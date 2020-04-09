Проверенный способ получить онлайн займ без указания контактов на Incredit

В процессе регистрации на сайте МФО и подачи первой заявки на займ, вы можете столкнуться с необходимостью указания номеров телефонов контактных лиц. Отказываясь от предоставления данных, вы автоматически лишаете себя возможности получить быстрый кредит.

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ТОП-3 особенностей займов без контактов

Микрофинансовые организации заявляют о том, что готовы кредитовать любого гражданина совершеннолетнего возраста, имеющего возможность погашения долга. Однако в реальности это не так.

Наравне с банками Украины, МФО проводят проверку каждого кандидата, оценивая его по множеству параметров и признаков. В расчет принимается семейное положение, текущая закредитованность, место и стаж работы, величина заработной платы, кредитная репутация и еще огромное количество других факторов. При этом микрофинансисты гораздо лояльнее к претендентам, чем банки. Наличие активных и вовремя погашаемых займов, неофициальное трудоустройство и прежние нарушения платежной дисциплины для них не будут поводом для отказа.

Если МФО отказывается от требования к заемщику предоставить контакты друзей или родственников, она компенсирует повышенные риски другими методами обеспечения безопасности. Чаще всего речь идет о трех следующих способах:

К анкете заемщика необходимо прикрепить фотографии или сканированные копии паспорта и ИНН. Кандидата на кредит могут попросить сделать селфи-снимок с удостоверением личности в руках. Отметим, что такое требование может выдвинуть любая микрофинансовая компания. Перед получением первого займа нужно пройти краткое телефонное собеседование. МФО, не имеющая возможности проверить вас с помощью контактных лиц, может позвонить лично вам. Если вы не возьмете трубку или не будете давать четких ответов на простые вопросы о своем месте работы и платежеспособности, то столкнетесь с отказом. Более подробная анкета, заполнять которую необходимо максимально подробно и точно. Если приемом заявок от новичков и повторных клиентов в фирме занимается робот, а ваша анкета оформлена неграмотно или не полностью, никакого ответа вы не получите. Запрос будет передан кредитному эксперту на дополнительное рассмотрение.

Требования МФО, выдающим микрокредиты без контактов и, соответственно, несущим более высокие риски, могут быть строже. Учитывайте это, в особенности, если не входите в список благонадежных заемщиков. Возможно, лучшим решением будет предоставление номеров телефонов контактных лиц.

Ищите займ без контактов?

Информация, которая указывается на сайтах микрофинансовых организаций, может не соответствовать действительности. Вы можете увидеть на главной странице сообщение о том, что займы выдаются без проверок и контактов. А в реальности, заполняя анкету, найти в ней строчку с требованием перечислить два-три номера родственников или друзей.

Самый простой и верный вариант избежать пустой траты времени – обращение на сайт Incredit. Все нужные вам лицензированные МФО собраны в разделе «Микрокредиты», подразделе «Без контактных лиц». Нажмите на соответствующую строку, после чего приступайте к выбору кредитора. Найдя оптимальное по сумме, процентной ставке и стоимости предложение, кликайте на одну из кнопок:

«Оформить» – по прямой активной ссылке вы попадете на официальный сайт выбранной микрофинансовой компании для подачи заявки;

«Подробнее» – на новой странице, на которую система также перенаправит вас автоматически, вы увидите подробный и беспристрастный обзор кредитора. Прочитав информацию и ознакомившись с отзывами заемщиков, вы можете оставить свой собственный отзыв (без регистрации на портале) или также по прямой ссылке зайти на сайт МФО.

Мы рекомендуем вам переходить на сайты микрофинансовых организаций через информационный сервис Incredit. В таком случае вы избежите опасности оказаться на фишинговом ресурсе, копирующем сайт МФО.

Получаем займ без контактов легко

Где найти микрофинансовую фирму, готовую выдать вам деньги в долг без указания контактных лиц, вы уже знаете. Теперь ознакомьтесь с нашей инструкцией, которая поможет вам сделать это правильно:

Внимательно изучите информацию на сайте кредитора. Помните, что она может отличаться от условий кредитного соглашения. В таком случае значение будут иметь только данные договора;

Подайте заявку на займ, указывая сумму и срок возврата кредита с помощью онлайн-калькулятора на главной странице. В дальнейшем параметры микрокредитования вы сможете изменить;

Заполните анкету заемщика. Потребуется указать данные паспорта и ИНН. Вас могут попросить загрузить на сайт фото/сканы документов;

Верифицируйте именную банковскую карточку. Попытка привязать к профилю «пластик» другого человека, в том числе близкого родственника с той же фамилией, будет считаться мошенничеством;

Пройдите телефонное собеседование (если компания практикует эту меру безопасности). Операторы МФО звонят кандидатам только в рабочее время (обычно с 8-9 часов утра до 20-21 часов вечера). Ваша заявка будет рассматриваться в порядке общей очереди. Поэтому менеджер может связаться с вами не в ближайшие минуты, а немного позднее. Более одного часа, как правило, ждать не приходится;

Узнайте ответ по запросу. Если он положительный, читайте и, при желании, подписывайте электронный кредитный договор.

Кредиторы звонят по контактным номерам (в абсолютном большинстве случаев, но могут быть исключения) только после того, как клиент пропадает и не возвращает долги. «Просто так» прозванивать ваших друзей и родных не станет никто.

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