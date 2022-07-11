Сегодня, 11 июля, Всемирный День шоколада: немного об истории лакомства

Ежегодно 11 июля любители сладкого празднуют Всемирный день шоколада. В частности, этот день отмечают в Швейцарии, Германии, Италии, а также в Украине. День шоколада – относительно молодой праздник, но с каждым годом он становится все более популярным. «Одесская жизнь» узнавала историю «сладкого» праздника.

История шоколада

Родиной шоколада называют Центральную и Южную Америку. Древние индейцы майя и ацтеки смешивали обжаренные зерна какао с водой, горьким перцем и ванилью, создавая напиток с острым и горьким вкусом. А слово «шоколад» происходит от «чоколатль», что означает «горькая вода».

В Европу шоколад привезли испанские конкистадоры. Они оценили его высокую энергетическую ценность, и поэтому употребляли его не в качестве десерта, а как средство укрепления физической силы и выносливости. Ведь шоколад вначале был не сладкий, а очень даже горький. И только после добавления в него сахара шоколад пришелся «ко двору» богатой аристократии Европы. Лишь в начале 17 столетия в шоколад начали добавлять молоко, мед и различные специи.

А широко распространенный сейчас твердый шоколад был запатентован в 1828 году, когда голландец Конрад ван Гутен научился выжимать масло какао из какао тертого.

По некоторым данным, первую шоколадку создали в 1847 году в Лондоне. Однако французы утверждают, что годом ранее парижский кондитер Жан Пьетро уже получил твердый шоколад.

Сейчас мировыми лидерами по производству шоколада являются Бельгия, Швейцария и Франция.

Как отмечают праздник шоколада

Всемирный день шоколада был учрежден в 1995 году. Активисты предложили праздновать его 11 июля. И с того времени этот праздник стал пусть неофициальным, но любимым торжеством многих людей.

В этот день мировые кондитерские фабрики устраивают дни открытых дверей. Посетителям рассказывают о шоколаде и показывают мастер-классы по его изготовлению.

При этом в некоторых странах существуют свои традиции празднования. Так, в Исландии до сих пор жгут костры в День шоколада, выражая таким образом свое почтение лакомству.

В Швейцарии создали «шоколадный» поезд, который возит всех желающих по местным фабрикам.

А в Германии вообще построили целую шоколадную страну – Шоколандию. В День шоколада сюда съезжаются сладкоежки и объедаются лакомством.

Чем полезен шоколад?

Шоколад – одно из немногих лакомств, полезных для здоровья. Он нормализует давление, стабилизирует работоспособность сердца и оказывает позитивное воздействие на состояние нервной системы, стимулирует выброс гормонов счастья – эндорфинов, помогая бороться с депрессией и, к тому же, является отличным афродизиаком.

Наиболее полезен горький черный шоколад с содержанием какао-бобов свыше 70%. Его регулярное потребление оградит вас от онкологии, инфаркта, инсульта, поможет улучшить память, зрение и общую концентрацию.

Так что сегодня в честь праздника вполне можно порадовать себя плиткой любимой сладости. Только не следует забывать, что норма темного шоколада в день составляет 30-50 грамм. Белый и молочный шоколад без вреда для здоровья можно есть в количестве не больше 20 граммов в день. Но при высокой физической нагрузке возможно увеличение нормы в 1,5 раза.

С чем нельзя есть шоколад

Шоколад нежелательно запивать кофе, ведь сам по себе он содержит большое количество кофеина и такое сочетание может нагрузить сердце.

Осторожно следует употреблять шоколад с мороженым или фруктами, особенно бананами. Такое сочетание очень вкусное, но также высококалорийное.

Кроме того, диетологи не рекомендуют часто употреблять белый шоколад – из-за отсутствия тертого какао он практически не приносит пользы организму.

А какой шоколад любите вы?

В День шоколада «Одесская жизнь» желает своим читателям отличного шоколадного настроения и жизни «в шоколаде».

Фото из открытых источников