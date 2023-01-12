Путин был под препаратами, когда начал войну; новые танки для Украины – обзор СМИ

Мир продолжает переживать за нас и поддерживать Украину. И первые полосы мировой печати это подтверждают.

Бельгия, «De Morgen» — УКРАИНА ОЖИДАЕТ НОВОГО НАСТУПЛЕНИЯ

Могут призвать 500 тысяч россиян, но Кремль отрицает

Германия, «Frankfurter Allgemeine Zeitung» — «Польша предлагает коалицию для Leopard 2»

Пока Германия не планирует предоставлять Украине основные боевые танки Leopard 2 для защиты от России. Представитель правительства Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник в Берлине, что «на данный момент нет намерения делать это». Правительство также не получало никаких запросов от партнеров по НАТО по выдаче лицензий на экспорт leopard 2 из их национальных запасов. Вице-канцлер Роберт Хабек (Партия зеленых) недавно оставил открытым вопрос о поставках Leopard 2 в Украину.

Польское правительство предложило создать коалицию, которая могла бы передать leopard 2 Украине. Советник президента Анджея Дуды по безопасности Якуб Кумох заявил радио Zet, что Польша готова быть частью такой коалиции.

Телерадиокомпания sky news со ссылкой на неназванные источники сообщила, что британское правительство рассматривает возможность предоставления украинским вооруженным силам десяти Challenger 2. Это были первые западные боевые танки, поставленные в Киев. Министерство обороны Великобритании не подтверждает и не опровергает подобные сообщения.

«Aftonbladet» — «ПУТИН БЫЛ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОТИВОРАКОВЫХ ПРЕПАРАТОВ, КОГДА НАЧАЛ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ»

Грузия, The Messenger — Украина просит Грузию вернуть ракетные комплексы «Бук», переданные во время войны 2008 года»

Андрей Касьянов, временный поверенный в делах Украины в Грузии, опубликовал статью, в которой написал, что украинские власти попросили Грузию вернуть зенитно-ракетные комплексы «Бук», которые Украина передала Грузии во время войны 2008 года.

Статья под названием «Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы» была опубликована в «Украинской правде».

В статье Касьянов отмечает, что отношения между Украиной и Грузией сейчас переживают сложный период. Поэтому важнее понять, как эти отношения должны развиваться и где возникают проблемы.

По его словам, проблемными остаются несколько вопросов, таких как предоставление военной помощи Украине, введение режима двусторонних санкций против РФ.

США, «The Washington Post» – «На фоне авиаударов и отключений электроэнергии киевляне демонстрируют устойчивость, соблюдая свой распорядок»

«The Garden Island» — «Украина отвергает заявление России о гибели военных»

Чиновники профессионально-технического училища в городе на востоке Украины отвергли заявления России о том, что сотни украинских военных погибли в результате ракетного удара, заявив в понедельник, что ракета выбила окна и повредила классы.

Объектом атаки в почти 11-месячной войне Россия назвала специально ПТУ в Краматорске. Министерство обороны России сообщило, что его ракеты попали в две временные базы в городе, где размещено 1300 украинских военных, убив 600 из них вечером в субботу.

Репортеры Associated Press, посетив место происшествия в солнечную погоду в понедельник, увидели четырехэтажное бетонное здание с большинством вылетевших окон. Внутри местные жители убирали мусор, сметали битые стекла и выбрасывали сломанную мебель в воронку от ракеты.

Отдельное шестиэтажное здание школы почти не пострадало. Не было ни признака присутствия украинских военных, ни потерь.

Яна Приступа, заместитель директора школы, высмеяла заявления Москвы об уничтожении сосредоточения войск.

«Никто нигде не видел ни одного пятна крови, – сказала она AP. – Вчера все видели, что никто не выносил никаких тел. Просто люди убирают». Она рассказала, что перед началом войны в феврале прошлого года в школе обучалось более 300 учащихся, большинство из которых изучали машиностроение, а после вторжения России большинство уроков перешли в Интернет.

Студенты «сейчас шокированы», — сказала она, добавив: «Какое это было замечательное заведение».

«The New York Times» – «Киев ведет жесткую борьбу за Бахмут».

Это было в полдень в прошлую пятницу, когда камера украинского беспилотника приблизилась к русскому солдату, украдкой передвигавшемуся среди деревьев на окраине города. Очередной вражеский штурм продолжался в восточном городе Бахмут.

Во время наблюдения оператор беспилотника заметил координаты, а затем отправил их командирам артиллерии через спутник.

Через несколько минут украинские артиллерийские подразделения ударили по домам, где они видели, как скрывались россияне. На экране оператора беспилотника было видно, как тихо вздымается дым от попаданий.

Однако позже того же дня из восточного района с грохотом вылетела бронированная машина, которая везла раненых украинских военных в стабилизационную точку на западе города. Имела потери от ударов и украинская армия.

Это мрачный тупик, который приобрел ритм боя за титул супертяжелого веса, когда обе стороны сошлись друг к другу в одной из самых продолжительных битв войны.

Это контрастирует со стратегией Украины в других местах вдоль линии фронта, где ей удалось избежать прямых столкновений, полагаясь на ловкие маневры, обман и оказанное Западом оружие дальнего действия, чтобы заставить Россию отступить. На раннем этапе войны украинское руководство было более неоднозначным по масштабным боям, таким как Бахмут. Президент Владимир Зеленский в редкую минуту публичной неуверенности в себе тогда размышлял, стоят ли гибели около 100 украинских военных за день борьбы за два уже разрушенных города — Северодонецк и Лисичанск.

Но в этот раз обошлось без задних догадок. И новое исследование показывает, что смертельное городское сражение прошлым летом не было таким бессмысленным, как могло казаться в то время.

Анализ двух ведущих военных аналитиков, опубликованный в прошлом месяце Исследовательским институтом внешней политики, подтвердил изнурительные боевые действия. Напряженное сражение ослабило российскую армию настолько, что две украинские контратаки осенью удались, пишут аналитики Роб Ли и Майкл Кофман.

Эти наступательные операции в Харьковской области на севере и Херсонской на юге нанесли два позорных поражения в войне.

The Wall Street Journal — Российские войска начали новую интенсивную атаку на прифронтовый город Бахмут, а украинские солдаты противостоят шестимесячному штурму этого района, закрепив его как ключевую символическую награду в войне.

Бермуды «The Royal Gazette» — «Российские претензии отклонены»

Чиновники профессионально-технического училища в одном из городов на востоке Украины отвергли заявления России о том, что сотни украинских военных погибли в результате ракетного удара.

Великобритания, «The Times» – «Британия готова лидировать, отправив в Украину танки Challenger»

Великобритания готовится стать первой западной страной, которая пришлет танки в Украину, поскольку Киев готовится к большому контрнаступлению весной.

Британская армия собирается послать около дюжины Challenger 2, официальное объявление об этом ожидается на следующей неделе. Танк, впервые поступивший на вооружение в 1994 г., оснащен 120-мм пушкой.

Лишь один был уничтожен в бою в Басре, на юге Ирака, в 2003 году от «дружеского огня».

Соединенные Штаты, Германия и Франция пообещали послать бронетехнику в Украину, поскольку западные страны становятся все более уверенными, называя блефом заявления президента Путина о ответе на предоставление наступательного оружия Киеву. США посылают 50 боевых машин Bradley, а Германия предоставляет 40 боевых машин пехоты Marder. Франция предоставляет неразглашенное количество AMX-10

Боевые бронированные машины R, а также Леопарды, заказываемые из Германии

БТР Бастион и танки MI Abrams от США, пожертвование Challenger 2 от Британии может привести к увеличению уровня поддержки обеих стран.

Украина ставит своей целью выгнать все российские силы до конца года и говорит, что ей нужны танки для освобождения земли к югу от Херсона.

Германия, «Deutsche Welle» – «Министр экономики ФРГ не исключил поставку Киеву танков Leopard»

На 320 день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины противятся агрессии. Проверить заявки представителей обеих сторон из независимых источников невозможно.

Согласно данным ООН, свои дома покинули около 16 миллионов жителей Украины.

Франция, «L’Opinion» — «Ракеты «земля-воздух» для Украины»

Париж и Рим будут поставлять Киеву батарею Mamba SAMP/Ts, сравнимую с Patriots, поскольку давление на Берлин продолжается по доставке боевых танков

ЗРК средней дальности «Мамба» могут развернуть в Украине следующим летом.

Франция и Италия готовятся поставить Киеву батарею Mamba SAMP/Ts, сравнимую с Patriots, а на Германию продолжается давление по поставке боевых танков. Украинские офицеры быстро начнут обучение, чтобы овладеть этой сложной системой.

На Донбассе продолжаются очень тяжелые бои, в частности в Соледаре, примерно в десяти километрах северо-восточнее Бахмута, где украинская армия противостоит наступлению российских войск. Отдельно в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что уверен в необходимости координации Германией со своими союзниками поставки оружия в Украину.

Италия, «Il Foglio Quotidiano»-«Эпохальный бронированный автомобиль»

В Кремле обеспокоены новым французским и немецким оружием в Киеве

Спикер Кремля Дмитрий Песков ежедневно принимает журналистов, и эти встречи важны, поскольку среди более или менее завуалированных угроз можно увидеть опасения России по поводу войны. Общее правило – трактовать фразы Пескова задом наперед, смотреть на них против света. Вчера он сказал, что поставки западного оружия в Украину ничего не изменят на поле боя, но продолжат войну и страдания. Первое очевидное наблюдение состоит в том, что без вторжения в Украину не было бы страданий, второе заключается в том, что Россия очень боится нового западного оружия, которое прибудет в Киев. Комментарий Пескова ответил на вопрос о решении Франции отправить Украине бронетехнику, после чего также последовали объявления США и Германии о поставке танков.

Россия сосредотачивает свои усилия на Донбассе, попытка взять Бахмут оказывается кровавой и медленной. Если бы Кремль сделал ставку на изнурительную войну, которая усложнила бы поставки нового западного оружия, это имело противоположный эффект, а также превращение одной из стран, которые в начале войны были одними из самых нежелающих оказывать военную помощь Украине: Германия. В среду президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках бронированных машин Amx-10 RC, а в четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин поставит Киеву машины Marder и батарею ракет Patriot.

Правительство Германии потеряло многие из начальных колебаний, также по поводу определения своей зеленой составляющей. На прошлой неделе в Финляндии была начата информационная кампания, направленная правительству Германии под названием «Освободите леопардов», названная в честь другого танка немецкого производства. Именно зеленые ответили благосклонно, и открытие вновь вызвало критику некоторых немецких аналитиков, обвиняющих Германию в том, что она всегда действовала под руководством или советом других.

Критика и разногласия часто волнуют Кремль, но Москва не успела насладиться возможными терками внутри немецкого большинства или между Берлином и Парижем – похоже, Макрон не предупредил Шольца перед тем, как объявить о поставке Amx-10 RC – потому что он внимательно рассматривает, насколько война может смениться с новой поставкой оружия с военной и политической точки зрения. Аналитический центр Atlantic Council собрал мнения четырех экспертов в статье «Может ли новое оружие Франции и Германии изменить ситуацию в Украине?». Общий ответ – да, может изменить.

Среди экспертов, с которыми проконсультировались, была Мари Журден, длительное время работавшая в Генеральном директорате по международным отношениям и стратегии Министерства обороны Франции. Именно она и назвала сообщение о поставке Amx10 RC «удивительным». «С февраля прошлого года Франция поддерживала Украину во всех измерениях, но, по мнению многих обозревателей, военной составляющей было недостаточно. Было мало коммуникации по обороне, и поставки были ограничены, хотя Франция направила важные гаубицы «Цезарь» и помогла профинансировать Европейский фонд мира, который поддерживал Вооруженные силы Украины.

Париж решил продлить поставку новой военной техники без консультаций с другими западными странами, приняв решение, которое, по словам Журден, может даже не иметь решающего значения, чтобы позволить Украине столкнуться с российским наступлением весной. Зима рассматривается как тупик, и ожидается, что первое тепло станет новой стратегией. Для россиян главное накопить людей, для украинцев – ударить по пришельцам. Стратегия Москвы объявлена и предсказуема, а украинская сосредоточены на том, чтобы оставаться крепкими и выйти на российские линии на зиму.

Если шаг Макрона не является решающим с военной точки зрения, он, однако, может быть таким с политической точки зрения: это объявление сделано «за несколько недель до франко-германского саммита и не позитивно для отношений между двумя странами». Макрон по сравнению с Шольцем заранее понимал историческую роль поддержки Киева и понимал, что «демонстрация своей надежности как партнера Украины является предпосылкой для того, чтобы твой голос был услышан, когда придет время разрабатывать новую архитектуру европейской безопасности».

Решение Германии отправить Marders и батарею Patriot было одобрено, но считалось запоздалым. Даже Йорн Флэк, директор Атлантического совета, не избежал политического значения новой поставки.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ