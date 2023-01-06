Россияне шокированы собственными потерями; войска США возле Крыма: обзор СМИ

Предлагаем читателям первые полосы мировой прессы о войне в Украине за первые дни января 2023 года

США «New York Times» — «Войска США тренируются возле Крыма, посылая предупреждения России»

АВИАБАЗА ХАЙЛ КОГЛАНИЦЯНУ, Румыния.

Солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии армии США тренируются, едят и спят на сером, растянутом посту на юго-востоке Румынии, всего в семи минутах полета на ракете от места, где Россия накопила боеприпасы. в Крыму.

Далее на север, во время военных учений с румынскими войсками всего в нескольких милях от украинской границы, американские солдаты, также из 101-й дивизии, ведут огонь из артиллерии, атакуют с вертолетов и копают окопы, подобные тем, что на линии фронта в районе Херсона, украинский портовый город, из которого русские войска отступили в ноябре.

Это первый случай, когда 101-я воздушно-десантная дивизия была развернута в Европе после Второй мировой войны, и с их присутствием в Румынии, члене НАТО, ее солдаты сейчас ближе к войне в Украине, чем любое другое подразделение армии США.

Ее миссия считается образцом для американской армии, недавно отступившей от двух десятилетий активных войн и перешедшей в эпоху попыток сдерживать противников — используя демонстрацию силы, а также учения, поставки оружия и другую помощь, чтобы вернуться домой Точка.

«Это региональный конфликт, но он имеет глобальные последствия», — сказал начальник штаба армии США генерал Джеймс К. Макконвилл в интервью на авиабазе в середине декабря.

«Arkansas Democrat-Gazette» – «Украина сбивает российские беспилотники. Ни один из более чем 80 аппаратов не попал в цели, утверждает Зеленский»

Украина сбила все взрывные беспилотники, которые Россия запустила в новом году, заявил во вторник спикер украинских военно-воздушных сил, что свидетельствует о растущей способности страны противостоять попыткам Москвы вывести из строя ее энергетическую инфраструктуру.

Вооруженные силы страны сбили более 80 беспилотников иранского производства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

С сентября Вооруженные силы Украины почти расстреляли 500 беспилотников, заявил во вторник в телевизионном интервью спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

В понедельник Россия запустила свою последнюю серию оружия иранского производства, прозванного летающими мопедами за их относительно медленную скорость, по целям в Украине.

Ни один не достиг места назначения из-за зенитных орудий, ракет «земля-воздух» и военных самолетов, редкого закрытия.

Только над Киевом было сбито двадцать беспилотников.

Подпись под фото: Жители расчищают обломки здания рядом с железнодорожным путем, который был поврежден ночным ракетным ударом во вторник в Дружковке, Украина. Власти сообщили, что два человека получили ранения.

«Цены на ПРИРОДНЫЙ ГАЗ в Европе упали до довоенного уровня.»

«Arizona Daily Star» — «Россия может активизировать использование беспилотников»

Бригады экстренных служб во вторник разбирали обломки здания, пораженного украинскими ракетами, убив по меньшей мере стоявших там 63 российских солдата в последний удар по военной стратегии Кремля, поскольку Украина говорит, что тактика Москвы может измениться.

Видео Associated Press с места происшествия в Макеевке, городе в частично оккупированной Россией восточной части Донецкой области, показало пять кранов и работников спасательной службы, которые снимают большие куски бетона под чистым голубым небом.

Во время атаки, которая, вероятно, произошла в минувшие выходные, украинские силы выпустили ракеты из предоставленной США системы залпового огня HIMARS, согласно заявлению Минобороны России.

Это была одна из самых смертоносных атак на силы Кремля с начала войны более 10 месяцев назад, и это стало смущением, вызвавшим новую критику в России относительно того, как ведется война.

В заявлении России в понедельник об атаке было приведено несколько других деталей. По другим, неподтвержденным данным, количество погибших значительно больше.

Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявило в воскресенье, что в здании ПТУ в Макеевке погибли около 400 мобилизованных российских военных, еще около 300 получили ранения. Это утверждение было невозможно проверить независимо. В российском сообщении говорится, что удар произошел «в районе Макеевки», а ПТУ не упоминается.

Спутниковые фотографии, проанализированные AP, показывают очевидные последствия удара. На картинке от 20 декабря видно, что здание стоит. Один от 2 января показал его в руинах.

В другие дни была сильная облачность, поэтому невозможно было осмотреть это место.

«WSJ» — «Украина улучшает свою способность перехватывать беспилотники иранского производства Shahed, на которые Россия полагалась, чтобыпринести вред украинской инфраструктуре, а поставляемые с Запада системы противовоздушной обороны все больше помогают Киеву отражать атаки».

Великобритания «Financial times» — «Россияне изъят офицеров в гибели солдат»

Вчера в российской Самаре собравшиеся возлагают цветы на церемонии памяти российских солдат, погибших в войне против Украины.

Минобороны России признало, что по меньшей мере 63 военных погибли в результате украинских ударов в новогоднюю ночь по временной казарме в оккупированной Россией Макеевке

Российские националисты и некоторые законодатели требовали наказания для командиров, обвиняемых в игнорировании рисков перед одним из самых смертоносных ударов в украинском конфликте. Киев и некоторые российские блоггеры сообщают о сотнях погибших, хотя пророссийские чиновники отрицают эти оценки.

Тем временем дипломаты в ЕС все больше озабочены тем, что разногласия между Украиной и Венгрией могут нанести ущерб способности блока помочь Киеву отразить следующую атаку Москвы.

Германия «F.A.Z» — «Ни одной игры»

Война с картинками – иногда война выглядит как видеоигра. Здесь украинский военный руководит беспилотником наблюдения, чтобы наблюдать за артобстрелом в Бахмуте.

Остальные фактически используют компьютерные игры, чтобы выиграть битвы в пропагандистской войне.

Анимационные фрагменты неоднократно используются в социальных сетях как якобы видеодоказательства в поддержку фейковых новостей.

Это еще одна причина для Министерства иностранных дел привлекать опыт игр.

«PNP» — «Сильные военные удары по россиянам»

Вероятные сотни погибших солдат

Критика руководства московской армии

Российские чествования

Количество погибших российских военных от артиллерийских ударов по Украине в новогоднюю ночь может быть гораздо больше, чем считалось изначально. Как сообщил во вчерашнем отчете о ситуации Генштаб Украины, сотни военных погибли и получили ранения в Херсонской области на юге страны. Только в понедельник Киев сообщал об ударе по российским кафиров на востоке Украины в новогоднюю ночь, который забрал сотни погибших.

Артиллерийский обстрел, о котором стало известно вчера, произошел вблизи села Чулаковка к югу от Херсона. «Потери противника составляют 500 убитыми и ранеными», — говорится в сообщении. Потери противника при обстреле размещения российских военных в городе Макеевка на востоке Украины Донецкой области Киев оценил в 400 погибших и 300 раненых.

Информацию, предоставленную украинскими военными, не удалось проверить независимо. Обе враждующие стороны часто говорят о больших потерях противоборствующей стороны. Минобороны России признало только гибель 63 новобранцев. Но российские военные блоггеры также говорили о нескольких сотнях жертв.

На редкой общественной панихиде вчера люди в России выразили свою печаль и гнев. Около 200 человек возложили розы и венки на санкционированном собрании в центре российского города Самара, откуда родом часть военных. Однако жена русского генерала и глава армейского объединения подчеркнула: «Мы вместе уничтожим врага».

По данным, подобные мероприятия прошли и в других городах Самарской области.

Инцидент вызвал онлайн-критику военного руководства России, в том числе со стороны националистов, поддерживающих операцию Москвы в Украине. Несколько российских военных корреспондентов привели гораздо большие цифры потерь, чем Кремль.

Они обвинили высших военных командиров в том, что они не научились прошлым ошибкам.

Польша «Gazeta Wyborcza» — «Киев наносит Москве серьезные удары»

На фото: результат атаки россиян на село Ивановское под Бахмутом

Нападение на школу в Макеевке, в результате которого погибли, вероятно, несколько сотен российских новобранцев, было не единственным, совершенным украинскими вооруженными силами в последние часы декабря.

Как сообщается во вторник, еще 500 россиян получили ранения в результате обстрела села Чуляковка в Донецкой области. В Москве нарастает критика офицерских кадров, звучат даже призывы привлечь их к ответственности.

Франция «Libération» — «Смещенный Путин»

Бомбардировка, повлекшая массовые потери в рядах российской армии, усиливает вопрос о компетентности штаба и стратегии Кремля.

В Макеевке в ночь с субботы на воскресенье украинская ракета попала в здание школы, где находились российские военные.

Серьезные лица и слезы, красные гвоздики и белые розы, молитвы и несколько речей. Перед памятником погибшим во Второй мировой войне, или вокруг пламени неизвестного солдата, в серое утро и грязный снег. Изображения похожи друг на друга и сливаются. Во вторник в нескольких городах Самарской области, центральной России, Тольятти, Сызрани и даже Новокуйбышевске прошли траурные митинги памяти многочисленных российских солдат, погибших в новогоднюю ночь в Украине.

От десятков человек до 200 в городе Самара – это первые публичные демонстрации такого типа, разрешенные с начала того, что Москва продолжает называть «спецоперацией».

В понедельник Министерство обороны России сочло не менее беспрецедентным шагом, что этой ночью в Макеевке на оккупированной Донецкой области погибли 63 военных. Это не только наибольшее количество потерь в одной атаке, признанной Москва с начала ее вторжения в Украину в феврале, но и первое официальное сообщение о потерях военных с сентября.

Тогда министр обороны Сергей Шойгу назвал 5937 военных, погибших в боях с 24 февраля.

По данным украинского Генштаба, в декабре четыре ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня HIMARS, упали на профессионально-техническое училище, где скрывались несколько сотен российских военных, около 500 военнослужащих получили ранения и убиты и уничтожены «до 10 единиц военной техники всех типов» . 31 около полуночи.

Как только они общались в понедельник, российские власти обвинили в минимизации потерь, в частности, провоенные комментаторы и другие военные репортеры, которые становятся все более влиятельными в социальных сетях.

Так, «Рыбар», имеющий более миллиона подписчиков в Telegram, осудил «преступную наивность», приведшую к размещению солдат рядом с составом боеприпасов, взрыв которого ухудшил бы баланс.

«Также уничтожена почти вся военная техника, которая находилась возле здания без малейших признаков камуфляжа», — написал в Telegram экс-командир сепаратистов Игорь Стрелков.

Со своей стороны он оценивает количество жертв в несколько сотен. И предупреждает, что такой удар может и вероятно повторится, поскольку российские генералы «в принципе не способны учиться», присоединившись к хору критикующих некомпетентность российского генштаба.

Это последнее унижение, являющееся частью длинной серии поражений России на фронте последних месяцев, кажется, развязало им языки. В то время как вся информация о потерях военных в России является военной тайной, даже в мирное время, но тем более с начала вторжения в Украину, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил в понедельник: «Среди тех были и наши соотечественники. поражены враждебными силами. Есть раненые и, к сожалению, погибшие.

Объявить об открытии телефонной линии для родственников погибших бойцов, о чем начали распространяться показания в российских СМИ.

«Действительно, погибших было много, — подтвердила СМИ «7х7» жена мобилизованного.

Я знаю, что почти все, что у них было, осталось там (в помещении школы). Я только знаю, что многих измельчили до такой степени, что от тел почти ничего не осталось.

Я знаю, что мы буквально соскребали мозги с подошв обуви».

Другой сообщил, что пострадавшие были доставлены в российские больницы, в том числе в Ростовской области.

«Мой муж написал мне несколько слов, чтобы сообщить, что он жив и здоров.

Звонили другие ребята, они там голые ходят… выжившие. Ничего не осталось: ни бизнеса, ни лекарства, ни денег, ни еды… Это ужасно».

«Какие выводы будут сделаны? Кто будет наказан? допрашивал избранного в Самаре депутата-коммуниста Михаила Матвеева. Скорее всего, никто и никто, – отвечают несколько критические обозреватели Кремля.

«Уже сейчас пропаганда пытается обвинить самых мобилизованных», – пишет журналист Майкл Наки.

По словам источника в сепаратистских властях, цитируемых агентством ТАСС, «массовое использование мобильных телефонов военными в Макеевке Донецкой народной республики является причиной удара украинской армии по зданию техникума». .

Министерство обороны России будет пытаться «положить вину за свою плохую оперативную безопасность на должностных лиц [сепаратистов] и мобилизованный персонал», подтверждает Американский институт изучения войны.

«Подготовка к масштабной мобилизации идет полным ходом, люди восстанавливаются после новогодних праздников», — пишет антикремлевский блогер StalinGulag, цитируя открытое письмо малоизвестного патриотического объединения «Вдовы российских солдат», появившееся в декабре прошлого года.

«Мы просим нашего президента Владимира Владимировича Путина разрешить российской армии провести широкомасштабную мобилизацию, которая будет соответствовать ситуации на наших границах», — пишут в Telegram авторы текста, которые также предлагают «запретить солдатам срочной службы» выезд за пределы России».Во вторник вечером Путин так и не разговаривал, довольствуясь подписанием указа о выплате 5 миллионов рублей (около 65 тысяч евро) семье каждого российского военного, погибшего в Украине.

По словам директора украинской военной разведки Кирилла Буданова, Москва действительно готовится начать новую волну мобилизации «5 или 9 января», потому что ей «не хватает жизненных сил», чтобы компенсировать пострадавшие «последованные потери», сказал он BBC.

В Москве не подтверждают, но заявляют, что в ближайшее время на усиление российской армии должны призвать 350 тысяч призывников. К сентябрю «частичная мобилизация» выгнала десятки тысяч российских мужчин за границу. Макеевская гекатомба рискует побуждать других отказаться служить пушечным мясом.

«La Croix» — «В Херсоне жизнь под бомбами»

Репортаж из украинского города, подвергающегося ежедневным бомбардировкам российской армии

Город Херсон теперь живет в страхе перед бомбардировками русской армии, окопавшейся на другом берегу Днепра. Из 300 000 жителей этого города до вторжения только четверть жила там в момент празднования начала года.

Швеция «Aftonbladet» – «Эксперты-Путин отправляет назад Россию во времена Сталина

192 новых законов

«Постоянное военное положение»

Япония The Japan Times— «Гнев в России из-за смертельного удара»

Украина говорит о сотнях убитых военных, а Москва заявляет только о 63

Российские националисты и некоторые законодатели требовали наказания для командиров, которых они обвинили в игнорировании опасности, поскольку рос гнев из-за убийства десятков российских солдат во время одного из самых смертоносных ударов в Украине.

В редком обнародовании министерство обороны России сообщило, что 63 военных погибли в новогоднюю ночь в результате огненного взрыва, уничтожившего временные казармы в профессионально-техническом колледже в Макеевке, городе-побратиме оккупированной Россией региональной столицы Донецка на востоке Украины.

Российские критики утверждали, что солдаты разместили рядом с складом боеприпасов на месте, куда, по словам российского министерства обороны, попали четыре ракеты, выпущенные из пусковых установок HIMARS производства США.

Новогодний удар по Макеевке произошел в тот момент, когда Россия начала то, что превратилось в ночные волны атак беспилотников на Киев и другие города Украины.

Украинские официальные лица заявили, что в понедельник Россия нанесла удары по подконтрольным Украине частям Донецкой области, ударив по селу Яковлевка, городу Краматорск и уничтожив каток в городе Дружковка.

Украина заявила, что количество погибших россиян в Макеевке исчисляется сотнями, хотя пророссийские чиновники назвали это преувеличением.

Российские военные блоггеры заявили, что масштабы разрушений являются следствием хранения боеприпасов в том же здании, что и казармы, несмотря на то, что командиры знали, что они находятся в зоне действия украинских ракет.

Игорь Гиркин, бывший командир пророссийских войск на востоке Украины, который сейчас является одним из самых известных российских националистических военных блоггеров, сказал, что сотни людей были убиты или ранены. По его словам, на месте хранились боеприпасы, военная техника была незакамуфлирована.

«Случившееся в Макеевке — ужасно», — написал Archangel Spetznaz Z, российский военный блоггер с более чем 700 тысячами подписчиков в приложении для обмена сообщениями Telegram.

«Кому пришла в голову размещать личный состав в большом количестве в одном здании, где даже дураку понятно, что даже если ударить из артиллерии, будет много раненых и убитых?» он написал. По его словам, командиров «не волнует».

Украина почти никогда публично не берет на себя ответственность за нападения на контролируемую Россией территорию в Украине, а президент Владимир Зеленский не затрагивал забастовку в Макеевке в своей ночной речи в понедельник.

Но в Генштабе ВСУ атаку на Макеевку назвали «ударом по живой силе и военной технике РФ». О потерях речь не идет, но речь идет о 10 уничтоженных единицах военной техники.

Возмущение в России перевернулось и к законодателям.

Депутат российского Сената и бывший заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин потребовал не только мести Украине и ее сторонникам НАТО, но и тщательного внутреннего анализа.

Депутат, бывший глава Сената, верхней палаты России Сергей Миронов, потребовал привлечения к уголовной ответственности должностныхлиц, «допустивших концентрацию военнослужащих в незащищенном здании», а также «всех высших органов власти, не обеспечивших должного уровня обороны и безопасности».

Подпись под фото: Украинские военнослужащие готовят снаряды перед тем, как обстрелять позиции российских войск в Донецкой области Украины в воскресенье.

Подготовил Сергей Чернявский