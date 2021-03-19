Рейтинговое американское издание назвало Пантелеймона Бумбураса опорой греков Украины

Статью с таким заголовком газета, которую издают в Нью-Йорке, опубликовала на днях.

Интерес к персоне Бумбураса у американцы демонстрируют очень давно, поскольку греческий меценат и бизнесмен организовывает, а также лично принимает активное участие в различных знаковых международных мероприятиях.

Так, в 2018 году Пантелеймон Бумбурас был Гранд-маршалом на параде, посвященном Дню Независимости Греческой Республики в Нью-Йорке.

Статья американских журналистов полностью раскрывает существенный вклад Бумбураса в развитие и поддержку греческой диаспоры в Украине.

Предлагает нашим читателям ее перевод:

Пантелис Бумбурас — опора греков Украины

Многогранную деятельность Федерации греческих обществ Украины (ФГОУ), приоритетным направлением в работе которой является сохранение и распространение языкового, исторического и культурного наследия греческого народа на территории Украины, кроме официального греческого государства, на протяжении многих лет поддерживает Пантелеймон Бумбурас.

С 2014 года, когда в эпицентре боевых действий на востоке Украины оказались почти 40 населенных пунктов с компактным проживанием греков, столкнувшихся с разрушениями, страданиями и смертью, никто иной, а именно Пантелеймон Бумбурас, оказывает жителям сел разностороннюю поддержку.

По инициативе ФГОУ при участии Греции, различных международных организаций и учреждений были воплощены в жизнь программы, которые буквально спасали людей.

С первых дней вооруженного конфликта на востоке Украины греки Украины ощущают заботу и внимание господина Пантелеймона Бумбураса -благодетеля, Президента строительной компании «Гефест», Президента Ассоциации Греческих Предпринимателей и Предприятий в Украине, основателя благотворительной организации “Фонд Бумбураса“, бизнесмена, который уже несколько десятилетий успешно занимается предпринимательской деятельностью в Украине, щедро финансирует различные программы, направленные на поддержку украинского эллинизма, а также сближение братских народов Украины и Греции.

Посещая неоднократно населенные пункты в зоне конфликта, видя боль и страдания простых людей, понимая критичность сложившейся ситуации, Пантелеймон Бумбурас принял решение поддерживать своих соотечественников в самый сложный период их жизни, предоставляя им необходимую реальную помощь. За короткий период времени в Приазовье в тесном сотрудничестве с ФГОУ было реализовано множество проектов.

В сложные 2015 – 2016 годы господин Пантелеймон Бумбурас финансировал закупку продовольственных товаров и ремонтные работы в тех школах и детских садах, которые пострадали от бомбардировок, оказывал финансовую помощь детям греческого происхождения из малообеспеченных семей, а также оборудовал 14 школ необходимой мебелью и современными техническими средствами обучения.

С 2016 по 2019 годы благодаря поддержке Пантелеймона Бумбураса ФГОУ удалось воплотить в жизнь множество летних программ в оздоровительных центрах Украины и Греции. Тысячи детей из греческих сёл, находящихся в зоне боевых действий в Донецкой области, смогли улучшить свое здоровье и пройти психологическую реабилитацию.

Также с 2017 г. Пантелеймон Бумбурас поддерживает 70 студентов из социально незащищенных и малообеспеченных семей, которые учатся в высших учебных заведениях в Мариуполе и Киеве, покрывая стоимость их обучения.

На протяжении пяти лет более трех тысяч детей дошкольного и школьного возраста из зоны ООС получают подарки от Пантелеймона Бумбураса на день Святого Николая, на день Независимости Греции и на Пасху.

Все эти годы благотворительная деятельность господина Пантелеймона Бумбураса была направлена и на экономическую поддержку разносторонней деятельности ФГОУ. При его активном участии и финансовой помощи реализовано множество образовательных и культурных проектов, которые содействовали изучению и распространению в Украине греческого языка и греческой культуры. Среди них Всеукраинские ученические олимпиады, Всеукраинские образовательные семинары для местных учителей новогреческого языка, Международный фестиваль греческой песни имени Тамары Кацы, Всеукраинский Фестиваль греческой культуры «Мега Йорты», различные форумы, конференции и многое другое.

Очевидно, что в одной статье невозможно рассказать о всех благих деяниях этого выдающегося грека, а только лишь осветить незначительную часть неисчислимой и неоценимой благотворительной помощи Пантелеймона Бумбураса, человека, который добился успеха благодаря личному упорному труду, и сегодня в состоянии щедро и от чистого сердца предоставлять финансовую поддержку.

Пантелеймон Бумбурас за свою многогранную благотворительную деятельность был удостоен многих украинских, греческих и международных наград, получил признание не только в Украине и Греции, но и во многих других странах мира. Но самая значимая для него награда — безграничная благодарность, глубокое уважение и большая любовь тысяч людей, ощутивших его заботу, внимание и поддержку.

Мы выражаем искреннюю благодарность господину Пантелеймону Бумбурасу за многолетнюю поддержку деятельности ФГОУ и личный весомый вклад в развитие украинского эллинизма. От всего сердца желаем ему здоровья, процветания, а также сил для преодоления всех трудностей, которые встречаются на жизненном пути!

* Елена Добра возглавляет отдел образования ФГОУ и является заместителям Председателя ФГОУ.

Источник: Деловая Одесса