывают даже в современных школьных учебниках по географии и астрономии.

На какую дату приходится День летнего солнцестояния

Но летнее солнцестояние уже как минимум 120 лет не наступает 22 июня. Однако справедливости ради стоит отметить, что когда-то оно действительно наступало 22, а еще раньше даже 23 июня. Когда в античные времена Эратосфен в день летнего солнцестояния наблюдал за дном колодца в древнем Асуане (Египет), чтобы измерить размеры Земли, скорее всего в пересчете на наш календарь, это было не 21 июня как сейчас, а 22 или даже 23 июня, поскольку 2700 лет назад летнее солнцестояние приходилось именно на двое суток позже, чем сейчас. А через 1200 лет летнее солнцестояние будет наступать 20 июня. Все дело в прецессии Земли. Это особенное движение нашей планеты, когда Земная ось проходит по кругу за 25700 лет.

Если день будет короче, откуда берется жара

Постепенное сокращение дня должно означать и уменьшение тепла, но мы прекрасно знаем, что в июльские и августовские дни жара сильнее чем в июне. Причину этого «феномена» следует искать в нашей атмосфере. Под высоким углом Солнца воздушные массы в нашем полушарии только начали разогреваться, и их температура будет только возрастать. Проще говоря, летние температуры будут идти вверх именно из-за постепенного нагревания атмосферы Земли, и даже сокращение дня не может остановить этот процесс. Поэтому 21 июня не является днем ​​максимальных температур.

По данным метеослужб в Украине 21 июля в среднем теплее 21 июня, и причиной этого является атмосфера, а не угол Солнца, как могло бы показаться. Поэтому день летнего солнцестояния является первым днем ​​астрономического лета, а у некоторых народов был даже началом года, а не днем ​​максимальных температур. Насколько Солнце высоко сегодня над горизонтом, Вы сможете убедиться, если на улице примерно в 13:00 укажете на него рукой. Она будет поднята полностью вверх. Конечно, в Украине сегодня угол Солнца не 90°, но все же он будет самым большим среди всех дней года. Например, 21 декабря в полдень ваша рука, указывающая на Солнце, имела бы почти горизонтальное положение.

Впрочем, как бы то ни было, но лето только начинается! Впереди длинные и теплые летние дни. Конечно, мы хотим пожелать всем вам, чтобы оно принесло нам желанный мир и победу над врагом! Однако пока мы этот путь только проходим. Поэтому будем верить, что это лето будет для нас победным!