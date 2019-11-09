Французский бульвар: портрет на память (фото)

Мы это уже проходили… И вот снова: в мэрии Одессы предлагают несколько вариантов реконструкции Французского бульвара. Пока окончательно неизвестно, каким он будет в итоге, и каким его увидят одесситы после всех проведенных работ.

А пока он красив в любую погоду, и даже «нашествие» новостроев не смогло переиначить его неповторимый облик. Но это пока.

Старый одесский бульвар, вечно лакомый кусок, хорош в ливень и солнечную погоду, в туман и в пору листопада или снегопада. И вот каждый раз, как и сегодня, когда снова возникла тема о его реконструкции, равно как и о четырехполосном движении, снова и снова хочется пройтись по этому одесскому чуду, что и сделал корреспондент «Одесской жизни».

Да, там и в самом деле слишком много транспорта, хотя по Французскому не ходят маршрутки, но там и историческая брусчатка, и требующие обновления и уже отреставрированные особняки-дачи, другие неповторимые исторические здания. И даже «исчезающие» время от времени львы Французского (их здесь превеликое множество) по-прежнему горделиво смотрят на вас, словно напоминают о величии этого исторического места.

Мы в очередной раз услышали о подготовке к комплексной реконструкции Французского бульвара. Нам обещают, что это его только улучшит, «вылечит», сделает еще краше.

Ой, не знаю. Помнится, в далеком уже 2007 году, когда одесская мэрия сообщила о предстоящей реконструкции Французского бульвара с «уборкой» брусчатки и расширением его проезжей части до четырех полос, общественники вышли на очень своеобразную акцию протеста. Люди прошли по историческому бульвару и развесили траурные ленты на многих его зданиях. Тогда я впервые услышала измененную в тему дня песенку «под Токарева». Там были такие слова (якобы от имени самого бульвара): «Новострои-перестрои, а я узенький такой».

Бульвар тогда все-таки не тронули…

Мы не знаем, как сложится судьба нашего «всего в цвету» — одесского Французского бульвара, воспетого с стихах, песнях и прозе. Но на всякий случай прошлись от начала до самого конца, чтобы сделать еще раз его неповторимый портрет. Кто знает, может быть, уже на долгую память…

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