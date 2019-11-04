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Реал принимает неудобного соперника – эксперты озвучили прогноз на Реал Мадрид – Бетис

Реал принимает неудобного соперника – эксперты озвучили прогноз на Реал Мадрид – Бетис

Одним из наиболее интересных поединков Примеры станет игра в Мадриде, где на «Сантьяго Бернабеу» сыграют мадридский Реал и Бетис.

Команда Зинедина Зидана уже не раз в текущем сезоне преподносила сюрпризы на уровне тех, как подарили ставки на спорт Украина – Португалия. Мы провели серьёзный анализ и подготовили для вас прогноз на предстоящий матч.

Котировки: 1.28 – 5.90 – 9.60

Букмекеры не сомневаются в итоговой победе «сливочных» и оценивают её скромным коффом в пределах 1.30. С таким прогнозом от экспертов трудно поспорить, ведь Реал крайне редко дарит очки на родном стадионе. Но, что интересно, Бетис как раз был одной из таких команд в прошлом сезоне, когда в мае 2019 нанёс поражение Реалу в столице со счётом 0:2. Более того, для Бетиса эта победа стала второй на «Сантьяго Бернабеу».

Реал Мадрид

Посреди недели команда Зинедина Зидана принимала в родных стенах скромный Леганес, переживающий не самые хорошие времена, и сполна воспользовалась шансом пополнить очковый багаж на три пункта. При этом «сливочные» не стали экономить силы и покуражились по полной программе, отгрузив в ворота соперника пять безответных мячей. На текущий момент в активе у Реала 21 набранное очко и это всего на один балл меньше, чем у лидирующей Барселоны.

Стоит отметить, что дома королевский клуб в текущем сезоне играет очень уверенно. Взять очки на «Сантьяго Бернабеу» удалось только Вальядолиду. При всём этом в пяти последних матчах во всех турнирах Реал в родных стенах меньше двух голов не забивал. Что касается кадровых потерь, то вне игры у хозяев левый вингер Марко Асенсио. Кроме этого рискуют пропустить игру Начо и Бэйл.

Бетис

Посреди недели Бетис смог наконец прервать свою серию без побед. В домашней игре с Сельтой зрелищного футбола поклонники «огурцов» не увидели, но главное добыт результат – 2:1. Это помогло команде улучшить турнирное положение и немного оторваться от зоны вылета. На текущий момент в активе севильцев 12 набранных очков.

Победа над «кельтами», к слову, продлило срок пребывания на тренерском мостике Руби. Теперь для тренера очередное испытание в виде поединка с Реалом в Мадриде. А ведь вдали от дома Бетис играет из рук вон плохо, да и оборона «бетикоса» не может надёжностью похвастаться. По потерям отметим, что пропустит матч получивший травму опорный хавбек Хави Гарсия.

Прогноз на матч

Бетису не стоит рассчитывать на очки в столице, однако простого матча «сливочным» ждать не стоит. Предлагаем остановить свой выбор на «Обе забьют» с коффом 1.62.

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