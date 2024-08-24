Ровесники независимости: как сегодня живут люди, родившиеся в один день с нашей страной?

24 августа наша страна отмечает День Независимости. Если проводить параллель с человеком, то это, конечно же, день рождения — когда принято рассказывать об имениннике, его достижениях, мечтах и ​​трудностях.

Но страна сама о себе поведать не может. Зато куда более красноречиво расскажут об Украине люди, которые здесь родились, выросли, живут, работают, строят семьи и будущее нашего с вами государства-именинника.

Они родились в новой стране, с новым курсом развития, с другим видением и даже ценностями. На их детство пришлись лихие 90-ые, на их юность — кризисные 2000-е, в их молодости случились революции и майданы, а через 10 лет в их взрослые жизни ворвалась страшная война с сошедшим с ума соседом.

Нам хотелось понять, что общего между этими людьми, какими целями и стремлениями они живут сегодня и кем видят себя в будущем.

Наталья Чебан: «Украина всегда будет лучшей»

Родилась независимой

Наталья появилась на свет вместе с независимостью Украины, 24 августа 1991 года, когда был принят Акт о независимости Украины. Родилась она в Балте. Ее мама Валентина Ивановна Занько приехала из Полтавы к матери, чтобы помочь ей собрать урожай. Здесь и родилась ее дочь, которой, по совету бабушки Евгении, дали имя Наталья.

Познание мира девочкой начиналось в красочном полтавском крае. В 2002 году семья вернулась в Балту. Наталья окончила балтскую школу №2. Пела в школьном хоре и занималась хореографией в кружке «Балтская звездочка».

— Пани Наталья, вы ровесница независимой Украины. Что для вас самое важное?

— Сегодня в Украине стало больше Украины. Больше стали использовать украинский язык. Люди с удовольствием общаются на своем родном, украинском, выходят в свет украинские фильмы, песни. Какая была Украина до обретения независимости, я знаю по рассказам мамы и бабушки. Так что точно знаю, что она претерпевает значительные изменения к лучшему. Даже российско-украинская война сплотила нас, пробудила у нас чувство достоинства и гордости за то, что мы сыновья и дочери Украины.

Путь вперед

— После окончания школы вы получили юридическое образование. Почему стали учительницей?

— Мне с детства всегда было интересно проверять тетради. Я всегда играла в школу с соседскими детьми, учила их. Но избрала сначала юридическое образование. А потом, когда была заместителем председателя молодежной организации, мне предложили работу секретаря в отделе образования. Это были мои первые шаги трудовой жизни. Наверное, это постоянное общение с учителями, которые ежедневно передавали знания и радовались детским успехам, и стало тем стимулом, который привел меня в педагогический университет. И я погрузилась в учительское дело в стенах родной школы, в должности учителя географии.

— Три года назад вы прошли конкурсный отбор и назначены на должность директора Немировской школы. А каковы были первые шаги молодого педагога?

— Думаю, что достаточно успешными. Я ведь стала победителем областного конкурса «Педагогическая надежда Одесщины». Затем призером районного этапа конкурса «Учитель года-2018», лауреатом Премии Балтского горсовета и дипломанткой ежегодной премии Одесского облсовета «Талантливая молодежь Одесщины» в номинации «За педагогические достижения».

— Как вы думаете, насколько важно патриотическое воспитание молодежи?

– Наша страна – это все мы с вами вместе взятые. Для всего украинского народа 2014 стал глубокой раной — начало русско-украинской войны. А 24 февраля 2022, когда началось полномасштабное вторжение россии, стало большой трагедией для всей Украины. Но вместе с тем война показала, что мы можем чубиться по пустякам, однако умеем сплачиваться и давать отпор врагу. Отсюда такое безумное сопротивление встретили и встречают россияне в каждой деревне или городе, отсюда такое мощное волонтерское движение. Кстати, наша школа активно участвует в волонтерстве, которое объединило учеников, родителей, учителей, село.

Воспоминания о детстве

— Наталья, поделитесь самыми яркими воспоминаниями с детства.

— Тогда мы еще жили в Полтаве, но каждое лето я приезжала к бабушке Евгении Белозеровой в Балту. Часто теплыми летними вечерами мы садились под домом и перепевали украинские песни, благозвучные, трепетные, с нежной душой. Боже, вы всколыхнули во мне ностальгию по тем заколдованным вечерам. Это незабываемое. А как обильны были августовские звездопады! Кажется, такие могут быть только под нашим небом. Где бы я ни была за границей, где сегодня тихо, нет сирен и не летят ракеты, а меня тянет домой. Для меня Украина всегда будет родной и лучшей.

— А как вы передаете эту любовь своим детям?

– У меня трое деток. Старшему Дмитрию – четырнадцать лет, Софийке – восемь, а Богдану – четыре с половиной. Мы с мужем Сергеем воспитываем детей в любви и уважении. Они знают, что нельзя другому делать больно, нельзя обижать, брать чужое. Мы с ними играем, изучаем что-нибудь. Смотрим исторические фильмы, что особенно интересно старшему сыну. Сергей по специальности агроном, но очень любит историю, поэтому детям интересны его рассказы. Я очень горжусь тем, что мои дети не хотят уезжать из страны. Они хотят жить здесь. Значит мы правильно воспитываем.

— Как вы отмечаете День Независимости Украины и свой день рождения?

— К двадцати годам этот день для меня начинался не только с поздравлений родных, но и с торжеств на главной площади города. До десяти лет в Полтаве, а затем в Балте. В Полтаве нас, ровесников независимости, было много, а здесь, на родине, я одна. Журналисты брали интервью, было много подарков. И я всегда чувствовала, как и сейчас, свою причастность к важной вехе в жизни страны и ответственность за ее судьбу. Ведь праздник символизирует не только огромное историческое наследие Украины, но и силу духа, единство и неодолимое желание свободы и независимости. Тот дух, ощущение государственности с детских лет дали мне веру в себя.

А еще, для меня особый праздник — День Конституции Украины, ведь 28 июня 2016 судьба мне подарила дочь Софию.

— Как вы хотите видеть свою страну?

— Прежде всего, мирной и цветущей. Чтобы люди жили в достойных условиях. Чтобы работники бюджетных учреждений работали и получали достойную зарплату и удовольствие от работы. Хотелось бы больше уважения к профессии учителя. Больше возможностей для развития.

— О чем мечтаете, Наталья?

— Сейчас я учусь в Одесском политехническом университете на факультете публичного управления и самоуправления. Думаю, что на территории политики буду полезнее обществу, смогу положительно влиять на жизнь сообщества. Ведь перемены начинаются с себя. Я стремлюсь к большему развитию, собственному и своего государства. Имея надежную поддержку семьи, всегда помню: крепкая семья – крепкое государство. Поэтому бережем свою независимость, помогаем нашим защитникам одержать победу.

Иван Котовский: Как сверстник независимости Отечество защищает

Ровесник независимости — Иван Котовский — еще в 2014-м связал свою судьбу с ратным делом и с тех пор защищает страну от врага.

Родители боевого офицера Игорь и Татьяна полюбили друг друга в далеком Узбекистане, когда юноша из Фрунзовщины (теперь Захаровская громада) проходил срочную в Туркестанском военном округе. Старшему сержанту так пришлась к сердцу юная смуглянка, что он «отбил» ее у мужа и привез в Одесскую область. 24 августа 1991 г. в семье Котовских родился сын Иван.

Из аграриев — в моряки-пограничники

В школе Иван хорошо учился, активно занимался спортом. Очень любил физику, математику и украинский язык. После окончания школы пошел по стопам своего отца — инженера одного из местных сельскохозяйственных предприятий, поступил в Одесский аграрный вуз на биотехнологический факультет. Но юношу из степной глубинки манило синее море.

И в тревожном 2014 году Иван подписал контракт с морской пограничной службой. Его подразделение базировалось в Скадовске – охраняло государственную границу в Азовско-Черноморском регионе.

К началу полномасштабной войны моряк-пограничник Иван Котовский успел окончить Морской университет и получил офицерское звание. Тогда уже опытный пограничник был назначен капитаном малого патрульного катера.

Впоследствии офицер Котовский прошел 10-недельную подготовку в США. Во Франции вместе с побратимами учился эксплуатировать и обслуживать новую технику.

Полномасштабное вторжение застало моряка в Одессе, откуда пограничный флот должен был отправиться на боевое дежурство в Скадовск, но остался защищать Южную Пальмиру. За время войны лейтенант Иван Котовский принимал участие в ряде морских операций и боевых рейдов. Детали их проведения

и места пока не разглашаются. Возможно, после победы, мы узнаем о ратных подвигах одесских морских пограничников, которые не позволили рашистам высадиться на причерноморское побережье.

Правда, китель молодого лейтенанта украсил нагрудный знак «За мужество в охране государственной границы Украины» Государственной пограничной службы Украины.

Паспорт, флаг и свадьба

Как святыню хранит Иван Котовский паспорт, торжественно полученный 24 августа на свое 16-летие, а еще сине-желтый флаг, подаренный на совершеннолетие президентом Украины Виктором Ющенко.

Говорит, что только в крайнем случае сменит свою синюю книжечку с трезубцем на пластиковый паспорт. Как-то, будучи дома в краткосрочном отпуске, моряк Котовский увез с собой в Одессу еще и президентский флаг.

У него есть очаровательная девушка Маргарита, которая поддерживает и вдохновляет его. Их любовь уже проверена временем. Но жениться и провести медовый месяц Иван планирует уже после победы, которую он приближает со своими побратимами.

С Наталией Чебан беседовала Любовь КУЗЬМЕНКО

С Иваном Котовским беседовал Юрий ФЕДОРЧУК