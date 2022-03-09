С днем рождения, Кобзарь: актуальные цитаты из стихотворений Тараса Шевченко

В Одессе будут ремонтировать исторический дом, в котором жил Адам Мицкевич (фото) Этот дом часто называют “домом Мицкевича”. Звучит так, словно он ему принадлежал. А все потому, что поэт здесь жил. Сейчас показывать реликвию даже как-то “неудобно”: памятник истории местного значения на Елисаветинской (бывшей Щепкина), 21 очень нуждается в реставрации. И она таки состоится. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе может появиться памятник Лесе Украинке В Одессе представители творческой интеллигенции предложили установить памятник выдающейся украинской поэтессе и писательницы Лесе Украинке в честь ее 150-летнего юбилея. Соответствующее коллективное обращение одесситов поступило в Одесский городской совет. ПОДРОБНЕЕ