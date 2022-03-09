С днем рождения, Кобзарь: актуальные цитаты из стихотворений Тараса Шевченко

Сегодня, 9 марта 2022 года, наша страна отмечает день рождения отца украинского языка и литературы, гения и героя украинской культуры – Тараса Григорьевича Шевченко.
Со дня его рождения прошло 208 лет. Всю свою жизнь писатель прожил, искренне и горячо любя одну женщину – нашу Украину.
Сегодня стихи и цитаты Тараса Шевченко актуальны как никогда. Во время кровавой войны и борьбы нашего народа за мир и свободу, творчество и философия мудрого Шевченко объединяет и вдохновляет украинский народ на победу.
«Одесская жизнь» предлагает читателям вспомнить некоторые из них:
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