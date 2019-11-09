fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Французский бульвар: портрет на память (фото)

Французский бульвар: портрет на память (фото)

Мы это уже проходили… И вот снова: в мэрии Одессы предлагают несколько вариантов реконструкции Французского бульвара. Пока окончательно неизвестно, каким он будет в итоге, и каким его увидят одесситы после всех проведенных работ.

А пока он красив в любую погоду, и даже «нашествие» новостроев не смогло переиначить его неповторимый облик. Но это пока.

Старый одесский бульвар, вечно лакомый кусок, хорош в ливень и солнечную погоду, в туман и в пору листопада или снегопада. И вот каждый раз, как и сегодня, когда снова возникла тема о его реконструкции, равно как и о четырехполосном движении, снова и снова хочется пройтись по этому одесскому чуду, что и сделал корреспондент «Одесской жизни».

Да, там и в самом деле слишком много транспорта, хотя по Французскому не ходят маршрутки, но там и историческая брусчатка, и требующие обновления и уже отреставрированные особняки-дачи, другие неповторимые исторические здания. И даже «исчезающие» время от времени львы Французского (их здесь превеликое множество)  по-прежнему горделиво смотрят на вас, словно напоминают о величии этого исторического места.

Мы в очередной раз услышали о подготовке к комплексной реконструкции Французского бульвара. Нам обещают, что это его только улучшит, «вылечит», сделает еще краше.

Ой, не знаю. Помнится, в далеком уже 2007 году, когда одесская мэрия сообщила о предстоящей реконструкции Французского бульвара с «уборкой» брусчатки и расширением его проезжей части до четырех полос, общественники вышли на очень своеобразную акцию протеста. Люди прошли по историческому бульвару и развесили траурные ленты на многих его зданиях. Тогда я впервые услышала измененную в тему дня песенку «под Токарева». Там были такие слова (якобы от имени самого бульвара): «Новострои-перестрои, а я узенький такой».

Бульвар тогда все-таки не тронули…

Мы не знаем, как сложится судьба нашего «всего в цвету» — одесского Французского бульвара, воспетого с стихах, песнях и прозе. Но на всякий случай прошлись от начала до самого конца, чтобы сделать еще раз его неповторимый портрет. Кто знает, может быть, уже на долгую память…

 

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить