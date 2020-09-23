Новости Одессы и Одесской области

Самого известного грека Одессы поздравили земляки

Самого известного грека Одессы поздравили земляки

Федерация греческих обществ Украины и Ассоциация греческих предпринимателей Украины поздравили с днем рождения президента строительной компании «Гефест» Пантелеймона Бумбураса. Пантелеймон Бумбурас — грек, для которого Украина стала второй Родиной. Он вносит огромный вклад в развитие отношений Греции и Украины, не только экономических, но и дружественных.

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Пантелеймон Бумбурас является одним из самых крупных меценатов в Украине. Уже более 20 лет он живет в Одессе.

Среди его основных проектов — строительство Греческого парка в Одессе, масштабная гуманитарная помощь украинской армии, создание и финансирование кафедр новогреческого языка в ряде украинских вузов и прочее.

Президент строительной компании «Гефест» Пантелеймон Бумбурас стал новым Почетным гражданином Одессы и получил почетный знак Одесского городского головы имени Григория Маразли I степени «за многолетний труд на благо громады».

В Одессе Пантелеймон Бумбурас оказался в 1997 году в качестве генерального подрядчика греческой компании «Механики Украина». Именно с реконструкции Греческой площади начался новый этап его жизни и новая эра в развитии города.

В одиночку, на своей новой родине, Бумбурас приступил к созданию собственной строительной компании «Гефест», которая сегодня особо не нуждается в дополнительной рекламе – строят здесь  добротно,  надежно, по – новаторски. Здесь большое внимание уделяют не только эстетике, но, в первую очередь, практичности.

«Прежде всего важно то, что внутри – содержание. От фундамента до крыши», – говорит Пантелис Бумбурас.

В  планах компании на ближайшее будущее — реализация проектов по строительству более 450 000 кв.м недвижимости.

Пантелеймон Бумбурас финансово поддерживает различные греческие сообщества по всей стране. Он — один из главных популяризаторов греческого языка. Оказывает содействие одноименным кафедрам в разных вузах страны (в том числе и в центральном — им. Тараса Шевченко), помогает школам, вводящим греческий для изучения.

Поздравление Пантелеймону Бумбурасу

Он спонсирует научные конференции, исследования и раскопки, концерты, музыкальные фестивали, реставрацию античных залов и музеев, установку памятников — всё, что развивает культурный диалог между Украиной и Грецией.

«Фонд Бумбураса» давно известен своими инициативами в сферах образования, здравоохранения, экологии, социальной защиты, культуры, искусства, науки, спорта и других.

По стипендиям Пантелеймона Бумбураса в разных вузах учатся более полутысячи студентов. Отдельно стоит отметить сотрудничество с престижной Гарвардской школой управления, где благодаря стипендиям Бумбураса уже который год готовят новое поколение украинских лидеров.

Бумбурас относится к предпринимателям  новой современной формации, которым есть чем гордиться и которых сегодня явно не хватает нашей стране. Благодаря его усилиям Одесса и Украина преображаются.

Источник: Деловая Одесса

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