Пенсии для чернобыльцев: разбираемся в перерасчете

«Пишу вам по просьбе инвалидов – ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Мы водители одного предприятия. В 1986 году были призваны на военные сборы и оттуда направлены на работу в 30-километровую зону. Со временем все стали болеть, оформили инвалидность, получили статус ликвидаторов. Тем, кто был прописан в городе, выдали красные удостоверения «инвалид Великой Отечественной войны». А сельским жителям в собесе выдали зеленые удостоверения «инвалид-ликвидатор ЧАЭС». Льготы оказались разные. Выполняли одну и ту же работу, группа инвалидности у всех одинаковая – вторая. Изначально и пенсия была у всех примерно одинаковая. Но с 1 июля военным инвалидам пенсию повысили существенно, а у инвалидов-ликвидаторов пенсия осталась на прежнем уровне. Это несправедливо, помогите разобраться.

Иван, Одесская обл.»

Место регистрации роли не играет

Очевидно, что вы с коллегами получаете пенсию, назначенную по нормам Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Размер пенсии может зависеть от многих обстоятельств и очень редко бывает у всех одинаковым. Сомнительно, что на размер пенсии может повлиять место регистрации (прописки). На всей территории Украины действует одинаковое пенсионное законодательство, независимо от того, где проживает человек, в городе или в деревне. Скорее всего, вам и вашим коллегам стоит уточнить имеющийся статус.

Согласно Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», некоторые участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции приравниваются к инвалидам войны. Согласно подпунктам 1 и 2 статьи 7 указанного закона, к лицам с инвалидностью вследствие войны относятся также военнослужащие, которые получили инвалидность вследствие заболевания, полученного при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний, участия в военных учениях с применением ядерного оружия, других поражений ядерными материалами.

У кого выплаты выросли намного?

В свою очередь, согласно Постановлению Кабмина «Об установлении ежемесячной государственной адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью вследствие войны и участникам боевых действий» №656 от 28 июля 2010 года (с изменениями от 1.07.2019 г.), до 1 июля 2019 года размер пенсии у инвалидов войны со всеми надбавками не мог быть ниже:

· 285% прожиточного минимума – для лиц с инвалидностью І группы;

· 255% – для лиц с инвалидностью ІІ группы;

· 225% – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

С 1 июля размер минимальной пенсии для инвалидов войны действительно был увеличен и теперь составляет 650% прожиточного минимума для лиц с инвалидностью І группы, 525% – для лиц с инвалидностью ІІ группы и 360% – для лиц с инвалидностью ІІІ группы. Это стало возможным благодаря Постановлению «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины» №543 от 26 июня 2019 года. При этом напомним, что с 1 июля 2019 года размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составил 1564 грн.

Преференции для военнослужащих

К слову, в Постановлении «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» №1210 от 23 ноября 2011 года остались прежние цифры по минимальной пенсии для ликвидаторов с инвалидностью: 285%, 255% и 225% соответственно. Зато в это постановление, регулирующее пенсионное обеспечение чернобыльцев, с 1 июля 2019 года внесено другое важное изменение. Теперь норма о том, что пенсия для лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов с учетом пятикратного размера минимальной зарплаты может назначаться не только на тех, кто проходил срочную службу во время Чернобыльской катастрофы, но и на военнообязанных, которые были призваны на военные сборы с целью отправки на ликвидацию последствия аварии на атомной электростанции (пункт 9-1 данного постановления). Это изменение тоже внесено на основании постановления Кабинета Министров №543 от 26 июня 2019 года.

То есть вам и вашим коллегам необходимо, во-первых, в местном управлении труда и социальной защиты уточнить имеющийся статус, а также – какие льготы на вас распространяются (согласно Закону «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» или Закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»). Во-вторых, в Пенсионном фонде следует поинтересоваться о праве на пересчет пенсии и целесообразности такого пересчета с учетом обновленного пункта 9-1 постановления Кабинета Министров №1210 от 23 ноября 2011 года.

Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант

Фото: polymia.by