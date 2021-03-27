Александр Серов: об украинской песне и важной встрече в Одессе

Еще с детства Александр Серов мечтал быть машинистом – уж больно нравились ему поезда. Но его судьба решилась в 15 лет, когда, поймав по приемнику одну из песен британца Тома Джонса, Александр открыл для себя мир музыки. Он самостоятельно освоил фортепиано и поступил в музыкальное училище по классу кларнета.

«Мое уважение к украинской песне безмерно»

Уже более семи лет я не приезжал в Украину. Конечно, если я выступлю здесь с концертом, будут песни на украинском языке. Мое уважение к украинской песне безмерно. Потому что она меня взрастила как музыканта со времен песен Александра Билаша, Степана Сабадаша и музыки Мирослава Скорика. Это была такая честная история Украины! Эти песни были в сердце каждого человека. Более того, я родился в Украине, работал и кое-что сделал для культуры этой страны как музыкальный руководитель. Вот и вся моя миссия. Здесь живут мои родные и друзья-артисты, с которыми до сих пор общаюсь – Иво Бобул и Михаил Поплавский.

«Я так и не нашел свою женщину»

После развода со своей супругой Еленой я так и не нашел свою женщину и уже не найду, как бы ни вертелся. Слишком все перегорело у меня внутри. Возраст дает о себе знать, ты уходишь в пространство, больше веруешь в Господа и становишься ответственным перед своей совестью. Тебе хочется делать больше добра, чем я сейчас и занимаюсь. Помогаю людям, которым сейчас сложно. Вот моя позиция одинокого человека. У каждого теперь своя жизнь.

«Я вернул отцу деньги за алименты»

Я видел своего отца единственный раз в жизни, когда уже был большим артистом. Отец нас бросил, когда моя мать со мной лежала в роддоме. Написал письмо, что нашел другую женщину, и уехал. Спустя время он сам нашел меня, когда я давал большой концерт на стадионе в Одессе. Он жил со своей семьей неподалеку, в Запорожье, и приехал повидаться. Это был шок. Я ему тогда сказал: «Знаю, как ты нас бросил, но прощаю тебя. Потому что я появился на свет благодаря тебе. Я знаю, что ты до 16 лет платил мне алименты. И хочу за то, что ты нас поддерживал, дать тебе 10 тысяч». А по тем временам столько стоила хорошая машина.

«Я чистый баритон»

Чтобы сохранить свой голос, я не курю и алкоголь не употреб­ляю. Ежедневно выполняю различные упражнения. Да и потом, я уже так давно пою, голос настолько адаптировался и устоялся, что все идет автоматом. Конечно, голос меняется, становится более баритональный, сочный. Если послушать мои самые ранние песни, которые мало кто слышал, то я бы не побоялся такого определения, как баритональный тенор, а сейчас я чистый баритон. А менялся ли я? Все люди меняются с годами. Становятся муд­рее, умнее, ну и, к сожалению, иногда пропадает некий позитив, который был в бурной молодости. Все-таки чем ты старше, тем больше ответственности перед близкими людьми, перед друзьями, перед поклонниками.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: kp.ua, bulvar.com.ua, tv.ua

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