Новости Одессы и Одесской области

Саакашвили в Одессе открыл Офис простых решений и результатов

Саакашвили в Одессе открыл Офис простых решений и результатов

Вчера, 16 июля в Одессе , на Пушкинской 8 открылся Офис простых решений и результатов. Возглавил Офис известный одесский активист Олег Михайлик. “Одесская жизнь” решила узнать, что это за проект и почему на открытие Офиса приехал Михаил Саакашвили?

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как мы писали Михаил Саакашвили  в мае месяце  возглавил Исполнительный комитет реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины. Чем собирается заниматься экс президент Грузии на этом посту мы уже рассказывали.

Следующим шагом стало решение об открытии Офисов простых решений и результатов в городах Украины. В презентационном буклете говорится, что основными задачами общественной организации станут помощь предпринимателям в решении вопросов получений лицензий на строительство, помощь в случае рейдерских захватов, отстаивание интересов предпринимателей и моряков. При этом в каждом регионе у Офиса будет своя специфика. Например, в Одессе – это будут вопросы связанные с Администрацией морских портов, лицензирования моряков, борьбой с коррупционерами в муниципальном руководстве.

По словам Саакашвили:

Я собрал вокруг себя молодых людей, которые хотят что то менять. В Одессе самая большая угроза суверенитета. Потому что именно здесь явно видно что дала Украина людям. Она дала справедливость – нет, она дала экономическое развитие – нет! Она дала безопасность? Вы видите, какие бандитские разборки происходят в городе, на которые нет адекватного реагирования. Главный вопрос для меня, что даст Украина людям, если не совершит решительных действий.

Уже сейчас, говорит Саакашвили, они с соратниками разработали проекты реформирования Администрации морских портов, таможни. На очереди – налоговая и судебная системы. Офис начнет полноценную работу с понедельника. Там, помимо консультаций и текущей работы будут проходить встречи, лекции и стратегические сессии.

Саакашвили отметил, что это не политический проект. Что касается возможного выдвижения на пост мэра Одессы, он ответил весьма уклончиво:

Как только посадим Труханова, вернемся к этому разговору. А если не посадят – горе тому, кто не посадит! Малиновский суд Одессы, который его отпустил –  это просто рекордсмен по наглости. Этих судей надо просто мумифицировать и сохранить для будущих поколений как пример наглости и несправедливости. А вообще, все в руках одесситов. Они должны сражаться за свои права!

Фото: Юлии Сущенко

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить