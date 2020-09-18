Романтика с утра. История о том, как одесситы все лето танцуют танго на  рассвете (фото)

Как вы думаете, где можно танцевать танго? В красивом зале, баре, на профессиональном танцполе? Наша героиня танцевала и на балконе, и на крыше, в вагоне поезда и на вершине горы. Сейчас же два раза в неделю она собирает учеников на пляже, чтобы не просто разучивать танцевальные па, а научить их слышать и чувствовать свое тело. Лучшее же время для такой практики, конечно же, рассвет.

Ирина Михайлюк танцует танго с раннего детства. Этому танцу ее научила бабушка-балерина. Но изначально Ирина выбрала профессию химика-фармацевта, а в 2008 году решила, что хочет заниматься только танго и стала не просто тренером, а и организатором фестиваля в Одессе. Идея танцев на рассвете пришла давно. Еще несколько лет назад они с друзьями иногда выезжали танцевать танго на пляж. Но эти занятия носили нерегулярный характер. С началом карантина этот формат стал более актуальным.

– Студия, где проходили занятия пришлось временно закрыть, а занятия ушли в онлайн, говорит тренер, – А когда потеплело, мы решили собираться на свежем воздухе у моря.

В течение всего лета, два раза в неделю, тут, на плитах у Чкаловского пляжа собираются единомышленники. Есть те, кто приходит время от времени, а есть и те, кто не пропускает ни одного занятия, даже сейчас, когда наступила осень. Дело в том, что летом рассвет наступает гораздо раньше в 5:10-5:15 утра и можно успеть натанцеваться до работы. Сейчас же, когда рассвет подбирается к 7 утра, танцевать без оглядки на часы довольно сложно. На занятия приходят люди разного возраста и опыта и каждый находит тут что то свое.

– Мне очень кайфово, что сюда приходят люди со своей какой то историей и они уже сложившиеся личности. И мне очень хочется, чтобы тот опыт, который у них есть они перенесли в танец. Мне очень нравится, что сейчас многие люди позволяют себе заниматься разным и имеют смелость идти за каким то новым знанием. Именно такие люди чаще всего и приходят, говорит Ирина.

Есть такой стереотип, что танго можно танцевать только в специальной обуви, одежде, с макияжем и прической. Но, Ирина согласна с этим лишь отчасти. Все это применимо в милонге ( танцевальный танго-вечер), а учиться можно и нужно где угодно.

-Танго – это человек, его мудрость, шутки, сумасбродинка. Все это можно привнести в пару и про это можно танцевать, брать идеи от партнера или предлагать ему свои, обмениваться опытом, расширяя таким образом свою телесность. Нет никакой правильной позиции, но есть багаж инструментов, который можно расширять. Как можно двигаться? Можно двигаться тем способом который я могу себе позволить, я потом я почувствую больше радости или свободы или больше грусти – и это все здорово.

В последнее время интерес к танго растет. Но украинской столицей танго остается Киев. Однако летом, центр танцевальной жизни перемещается в Одессу. Именно тут проходят множество опен-эйров, открытых уроки и милонги для всех желающих. Может, и вы попробуете открыть в себе что-то новое?