Развивается несмотря на войну: возле Рени и на Дунае начали масштабное строительство

От Рени, ниже по течению Дуная

Как известно, в городе Рени есть порт, занимающий территорию в почти 95 гектаров, его причальная линия имеет длину около четырех километров. Несмотря на наличие такого мощного государственного предприятия, после начала широкомасштабной войны сюда, на Дунай, пришел целый ряд грузовладельцев с намерениями построить перегрузочные комплексы.

От порта Рени ниже по течению реки еще весной прошлого года взяло в аренду на 49 лет 11 гектаров земли общество «Девелопмент Рени терминал», которое входит в крупную украинскую группу компаний «Кернел». Инвестор заявил о намерении построить непосредственно рядом с портом два причала и комплекс для приема, хранения и отгрузки зерна. Ориентировочная мощность — 60 тысяч тонн в месяц.

Еще ниже по течению уже построен и работает перегрузочный комплекс общества «Потоки», открывшего в регионе филиал «Южный». Проектная мощность терминала позволяет перегружать около двух тысяч тонн масла в сутки.

Если спуститься еще ниже по реке, то можно увидеть, что реанимирован некогда заброшенный причал у пролива Викету, через него также идет грузопоток. И, конечно, нельзя не упомянуть о том, что речной порт появился вблизи паромной переправы Орловка — Исакча. Всего слева от порта Рени — еще четыре перегрузочных комплекса.

От Рени, выше по течению Дуная

Выше по реке планирует построить универсальный перегрузочный комплекс общество «Агро-Рени». Это предприятие уже более десяти лет работает на территории порта. Его учредителем является крупнейшая в Молдове компания SRL Rusagro-Prim, занимающаяся производством зерна и его экспортом. Молдавское зерно через порт Рени идет в Турцию, Италию, Грецию, Египет и другие страны. Перед началом большой войны «Агро-Рени» построило на территории порта дополнительные складские помещения для хранения зерна. Теперь инвестор решил построить новый перегрузочный комплекс за пределами порта, причем многофункциональный, чтобы работать не только с зерном, но и с генеральными грузами.

И вот недавно в этой же местности взяли в аренду землю еще три предприятия, о которых мы упомянули в начале этой публикации. Если все планы станут действительностью, то справа от Рени появятся еще четыре перегрузочных комплекса. И хотя инвесторы используют уже более современное высокотехнологичное оборудование, кто-то метко назвал такое явление «камышовыми портами».

Государственное предприятие — не гибкое

Общество «СК Аккорд» уже много лет сотрудничает с портом Рени. Почему же предприятие решило вкладывать немалые средства в строительство своего перегрузочного комплекса — «с нуля» и вне порта?

— К сожалению, логистика складывается так, что зачастую перевалка через порт Рени стоит дорого, особенно с учетом стоимости инфраструктуры порта, — рассказывает исполнительный директор «СК Аккорд» Александр Строя, — Государство в этом отношении не гибкое. Мы не раз говорили о том, что нужно пересматривать и снижать тарифы, чтобы клиенты не уходили. Но на решение таких вопросов уходит по полгода. Поэтому мы вынуждены параллельно развивать собственный терминал, который будет предназначен для перевалки сухих грузов как навалочных, так и пакетированных, тарированных. Мы хотим быть более гибкими в ценообразовании, предложить клиенту приемлемые для него условия. Хотя до сих пор продолжаем работать в порту Рени, но те условия, которые там существуют, нас не устраивают.

«Мы убиваем государственный порт»

Депутат Ренийского горсовета Валентина Епитроп считает, что «камышовые порты» — это дополнительная экологическая нагрузка на реку, которая и без того не отличается чистотой. А еще частные комплексы — это прямая угроза государственному порту.

— Мы все говорим о том, что надо помогать порту Рени как градообразующему предприятию, а сами, выделяя землю, способствуем уменьшению грузопотока, — говорит Валентина Епитроп. — Мы просто «убиваем» государственный порт. Я сама всю жизнь работаю в порту, в последнее время в транспортно-экспедиторской компании, и мы даем возможность порту заработать. Думаем о том, чтобы докеры могли получить зарплату и премию к ней. Фирмы, которые работают в порту и хотят уйти из него, говорят, что услуги госпредприятия дорогие. Но есть Совет порта, который мог бы, по моему мнению, направить совместное письмо портовых операторов в Мининфраструктуры с предложением снизить тарифы, чтобы Ренийский порт был конкурентоспособным с другими портами Украины.