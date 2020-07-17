Саакашвили в Одессе открыл Офис простых решений и результатов

Вчера, 16 июля в Одессе , на Пушкинской 8 открылся Офис простых решений и результатов. Возглавил Офис известный одесский активист Олег Михайлик. “Одесская жизнь” решила узнать, что это за проект и почему на открытие Офиса приехал Михаил Саакашвили?

Как мы писали Михаил Саакашвили в мае месяце возглавил Исполнительный комитет реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Чем собирается заниматься экс президент Грузии на этом посту мы уже рассказывали.

Следующим шагом стало решение об открытии Офисов простых решений и результатов в городах Украины. В презентационном буклете говорится, что основными задачами общественной организации станут помощь предпринимателям в решении вопросов получений лицензий на строительство, помощь в случае рейдерских захватов, отстаивание интересов предпринимателей и моряков. При этом в каждом регионе у Офиса будет своя специфика. Например, в Одессе – это будут вопросы связанные с Администрацией морских портов, лицензирования моряков, борьбой с коррупционерами в муниципальном руководстве.

По словам Саакашвили:

Я собрал вокруг себя молодых людей, которые хотят что то менять. В Одессе самая большая угроза суверенитета. Потому что именно здесь явно видно что дала Украина людям. Она дала справедливость – нет, она дала экономическое развитие – нет! Она дала безопасность? Вы видите, какие бандитские разборки происходят в городе, на которые нет адекватного реагирования. Главный вопрос для меня, что даст Украина людям, если не совершит решительных действий.

Уже сейчас, говорит Саакашвили, они с соратниками разработали проекты реформирования Администрации морских портов, таможни. На очереди – налоговая и судебная системы. Офис начнет полноценную работу с понедельника. Там, помимо консультаций и текущей работы будут проходить встречи, лекции и стратегические сессии.

Саакашвили отметил, что это не политический проект. Что касается возможного выдвижения на пост мэра Одессы, он ответил весьма уклончиво:

Как только посадим Труханова, вернемся к этому разговору. А если не посадят – горе тому, кто не посадит! Малиновский суд Одессы, который его отпустил – это просто рекордсмен по наглости. Этих судей надо просто мумифицировать и сохранить для будущих поколений как пример наглости и несправедливости. А вообще, все в руках одесситов. Они должны сражаться за свои права!

Фото: Юлии Сущенко