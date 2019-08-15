Сам себе турагентство: полезные мобильные приложения для путешественников

Приложения для мобильных устройств вывели самостоятельные путешествия на новый уровень: все возможности небольшого туристического агентства теперь легко помещаются в кармане. GPS и карты, путеводитель по городу и калькулятор валют, словарь и удобный поиск гостиницы — грамотный набор «помощников» помогает планировать путешествия и экономить время и деньги.

Поиск авиабилетов

Первое, с чего следует начинать любой разговор о путешествиях — это поиск авиабилетов. Крупнейший поисковик дешевых авиабилетов — легендарный Аviasales.

Календарь цен, голосовой поиск, построение сложных маршрутов, карта низких цен — все в одном приложении.

Еще одно полезное приложение Skyscanner мгновенно найдет для вас дешевые авиабилеты, отели и даже машины напрокат. Если у вас гибкие планы, выберите целый месяц вместо конкретных дат и получите график цен, на котором видно, в какой день перелет стоит дешевле. В один клик посмотрите лучшие предложения на выходные или по популярным направлениям. Когда выберете билеты, Skyscanner перенаправит на страницу покупки и не возьмет за это никакой комиссии.

Помогут найти отели

Отличным помощником в этом деле станет приложение для поиска и бронирования отелей Hotellook. Приложение не просто ищет жилье в нужном городе, его главная особенность в том, что оно сравнивает цены, предлагаемые десятками ведущих мировых систем бронирования (Booking.com, Expedia, Ostrovok, Travel.ru и другие), и находит самый выгодный вариант.

Приложение Hotels.com, также будет полезно при поиске отелей. Вы сможете увидеть раскладку вариантов отелей находящихся неподалеку от указанного адреса или достопримечательности, добавлять их в избранное и отслеживать всю историю бронирования. Приложение отличается привлекательной программой лояльности, суть которой заключается в том, что каждые 11-е сутки аренды отелей предоставляются в подарок.

Туроператор не понадобится

Предпочитаете отдыхать по путевке? Турагент вам не нужен — найти и купить тур можно при помощи смартфона. Рекомендуем приложение Travelata.ru. Сервис сравнивает цены у 120 туроператоров и показывает вам самые выгодные предложения. Бронировать туры на смартфоне удобно, быстро и безопасно. У приложения отличные отзывы пользователей, каждые пару месяцев оно обновляется.

Приложение Слетать.ру работает более чем со 130 туристическими операторами Украины. В режиме реального времени можно найти тур по интересующим параметрам, включая даты поездки, стоимость тура, количество звезд в отеле и вид питания.

Поездом по Европе

Разобраться со стыковками поездов даже в родной стране непросто, а за границей с непривычки – сложнее втройне. В Европе эту проблему решает RailPlanner. Он выдаст подробное расписание по всем станциям и покажет, сколько пересадок вас ждет на пути. На некоторые скоростные или ночные поезда понадобится дополнительно зарезервировать билет — сделайте это через приложение, когда поймаете Wi-Fi.

Планировщик сложных маршрутов

Бывает, что из точки A в точку B приходится добираться через C и D. Для этих случаев пригодится Rome2Rio — приложение, которое прокладывает сложные маршруты, в том числе между странами. Оно подкинет идеи, на каких автобусах ехать из Антальи в Тбилиси и сколько поездов сменить, чтобы добраться до Улан-Батора. По каждому сегменту указаны приблизительная цена и сайт, на котором можно купить билеты.

Где припарковаться?

Своя у вас в путешествии машина или прокатная — ее нужно где-то парковать. Parkopedia найдет ближайшие парковки и расскажет, сколько они стоят. Теоретически работает по всему миру, но в некоторых городах знает маловато парковок и путает цены. Если нашли новую парковку или заметили ошибку в описании, отправьте создателям фотографию парковочного знака, и они добавят в приложение.

Общественный транспорт

Навигатор по транспорту – Citymapper. Задайте начальную и конечную точки маршрута, и приложение расскажет, как туда добраться — в том числе с пересадками, пешком и на велосипеде. По всем видам транспорта приложение пишет цены, а также отслеживает, когда придет автобус. Одно но: работает только в крупных городах.

Если не нашли нужного города в Citymapper, попробуйте другое транспортное приложение — Moovit.

Офлайн-карты для пеших туристов

Если собираетесь в трекинг или велопутешествие, поможет OruxMaps, который позволяет загружать карты в несколько слоев. Это значит, что в одном и том же месте вы можете по очереди ориентироваться по OpenStreetMap, спутниковым снимкам, картам Генштаба и любым другим топографическим картам с привязкой к GPS-координатам. Правда, искать все эти карты и добавлять их в приложение придется самим.

Путеводитель

Крайне полезным в путешествии может быть приложение Redigo. В нем есть вся необходимая информация для путешественника: общая сводка о стране, разговорник на 6 языках, карты с отмеченными достопримечательностями, информация обо всех актуальных событиях в этом месте и многое другое.

Кроме того, в качестве аналога можно использовать приложение izi.TRAVEL. Система содержит аудиогиды как для музеев, так и для уличных прогулок. Таким образом, посетив музей, вы можете осмотреть город, выбрав свой маршрут и темп прогулки. Приложение покажет популярные или малоизвестные достопримечательности.

Вдохновение для похода в музей

Google Art & Culture — это простой путеводитель по культуре. Он покажет подборки произведений в разных жанрах, статьи про искусство и экспонаты музеев. Когда захочется выйти в свет, жмите кнопку Nearby. Приложение покажет музеи поблизости, время работы и обзоры коллекций — с такой подготовкой гулять по залам куда интереснее. А для друзей сделайте арт-селфи: Arts & Culture найдет ваших двойников в произведениях искусства со всего мира.

Развлечения для детей

Вместо любой картинной галереи и королевского дворца ребенок выберет парк аттракционов и кафе-мороженое, а родителям хотя бы изредка придется его желания исполнять. Чтобы знать, где поблизости места, интересные детям, установите Yuggler. Он покажет детские площадки, развлекательные центры, скалодромы, бассейны, зоопарки, и прорву других мест.

Проект американский, поэтому больше всего мест — в США, Канаде и Великобритании. Но добавляются новые города: например, есть из чего выбрать в Берлине и Вене.

Все представленные приложения бесплатные. Существуют для двух систем iOS и Android.

Чем еще поможет смартфон:

Точный прогноз погоды

Поможет узнать WeatherPRO. Тут все в деталях, таких как, например, прогноз погоды для катания на лыжах, для похода на пляж, с температурой воды и уровнем ультрафиолетового излучения.

Поиск ресторанов и кафе

Foursquare — одно из лучших приложений для поиска еды, развлечений и интересных мест. Удобный фильтр по предпочтениям, карте с отзывами от других людей.

Найти уборную

Загрузите приложение Flush, включите на телефоне GPS, и вы найдете ближайший к вам туалет из 190000 туалетов, включённых в приложение.

Переводчик

Google Translate — универсальный переводчик со 103 языков онлайн и 52 оффлайн, и список этот постоянно пополняется. Возможность получать перевод с фотографии для 30 языков — очень полезно в путешествии. Плюс перевод речи с 32 языков.

Конвертер валют

Чтобы сориентироваться в ценах, скачайте XE Currency Сonverter: он моментально посчитает, сколько батов в долларе и гривен в евро. Подключитесь к Wi-Fi и выберите нужные валюты из длинного списка. Приложение запомнит сегодняшний курс и дальше будет работать без интернета.

Фото: bit.iv